Мерседес с символикой сборной России и блатными номерами перекрыл дорогу скорой

Летом этого года правительственная комиссия одобрила законопроект, ужесточающий наказание за непредоставление преимущества машине «скорой помощи» на дороге, но что делать с ситуациями, когда нарушителя нет на месте? Именно такой инцидент запечатлел на камеру житель поселка Мичуринский и передал снимки в редакцию сетевого издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
«Ни бумажки с номером телефона, ни сигнализации в машине нет. Машину пинали, били, но никак не могли достучаться. Потом выяснили, что хозяйка машины живет в соседнем доме, как-то нашли ее контакты, она вышла и уехала. Пока она стояла, два раза приезжала скорая, один раз медики шли пешком до подъезда, второй раз — двое детей сами шли от дома до скорой», — сообщил очевидец и добавил, что немецкий кроссовер стоял у ворот со вчерашнего вечера.
Кому именно принадлежит Mercedes-Benz GLK c красивыми номерами а001кк196 и символикой сборной России, установить пока не удалось.
- В начале этого года большой общественный резонанс получила трагическая история, случившаяся в Петропавловске-Камчатском. Бригада скорой помощи не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля, ждавший врачей молодой мужчина умер.
- В середине декабря ГИБДД устроила в Екатеринбурге рейд по выявлению автолюбителей, не пропускающих кареты скорой помощи. На машину-приманку попались 29 нарушителей.
Фото: e1.ru
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