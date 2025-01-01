ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Не первый год нам предлагают забыть и про ту войну, и про нашу Победу. А мы помним.

Михаил Колодочкин
День Победы и дары свободы
– Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно будет управлять, как стадом.

Мужик, который это сказал, отменно знал свое дело. Настоящий был профессионал. Умная, расчетливая, циничная сволочь.

Имя сволочи назову чуть позже, если кто-то еще не догадался.

Наша история – это, в том числе, и День Победы.

Это Парад Победы.

Который у нас всеми силами постоянно пытаются отнять. Два десятка лет назад тогдашние временщики решили предстать знатоками истории и быстренько восстановить в угоду общественности Иверские Ворота. Они же Воскресенские – их по-разному называли. А цель была одна – перекрыть тяжелой технике проход на Красную площадь. И тем самым как бы случайно убить Парад.

На Парад перестали приезжать заморские гости. Особенно те, кому русские иваны когда-то закрывали краники в газовых печах крематориев. Те, чьи предки бросали под ноги нашим ребятам букеты цветов. И ставили над горою памятники Алёше.

Впрочем, понять этих добрых людей несложно. Кому приятно вспоминать, что тебя как дрожащую скотину кто-то вытаскивал из концлагерей, гестапо и прочих исторических мест? Кому приятно думать, что именно лапотная Россия уже который раз в истории набила морду несокрушимым, казалось бы, покорителям мира? Кому приятно вспоминать, как трусливо задрала лапки кверху родина атосов и портосов? И кому сейчас интересно, что потери гитлеровской армии до 22 июня были смехотворными по сравнению с тем, что началось после 22? Ведь тогда сдрейфили абсолютно все.

Кроме русских. Голодных, ободранных, с маленькой зарплатой.Они оказались выше всех.

А Победитель в глазах раба должен быть не таким. Он должен сверкать белоснежными зубами, поигрывать мускулами, сорить жвачками и долларами. Я всё время жду, когда какой-нибудь дерьмократ снимет фильм про войну, где Знамя Победы водружают не Егоров с Кантарией, а супермен в дурацком трико с Ларой Крофт на пару. Потому что русских в Берлине, надо полагать, вообще не было. Они как раз готовились кинуть свою бомбу на Хиросиму…
Всем этим гадам, которые сегодня хрюкают из подворотни, было не унизительно стать рабами. Их куда сильнее оскорбляет то, что свободой они обязаны нам. И поэтому наш Парад им поперек горла.
Впрочем, пришло время для второй цитаты.

– Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней.

Да, сволочь опять права. Всего четверть века, как развалили страну, в которой я родился, а результаты налицо. Эсесовцы маршируют по Прибалтике, бандеровцы вопят в хохляндии, за гвардейскую ленточку в петлице кое-где могут прирезать. А самое поганое, что и в моей стране то и дело доносится хрюканье этих самых свиней.

Свиньи точно не стали бы сражаться ни за свою страну, ни, тем более, за чужую. Они даже на звезды смотреть не могут – так их Господь сотворил. Для них главное – жратва. О том, откуда берется сало, они не думают. Не обучены. Зато они обучены произносить фразы типа: «Мне стыдно быть русским!»

Да какой ж ты русский, если произносишь такое? Ты – свинья. У свиней нет национальности. О таких говорил еще мой любимый Пушкин:

К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

– Михаил Владимирович! Вы просто ничего не знаете! Это русские во всём виноваты! Если будет заварушка, я пойду против!

Этот пацан работал когда-то у меня. Всегда скулил, что в автосалоне возле дома платят больше, что в ЗР ему не оплачивают мобильник, и что он не собирается на своем горбу таскать аккумуляторы в фотолабораторию и обратно. От армии он откупился у другой такой же свиньи за пару тысяч зеленых. Песню «Севастопольский вальс» он никогда не слышал. Стихи «Враги сожгли родную хату…» вызывают у него ухмылку. Ему нужны телка под боком, новая машина раз в год, зарплата Чубайса и французские магазины с фирменными штанами. Его не выводят из себя посуточные отели, журналы с голыми телками и трансвеститы. Книги он не читает с детства. Но точно знает, что при немцах в оккупированных деревнях раздавали вкусные шоколадки.

Кажется, пришло время третьей цитаты. Ее, наверное, знают все.

– Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.

Пора назвать умную сволочь по имени.

Пауль Йозеф Геббельс. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды с 1933 по 1945 годы.

А вот, чего г-н Геббельс опасался: это еще одна цитата.

– Худший враг любой пропаганды — интеллектуальность.

Опять верно. Потому-то доктору Геббельсу и нужно было стадо. Ибо откуда у стада интеллект? Стадо хочет жрать – и всё.

В голове среднего западного обывателя сидит одно: он должен считать себя свободным. Свободным от всего. Такие понятия как семья, вера, армия, нация – всё это превращено для него в словесный мусор. Там запрещают папу и маму – там есть Родитель 1 и 2. И поэтому гомики играют свадьбы, мужики целуются с мужиками, и никого при этом не тошнит от омерзения.

Кроме России. Наши мужики готовы защищать своих женщин, своих детей и свою страну. Потому что они нормальные.

Есть, конечно, и ненормальные. Это они ликуют при отсрочке старта на космодроме Восточный. Это они кричат: изберите меня в президенты, и я за это отдам и продам всё на свете – и Крым, и Сибирь, и что хотите. Это их радует, что очередной ВАЗ опять получился хуже Мерседеса. И это они потирают руки, услышав о дисквалификации наших спортсменов. Это они гуляют по майданам, призывая «разобраться с русскими». Им кажется, что это и есть свобода.

Что ж, дальше все по Булгакову. «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...», как говорил Воланд. И его Маргарита мечтала стать свободной, хотя и до этого всю жизнь абсолютно ни хрена не делала. Свободной от чего? От обязанностей? От детей? От жизни? Ну, что хотела, то и получила – Воланд сослал ее с любовником в некий несуществующий мир. Гулять под вишнями – так, кажется. Ох, и надоест же им там…

Ладно, ну их всех. Я убежден, что на любом празднике должны присутствовать только те, кто искренно хочет в этот день быть с тобой. С гвардейскими ленточками, с портретами воинов Бессмертного полка.
И со слезами на глазах.

С Праздником, друзья! Мы выстоим всегда.
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