Мерседес с символикой сборной России и блатными номерами перекрыл дорогу скорой

Инцидент произошел сегодня утром в поселке Мичуринский под Екатеринбургом. Из-за припаркованного у ворот дорогого кроссовера прибывшие на вызов медики вынуждены были идти к больному пешком.

Mercedes-Benz GLK-класса
Mercedes-Benz GLK-класса

Mercedes-Benz > GLK-класса

Летом этого года правительственная комиссия одобрила законопроект, ужесточающий наказание за непредоставление преимущества машине «скорой помощи» на дороге, но что делать с ситуациями, когда нарушителя нет на месте? Именно такой инцидент запечатлел на камеру житель поселка Мичуринский и передал снимки в редакцию сетевого издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

«Ни бумажки с номером телефона, ни сигнализации в машине нет. Машину пинали, били, но никак не могли достучаться. Потом выяснили, что хозяйка машины живет в соседнем доме, как-то нашли ее контакты, она вышла и уехала. Пока она стояла, два раза приезжала скорая, один раз медики шли пешком до подъезда, второй раз — двое детей сами шли от дома до скорой», — сообщил очевидец и добавил, что немецкий кроссовер стоял у ворот со вчерашнего вечера.

Кому именно принадлежит Mercedes-Benz GLK c красивыми номерами а001кк196 и символикой сборной России, установить пока не удалось.

  • В начале этого года большой общественный резонанс получила трагическая история, случившаяся в Петропавловске-Камчатском. Бригада скорой помощи не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля, ждавший врачей молодой мужчина умер.
  • В середине декабря ГИБДД устроила в Екатеринбурге рейд по выявлению автолюбителей, не пропускающих кареты скорой помощи. На машину-приманку попались 29 нарушителей.

Фото: e1.ru

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Отзывы о Mercedes-Benz GLK-класса (2)

Mercedes-Benz 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Здорово едет.

Недостатки:

Дорогой. Тесный. Смешной.

Комментарий:

GLK 220 CDI "Особая серия" 2015 г.в. едет весьма достойно. От двигателя объемом 2,1л не ожидаешь такой прыти. В динамике мало кому уступит (с серийными моторами сопоставимого объёма). Есть с чем сравнить, и по моим личным субъективным ощущениям, например, очень породистый английский кро...

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