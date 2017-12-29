Травмат не помог: раненый водитель сдал хулигана полиции

Перепалка между водителями на парковке в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой, погоней и полицейским задержанием.

История эта началась ночью на парковке у круглосуточного супермаркета. Внимание окружающих привлек неадекватный гражданин. Один из водителей предложил ему успокоиться, а когда тот не отреагировал, предложил отъехать в сторону и продолжить беседу уже в другом месте, без лишних свидетелей.

После этого он сел в свою Audi и собрался уезжать, как внезапно нервный несостоявшийся собеседник подошел к его автомобилю, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Первым разбило стекло, а остальные попали в голову и руку водителя.

Стрелок запрыгнул в Range Rover и попытался скрыться, но раненый водитель кинулся за ним в погоню. Как пишет «Фонтанка», по дороге он связался с полицией и передал приметы внедорожника. В итоге нападавшего быстро задержали оперативники Василеостровского района. Он представился заместителем генерального директора ОАО «ГСК „Красный треугольник“, однако позднее в организации заявили, что сотрудник с фамилией, как у задержанного, у них никогда не работал. Пострадавший же объяснил, что очень разозлился и поэтому кинулся в погоню за обидчиком.

Интересно, что оба участника довольно молоды: нападавшему 32 года, пострадавшему — 27 лет.

В Петербурге другой водитель Range Rover с ножом напал на водителя школьного автобуса. В итоге он был задержан по горячим следам.

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