9 способов обмануть камеру ГИБДД (есть и работающие)

На любой эффективный способ стать невидимым для камер ГИБДД найдется соответствующий штраф. Можно и водительского удостоверения лишиться. Так что борьба предприимчивых водителей с камерами заведомо проиграна.

Способ 1. Глушилки сигнала GPS

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В последнее время в интернете активно предлагают устройства, которые глушат сигнал GPS или ГЛОНАСС. Цена начинается от 2000 рублей. Девайс вставляется в гнездо прикуривателя и создает помехи на определенной частоте — белый шум. В результате гаджеты, оказавшиеся в радиусе действия, не могут принимать и передавать данные.

В описании к таким устройствам обычно сказано: «Прибор предназначен для подавления сигналов спутниковой навигации GPS. Работает в диапазоне 1500–1600 МГц. Устройство позволяет обеспечить надежную защиту автомобиля от слежки, но не влияет на связь сотовых телефонов, не блокирует GSM-сигнал. При включении подавителя устройства, определяющие местоположение транспорта через GPS, не могут получить сигнал со спутника из-за наличия помех на частоте, поэтому транспортное средство пропадает с радаров».

По заявлению производителя, такое устройство глушит сигнал спутников GPS. Цена — от 2000 руб.

Заглушить сигнал на частоте работы спутников GPS такое устройство (если это не обычная подделка с горящим светодиодом) может на расстоянии 5–15 метров. И что же нам это дает? А ничего не дает. Стационарной камере GPS-сигнал вообще не нужен. Передача данных на сервер ЦОДД производится по зашифрованным проводным или беспроводным каналам связи (3G/4G). При проблемах со связью происходит автоматическое переключение на резервные каналы связи Wi-Fi или 4G. При этом есть возможность параллельной передачи данных с комплекса на различные серверы. Передача данных о нарушителе идет пакетами, а не непрерывно. И если связь на какое-то непродолжительное время прерывается, пока вы едете мимо камеры, то информация о вашем нарушении не потеряется. В следующем пакете данных все пройдет.

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Словом, такое устройство способно нарушить работу лишь девайсов в автомобиле: навигатора или радар-детектора. Есть и более мощные гаджеты, которые блокируют и сотовую связь, и GPS сигналы и Wi-Fi. Применение этих устройств в автомобиле, несмотря на больший (до 25 м) радиус действия, нужен только тем, кто скрывается от закона. Но от штрафов с камер они тоже не спасут.

Имейте в виду, что формально использование такого прибора в России не запрещено, но его необходимо зарегистрировать в государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). В противном случае за использование незарегистрированной глушилки грозит штраф от 500 до 1000 рублей (ст. 13.4 КоАП РФ). Устройство могут конфисковать.

Вывод: устройство бесполезно против камер фиксации нарушений, к тому же требует обязательной регистрации.

Способ 2. Рамки-«перевертыши»

Идея проста — электромеханический привод по сигналу водителя убирает номерной знак, показывая вместо него просто темное поле или другой подложный знак.

Шарниры рамки-«перевертыша» не скрыть. Его легко обнаружит любой сотрудник ДПС, если пожелает.

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Работает? Да, ведь если номера нет, то и камера его не распознает. Но имейте в виду, что камеры часто работают «в спину», а значит таких устройств нужно два: спереди и сзади. Но главное — за использование таких устройств согласно ст. 12.2 ч 2 КоАП РФ вы можете быть оштрафованы на сумму 5000 рублей или лишиться прав на срок от 1 до 3 месяцев. Если сотрудник ГИБДД увидит на вашей машине такой механизм, а он, поверьте вопреки обещаниям продавцов, все же заметен, то проблемы вам гарантированы. Кроме того, в случае, если устройство-перевертыш обнажит подложный номер, можно лишиться прав на срок от шести месяцев до одного года (ст. 12.2 ч 4 КоАП РФ). Если даже такое наказание вас не смущает, подумайте хотя бы вот о чем: вы уверены, что помните расположение всех камер на пути и успеете вовремя воспользоваться этим устройством?

Вывод: способ эффективен, но применение незаконно, лишитесь прав

Способ 3. «Листик прилип»

Закрытый каким-нибудь предметом знак на номере сработает против камеры, но не против сотрудника ГИБДД. Наиболее продвинутый вариант: размещение под алюминиевым знаком мощного электромагнита, управляемого водителем.

Цена такого устройства начинается от 4000 рублей. Управление может быть проводным и с помощью радиобрелока.

Перед поездкой примагничивают к номерному знаку крупный, прикрывающий часть символов жестяной предмет. Например, вырезанный из консервной банки лист дерева красят в зеленый либо желтый цвет. При этом комплекс не сможет распознать номерной знак автомобиля. К слову, у камер существует норматив, согласно которому вероятность распознавания номера независимо от времени суток и погоды не должна быть менее 90%.

При подъезде к пикету ДПС листик можно мгновенно «потерять», отключив электромагнит. Правда, упавшая на дорогу жестянка наделает шума и привлечет внимание. А что, если впоследствии она станет причиной аварии или пробитого колеса? В любом случае, если такое устройство вскроется, то наказание вам грозит по той же статье 12.2 ч 2 КоАП РФ — до трех месяцев без прав.

