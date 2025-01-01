ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Всем этим гадам, которые сегодня хрюкают из подворотни, было не унизительно стать рабами. Их куда сильнее оскорбляет то, что свободой они обязаны нам. И поэтому наш Парад им поперек горла.

Впрочем, пришло время для второй цитаты.



– Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней.



Да, сволочь опять права. Всего четверть века, как развалили страну, в которой я родился, а результаты налицо. Эсесовцы маршируют по Прибалтике, бандеровцы вопят в хохляндии, за гвардейскую ленточку в петлице кое-где могут прирезать. А самое поганое, что и в моей стране то и дело доносится хрюканье этих самых свиней.



Свиньи точно не стали бы сражаться ни за свою страну, ни, тем более, за чужую. Они даже на звезды смотреть не могут – так их Господь сотворил. Для них главное – жратва. О том, откуда берется сало, они не думают. Не обучены. Зато они обучены произносить фразы типа: «Мне стыдно быть русским!»



Да какой ж ты русский, если произносишь такое? Ты – свинья. У свиней нет национальности. О таких говорил еще мой любимый Пушкин:



К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.



– Михаил Владимирович! Вы просто ничего не знаете! Это русские во всём виноваты! Если будет заварушка, я пойду против!



Этот пацан работал когда-то у меня. Всегда скулил, что в автосалоне возле дома платят больше, что в ЗР ему не оплачивают мобильник, и что он не собирается на своем горбу таскать аккумуляторы в фотолабораторию и обратно. От армии он откупился у другой такой же свиньи за пару тысяч зеленых. Песню «Севастопольский вальс» он никогда не слышал. Стихи «Враги сожгли родную хату…» вызывают у него ухмылку. Ему нужны телка под боком, новая машина раз в год, зарплата Чубайса и французские магазины с фирменными штанами. Его не выводят из себя посуточные отели, журналы с голыми телками и трансвеститы. Книги он не читает с детства. Но точно знает, что при немцах в оккупированных деревнях раздавали вкусные шоколадки.



Кажется, пришло время третьей цитаты. Ее, наверное, знают все.



– Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.



Пора назвать умную сволочь по имени.



Пауль Йозеф Геббельс. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды с 1933 по 1945 годы.



А вот, чего г-н Геббельс опасался: это еще одна цитата.



– Худший враг любой пропаганды — интеллектуальность.



Опять верно. Потому-то доктору Геббельсу и нужно было стадо. Ибо откуда у стада интеллект? Стадо хочет жрать – и всё.



В голове среднего западного обывателя сидит одно: он должен считать себя свободным. Свободным от всего. Такие понятия как семья, вера, армия, нация – всё это превращено для него в словесный мусор. Там запрещают папу и маму – там есть Родитель 1 и 2. И поэтому гомики играют свадьбы, мужики целуются с мужиками, и никого при этом не тошнит от омерзения.



Кроме России. Наши мужики готовы защищать своих женщин, своих детей и свою страну. Потому что они нормальные.



Есть, конечно, и ненормальные. Это они ликуют при отсрочке старта на космодроме Восточный. Это они кричат: изберите меня в президенты, и я за это отдам и продам всё на свете – и Крым, и Сибирь, и что хотите. Это их радует, что очередной ВАЗ опять получился хуже Мерседеса. И это они потирают руки, услышав о дисквалификации наших спортсменов. Это они гуляют по майданам, призывая «разобраться с русскими». Им кажется, что это и есть свобода.



Что ж, дальше все по Булгакову. «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...», как говорил Воланд. И его Маргарита мечтала стать свободной, хотя и до этого всю жизнь абсолютно ни хрена не делала. Свободной от чего? От обязанностей? От детей? От жизни? Ну, что хотела, то и получила – Воланд сослал ее с любовником в некий несуществующий мир. Гулять под вишнями – так, кажется. Ох, и надоест же им там…



Ладно, ну их всех. Я убежден, что на любом празднике должны присутствовать только те, кто искренно хочет в этот день быть с тобой. С гвардейскими ленточками, с портретами воинов Бессмертного полка.

И со слезами на глазах.



С Праздником, друзья! Мы выстоим всегда.