Как подготовить автомобиль к зиме – недорого и без проблем

«За рулем» посоветовал, что нужно сделать, чтобы морозы не застали врасплох.

Заранее смажем резиновые уплотнители, запишемся на шиномонтаж, проверим состояние АКБ. По-хорошему, перед зимой машине нужно организовать еще и небольшое техобслуживание, поменяв некоторые расходники. Они гарантированно обеспечат вам и вашей машине безбедное существование в холодное время года.

Что касается места их приобретения, то проще всего обратиться в Торговый дом «За рулем»: все купите в одном месте.

Владельцам большинства массовых автомобилей резонно делать ставку на бюджетные изделия известных поставщиков, которые при периодической замене поведут себя ничуть не хуже более престижных изделий. К примеру, фильтр – это типичный расходник, при частой замене которого владелец только выгадывает.

Быстро пробежимся по реперным точкам, о которых иногда забывают. Сегодня инструментом №1 часто является работающий смартфон. Поэтому заранее запаситесь проводами, переходниками и устройствами для зарядки. В багажнике должна лежать лопата – лучше большая.

Тормозные колодки «За рулем» отличаются высоким качеством клеевого соединения накладки с основанием и точными геометрическими размерами. Поэтому есть смысл не зацикливаться на поисках брендовых изделий, а предпочесть им бюджетные. Зимой опасно лишиться тормозов.

Многим пригодятся пластиковые траки. Порой из городского двора невозможно выехать: под колесами такая наледь, что хорошие зимние шины не справляются. В бардачок положите фонарик – зимой световой день короткий.

Многочисленные экспертизы, проводимые «За рулем» в лабораторных условиях, показали: существенных отличий в работе у щеток стеклоочистителей с десятикратной разницей по цене практически нет! Дизайн и престиж – это отдельная тема, но стекла все они очищают практически одинаково. Поэтому есть смысл остановиться на бюджетном варианте – хотя бы на сезон.

Обязательно возите с собой теплую куртку. В дороге может случиться всякое, например, спустить колесо. Менять его на ледяном ветру лучше в теплом. А если заглох мотор, а до цивилизации далеко, обрадуешься не только куртке, но и даже пледу.

Стекло после ледяного дождя покрылось коркой льда? Скребок в помощь – он обязан быть в вашем багажнике.

Обзаведитесь набором тряпок – протереть грязные номера, почистить фары, помочь стеклоочистителям, наконец, вытереть грязные руки. Тряпок в машине должно быть много. И это должны быть нормальные тряпки, а не куски каких-то древних рубашек с неоторванными пуговицами…

Найти четкие указания по обслуживанию именно вашего автомобиля сегодня тяжело: советчиков много, а доверия к ним зачастую нет. Разумнее приобрести книгу, целиком посвященную вашей машине. Книги по обслуживанию и ремонту автомобилей всегда можно купить на сайте Торгового дома «За рулем».

Счастливого пути по зимним дорогам!