Вывод: действенный способ, но при обнаружении грозит лишение прав

Способ 4. Номер вверх ногами

Камеры научилась расшифровывать такую уловку. Если при попытке опознания номерного знака он оказывается нечитаемым, то программа просто переворачивает изображение. Зато первого же сотрудника ДПС такая самодеятельность наверняка заинтересует. Ну а дальше возможно развитие ситуации по двум сценариям.

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В первом случае, если перевернут лишь один номер, а машина едет с сервиса, где производился кузовной ремонт, и у водителя имеются документы подтверждающие это, он может рассчитывать на снисхождения сотрудника ДПС и отделаться предупреждением или штрафом 500 рублей по ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками».

Если же налицо злостное нарушение: перевернуты оба номера, при этом сами номера вместе с рамками покрыты равномерным слоем дорожной пыли, то водителя ждет штраф 5 тысяч рублей либо лишение права управления автомобилем сроком до трех месяцев (ст. 12.2 ч 2 КоАП РФ).

Вывод: способ неэффективен против продвинутых камер и чреват неприятностями при первой же встрече с сотрудниками ДПС.

Способ 5. Номерные знаки без светоотражающего слоя

Номерной знак покрыт светоотражающим материалом. Если заказать дубликаты своих же знаков за 6000–7000 рублей без этого покрытия, то в темное время суток можно сэкономить на штрафах в местах, где освещенность участка пути возле камеры недостаточна. С задним номером такая уловка не сработает — выдаст обязательная подсветка номера. А сотрудник ДПС, остановив на дороге вашу машину и увидев, что номера не отражают свет, признает их видоизмененными — и здравствуй, уже знакомая статья 12.2 часть 2 КоАП РФ.

Вывод: способ частично эффективен, но можно лишиться прав.

Способ 6. Пленка, наклеенная на некоторые символы номера

На первый взгляд подвоха не видно, при этом камера вместо цифры получает блик. Срабатывает все это только в темное время суток. И то не всегда. А наметанный глаз инспектора такие циферки вычислит на раз. Налицо сознательное сокрытие номерных знаков, а дальше всё по нехорошему сценарию, вплоть до лишения права управления транспортным средством на срок до 3 месяцев.

В интернете много предложений приобрести цифры для вашего номерного знака, которые следует наклеить поверх таких же штатных. Цена двух цифр начинается от 1300 рублей.

Цифры под пленкой всего лишь чуть светлее, компьютер на это даже внимания не обратил.

Вывод: в темное время суток чаще работает, но при обнаружении легко лишиться прав.

Способ 7. Инфракрасная подсветка в рамке номерного знака

В рамку номерного знака встраивается несколько инфракрасных светодиодов. Кроме того, нужно удалить «родную» краску с нескольких символов номера и покрасить их специальной, входящей в комплект. Светодиоды сильно засвечивают участок номерного знака, а краска на символах снижает их контрастность по отношению к фону в лучах инфракрасного диапазона. Если светодиоды выключены, то на фото все отобразится как обычно, без засветок. А вот если светодиоды обнаружат, то злой умысел налицо, и неприятностей по ст. 12.2 часть 2 КоАП РФ не оберешься.

Вывод: помогает лишь от некоторых камер, работающих в инфракрасном диапазоне, при обнаружении — лишение прав.

Способ 8. Грязь

Единственный способ, за который не лишат прав. Согласно статье 12.2 ч 1 КоАП РФ, за управление автомобилем с нечитаемым знаком штраф составляет 500 рублей, да еще и можно получить 50%-ную скидку, если не тянуть с оплатой. Предусмотрено еще и предупреждение, но бывает, что и протирание номеров водителем от финансовых потерь не спасает.

При достаточно толстом слое грязи камеры и вправду бессильны определить ваш автомобиль. Тут все зависит от ваших маршрутов. Если ездите по городу, и на маршруте обычно нет патрулей ДПС, то нарушение могут не отследить вовсе, особенно зимой. А если регулярно выезжаете из города, то беседы с сотрудником ГИБДД о пользе чистоты могут случаться чуть ли не каждый день.

«Грязь» для маскировки номерных знаков можно купить в магазине автозапчастей. Аэрозольный баллончик стоит минимум 400 рублей.

Способ незаметен, если автомобиль весь грязный, что не каждому владельцу по душе. А если на блестящем, только что из мойки, кузове вдруг оказываются обляпанные грязью номера, то внимание со стороны ДПС обеспечено.

Вывод: способ рабочий, при редком обнаружении сотрудниками ДПС финансовые потери невелики.

Способ 9. Зарегистрировать автомобиль на «кого надо»

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Зарегистрировать автомобиль на несовершеннолетнего теперь не получится. Раньше это была реальная лазейка в законе, чтобы не платить штрафы. В последние месяцы ведется борьба и с водителями, которые ездят на машинах, зарегистрированными на умерших людей. За эксплуатацию такого транспортного средства привлекают к ответственности по ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным автомобилем), предусматривающей штраф в размере от 500 до 800 рублей. А при повторном нарушении по данной статье штраф составит 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Вывод: способ не работает, а при определенных условиях можно лишиться прав.

Ненаказуемых способов сокрытия номерных знаков нет. А если всерьез раздумываете над одним из вышеперечисленных, подумайте вот о чем: что, если водитель автомобиля с нечитаемыми номерами окажется виновником ДТП, в котором пострадает близкий вам человек, и скроется при этом, избежав наказания. Тогда измените свое отношение к этому вопросу?

В любом случае, нарушать ПДД не следует, даже если камера этого не увидит. Удачи на дорогах!

Фото: «За рулем», фирмы-производители