За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
ВСПОМИНАЯ ГЕРОЕВ
Настоящие герои не любят рассказывать о своих подвигах. Дескать, время было такое – а мы просто сражались за свою страну. И не только за свою.
Когда окончилась война
О судьбах военных водителей – они складывались по-разному…
Такое не забывается
Из воспоминаний участников Великой Отечественной.
Зарулевцы-фронтовики
Почти все наши ветераны встретили войну совсем молодыми. Они провоевали четыре тяжких года, были удостоены наград, а в мирные годы стали заметными фигурами.
Доедем до Берлина!
Раненый водитель не бросает баранку. Идет 1944 год.
Звезда Героя
«Рус, сдавайся!» Но раненый старшина Фомин, оставшийся один в подбитом танке, дрался до последней гранаты. Он еще не знал, что станет Героем Советского Союза.
Вдвоем против роты
Вдвоем? Против роты? Да!
Дорога жизни
Как военные водители спасали жителей Ленинграда
Борьба умов
То, о чем узнали позже: как немцы оценивали нашу бронетехнику
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