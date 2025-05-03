За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
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За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
ЗА РУЛЕМ – К ПОБЕДЕ
Людям непосвященным, большинству иностранцев никогда не понять нашего особого отношения к той войне. Как не понять им и того, почему тогда победили мы, а не нас. Но иначе и быть не могло.
День Победы и моя Победа
Любую войну можно тщательно запротоколировать – в цифрах и фактах. Сколько отлито пушек, сколько выпущено автомобилей, танков и самолетов… Но как «обсчитать» человеческое горе и страдания?
Максим Кадаков, Главный редактор ЗР
Всех помним!
Военная тема всегда жила на страницах журнала «За рулем», а День Победы мы отмечали особенно.
Наши фронтовики
Сотни зарулевских публикаций посвящены великому празднику – не только об автомобильной и бронетанковой технике времен войны, но и о наших коллегах-фронтовиках.
Автомобиль-победитель
Полуторка ГАЗ-АА – это рабочий и крестьянин, которые в Великую Отечественную стали солдатами.
Захар Иванович
Прославленный грузовик ЗИС‑5 – герой предвоенных строек, войны и восстановления страны после Великой Отечественной. А шоферы именовали ЗИС по-свойски – «Захар Иванович» или просто «Захар».
Тридцатьчетверка
Сегодня трудно поверить в то, что самый знаменитый танк Великой Отечественной, Т-34, добирался до конвейера и до воинских частей с большим трудом.
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