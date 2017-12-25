Нельзя и все тут: вынужденная остановка — не аргумент в суде

Савеловский районный суд Москвы отказался удовлетворять исковую жалобу москвички Екатерины Беляевой, оштрафованной за вынужденную остановку в неположенном месте на 3 тысячи рублей.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Об этом происшествии мы ранее уже подробно рассказывали, напомним вкратце: москвичка Екатерина Беляева с мужем ехали на автомобиле Kia Rio, когда его задела другая машина. В результате автомобиль супругов получил повреждение, начало спускать колесо, пришлось экстренно съехать на обочину, где мужчина и стал его менять. Правда, происходило это в зоне действия знака «Остановка запрещена». Проезжавший мимо экипаж ЦОДД зафиксировал происходящее, и через некоторое время Беляевы получили штраф на 3 тысячи рублей.

Екатерина с этим не согласилась и обратилась сначала в МАДИ, а потом и в суд. И стала терпеливо ждать его решения. Сегодня его, наконец, огласили. Судья Неудахин Д.В. оставил «постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения». Текст судебного акта все еще готовится.

Екатерина пишет на своей страничке в Фейсбуке (текст оригинальный):

Ну что ж, друзья, как пелось в песне: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Это я щас к чему…. у меня была справка от ГИБДД, а помимо справки еще и видео с места происшествия. И вот, как ни странно, весь этот набор бумаг, видео и фото не произвел буквально никакого впечатления на судью Неудахина, который в жалобе отказал, а постановление оставил в силе. Три месяца, четыре (!) заседания и все мимо.

Поскольку мотивировочной части суда пока нет, Беляева просто мечтает с ней ознакомиться, чтобы понять, что можно было такого изобрести, чтобы настаивать на ее виновности. И отступать она не намерена — собирается идти дальше, в Мосгорсуд, полагая, что правда на ее стороне. А заодно хочет выяснить,

через какие тернии должен пройти человек, имеющий исчерпывающий набор доказательств своей невиновности, чтобы наша система (намеренно не пишу судебная, ибо тут что-то симбиотическое) признала его невиновным.
  • Недавно отменили справку о ДТП, в которой содержалась необходимая для страховых компаний информация о дорожно-транспортном происшествии. После путанных объяснений того, зачем это потребовалось, решили ввести приложение к протоколу и постановлению об административном правонарушении, компенсирующее отмену справки. Логика замены одного на другое с трудом поддается пониманию.
  • В автопарке новой службы ЦОДД «Дорожный патруль» пополнение — пять новых пикапов с квадрокоптерами. Задач у службы много. Одна из них — помогать автомобилистам, попавшим в ДТП. Если бы патруль подоспел на помощь супругам Беляевым, возможно, не пришлось бы заниматься судебной волокитой, кто знает?

Фото: depositphotos.com

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Отзывы о Kia Rio (6)

Kia 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

НАДЕЖНЫЙ!!! Теплый!!! Достаточно динамичный. Неплохое оснащение за свои деньги (на 2013 г. —560 т.р.)(за которое в других авто надо доплачивать). Плоский пол заднего ряда сидений. БАГАЖНИК!!!

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!! Сверчки! Не очень уверенно на скоростях больше 140 (Приора увереннее держала трассу).

Комментарий:

Прочитал комментарии и задумался.. Я походу зажрался.. Если я езжу на авто 4 года, и за это время не разу не был в сервисе по поводу поломки автомобиля!! Я действительно зажрался! Опыт владения 4 предыдущими авто заставил меня выучить всю матчасть, цены на з/ч, адреса сервисов, и быть готовым к ...

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