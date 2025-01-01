ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Всем этим гадам, которые сегодня хрюкают из
подворотни, было не унизительно стать рабами. Их куда сильнее оскорбляет то, что свободой
они обязаны нам. И поэтому наш Парад им поперек горла.
Впрочем, пришло время для второй
цитаты.
– Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа
сделаю стадо свиней.
Да, сволочь опять права. Всего четверть века,
как развалили страну, в которой я родился, а результаты налицо. Эсесовцы маршируют по
Прибалтике, бандеровцы вопят в хохляндии, за гвардейскую ленточку в петлице кое-где могут
прирезать. А самое поганое, что и в моей стране то и дело доносится хрюканье этих самых
свиней.
Свиньи точно не стали бы сражаться ни за свою страну, ни, тем более, за
чужую. Они даже на звезды смотреть не могут – так их Господь сотворил. Для них главное –
жратва. О том, откуда берется сало, они не думают. Не обучены. Зато они обучены произносить
фразы типа: «Мне стыдно быть русским!»
Да какой ж ты русский, если произносишь
такое? Ты – свинья. У свиней нет национальности. О таких говорил еще мой любимый
Пушкин:
К чему стадам дары свободы?
Их должно
резать или стричь.
Наследство их из рода в
роды
Ярмо с гремушками да бич.
– Михаил
Владимирович! Вы просто ничего не знаете! Это русские во всём виноваты! Если будет
заварушка, я пойду против!
Этот пацан работал когда-то у меня. Всегда скулил, что
в автосалоне возле дома платят больше, что в ЗР ему не оплачивают мобильник, и что он не
собирается на своем горбу таскать аккумуляторы в фотолабораторию и обратно. От армии он
откупился у другой такой же свиньи за пару тысяч зеленых. Песню «Севастопольский вальс» он
никогда не слышал. Стихи «Враги сожгли родную хату…» вызывают у него ухмылку. Ему нужны
телка под боком, новая машина раз в год, зарплата Чубайса и французские магазины с
фирменными штанами. Его не выводят из себя посуточные отели, журналы с голыми телками и
трансвеститы. Книги он не читает с детства. Но точно знает, что при немцах в оккупированных
деревнях раздавали вкусные шоколадки.
Кажется, пришло время третьей цитаты. Ее,
наверное, знают все.
– Ложь, повторенная тысячу раз, становится
правдой.
Пора назвать умную сволочь по имени.
Пауль Йозеф
Геббельс. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды с 1933 по 1945 годы.
А
вот, чего г-н Геббельс опасался: это еще одна цитата.
– Худший враг любой
пропаганды — интеллектуальность.
Опять верно. Потому-то доктору
Геббельсу и нужно было стадо. Ибо откуда у стада интеллект? Стадо хочет жрать – и
всё.
В голове среднего западного обывателя сидит одно: он должен считать себя
свободным. Свободным от всего. Такие понятия как семья, вера, армия, нация – всё это
превращено для него в словесный мусор. Там запрещают папу и маму – там есть Родитель 1 и 2.
И поэтому гомики играют свадьбы, мужики целуются с мужиками, и никого при этом не тошнит от
омерзения.
Кроме России. Наши мужики готовы защищать своих женщин, своих детей и
свою страну. Потому что они нормальные.
Есть, конечно, и ненормальные. Это они
ликуют при отсрочке старта на космодроме Восточный. Это они кричат: изберите меня в
президенты, и я за это отдам и продам всё на свете – и Крым, и Сибирь, и что хотите. Это их
радует, что очередной ВАЗ опять получился хуже Мерседеса. И это они потирают руки, услышав о
дисквалификации наших спортсменов. Это они гуляют по майданам, призывая «разобраться с
русскими». Им кажется, что это и есть свобода.
Что ж, дальше все по Булгакову.
«Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...», как говорил Воланд. И его
Маргарита мечтала стать свободной, хотя и до этого всю жизнь абсолютно ни хрена не делала.
Свободной от чего? От обязанностей? От детей? От жизни? Ну, что хотела, то и получила –
Воланд сослал ее с любовником в некий несуществующий мир. Гулять под вишнями – так, кажется.
Ох, и надоест же им там…
Ладно, ну их всех. Я убежден, что на любом празднике
должны присутствовать только те, кто искренно хочет в этот день быть с тобой. С гвардейскими
ленточками, с портретами воинов Бессмертного полка.
И со слезами на
глазах.
С Праздником, друзья! Мы выстоим всегда.