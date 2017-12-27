Мерседес с символикой сборной России и блатными номерами перекрыл дорогу скорой

Наш обозреватель — о приговоре стритрейсеру, внуку вице-премьера В бывшей советской республике — Азербайджане — произошло знаковое событие. Там впаяли реальный срок местному мажору, затеявшему на улицах Баку уличные гонки на выживание. Машина — Гелендваген, скорость — в районе 200… В итоге — авария, пожар, раненые и трупы. Плюс побег с места преступления. В общем — всё как в наших теленовостях… Алкогольные онлайн-калькуляторы — проверка на себе Накануне Нового года мы протестировали онлайновые алкогольные калькуляторы и приложения для смартфонов той же направленности. Все они должны были, по идее, дать ответ на вопрос, когда можно сесть за руль после бокала-другого-третьего. Январский номер «За рулем»: итоги 60-часового марафона, ломучие DSG и замерзающая солярка В 2018 году наш журнал празднует 90-летие. Январский номер ЗР’2018 — 1039-й за всю историю издания — уже в продаже!