Савеловский районный суд Москвы отказался удовлетворять исковую жалобу москвички Екатерины Беляевой, оштрафованной за вынужденную остановку в неположенном месте на 3 тысячи рублей.

Об этом происшествии мы ранее уже подробно рассказывали, напомним вкратце: москвичка Екатерина Беляева с мужем ехали на автомобиле Kia Rio, когда его задела другая машина. В результате автомобиль супругов получил повреждение, начало спускать колесо, пришлось экстренно съехать на обочину, где мужчина и стал его менять. Правда, происходило это в зоне действия знака «Остановка запрещена». Проезжавший мимо экипаж ЦОДД зафиксировал происходящее, и через некоторое время Беляевы получили штраф на 3 тысячи рублей.

Екатерина с этим не согласилась и обратилась сначала в МАДИ, а потом и в суд. И стала терпеливо ждать его решения. Сегодня его, наконец, огласили. Судья Неудахин Д.В. оставил «постановление (решение) без изменения, а жалобу/протест без удовлетворения». Текст судебного акта все еще готовится.

Екатерина пишет на своей страничке в Фейсбуке (текст оригинальный):

Ну что ж, друзья, как пелось в песне: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Это я щас к чему…. у меня была справка от ГИБДД, а помимо справки еще и видео с места происшествия. И вот, как ни странно, весь этот набор бумаг, видео и фото не произвел буквально никакого впечатления на судью Неудахина, который в жалобе отказал, а постановление оставил в силе. Три месяца, четыре (!) заседания и все мимо.

Поскольку мотивировочной части суда пока нет, Беляева просто мечтает с ней ознакомиться, чтобы понять, что можно было такого изобрести, чтобы настаивать на ее виновности. И отступать она не намерена — собирается идти дальше, в Мосгорсуд, полагая, что правда на ее стороне. А заодно хочет выяснить,

через какие тернии должен пройти человек, имеющий исчерпывающий набор доказательств своей невиновности, чтобы наша система (намеренно не пишу судебная, ибо тут что-то симбиотическое) признала его невиновным.

Недавно отменили справку о ДТП, в которой содержалась необходимая для страховых компаний информация о дорожно-транспортном происшествии. После путанных объяснений того, зачем это потребовалось, решили ввести приложение к протоколу и постановлению об административном правонарушении, компенсирующее отмену справки. Логика замены одного на другое с трудом поддается пониманию.

В автопарке новой службы ЦОДД «Дорожный патруль» пополнение — пять новых пикапов с квадрокоптерами. Задач у службы много. Одна из них — помогать автомобилистам, попавшим в ДТП. Если бы патруль подоспел на помощь супругам Беляевым, возможно, не пришлось бы заниматься судебной волокитой, кто знает?



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