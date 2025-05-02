80 лет Победе: всех помним!

День Победы на страницах журнала «За рулем» всегда отмечался по-особенному

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника.

Сотни публикаций журнала «За рулем» посвящены великому празднику Победы. На протяжении многих лет мы рассказываем об автомобильной и бронетанковой технике и о героях Великой Отечественной, о знаковых событиях и поразительных судьбах —насколько дорог и важен для всех нас День Победы.

1965: 20 лет Победе

Майский номер открывает статья «Подвиг народа». Автор – маршал Павел Павлович Полубояров, в годы войны командир танкового корпуса. Затем – история одной известной фотографии военных лет, сделанной весной 1945‑го военкором ТАСС М. А. Редькиным в Восточной Пруссии.

На ней – регулировщица Таня Александрова.

С помощью самого фотографа журнал выяснил ее судьбу. Со школьной скамьи добровольно ушла на фронт, была медсестрой, затем регулировщицей в составе 3‑го Белорусского фронта.

После Победы вернулась на родину в Боровичи, вышла замуж, стала Артемьевой, трудилась на хлебозаводе. Муж, Александр Владимирович, также воевал, затем работал шофером городского автохозяйства.

1975: 30 лет Победе

Дню Победы посвящена почти половина номера.

Пронзительный очерк «Дорога жизни» в форме письма – из материалов, присланных на проводимый журналом конкурс «В труде и в бою». Письмо написано жителем Ленинграда и адресовано Михаилу Васильевичу Ляпкало – военному шоферу.

Девятнадцатилетний призывник был в первой грузовой колонне полуторок ГАЗ-АА, открывшей путь по льду Ладоги в ноябре 1941 года под непрерывным артиллерийским огнем. Прошел всю войну, потом преподавал в ленинградском автомотоклубе.

В 2007 году рассекретили военные архивные документы. В их числе – приказ от 10 июля 1945 года о награждении старшего сержанта М. В. Ляпкало орденом Красной Звезды.

По льду Ладоги всегда ездили с открытой дверью.

1985: 40 лет Победе

К этой дате журнал организовал встречу военных водителей в Центральном музее Вооруженных Сил. Автор отчета о ней – ветеран войны Марк Тилевич – приводит прямую речь участника встречи Александра Николаевича Бучина, личного водителя маршала Жукова с 1941 года.

– 8 мая 1945 года, пожалуй, самый памятный день. Георгий Константинович сел в машину, вдруг обнял меня и сказал: «Спасибо, Саша, за всё». Сердце так и екнуло – Победа!

Александр Бучин прошел 170 тысяч км фронтовых дорог. В мирное время работал сначала водителем автобуса, потом дальнобойщиком «Совтрансавто» и снова ездил по дорогам Европы. На пенсию вышел в 75 лет.

Военный автопарк в 1944 году достиг 600 тысяч машин.

1995: 50 лет Победе

Журнал публикует выдержки из наградных листов, хранящихся в Центральном архиве МО РФ:

«Будмиков Алексей Александрович. Рядовой, шофер 795‑го отдельного автотранспортного батальона… В период зимней операции 10.03.1943 г. в Харькове, будучи раненным, под сильным обстрелом немецких танков и бомбежками с воздуха вывел автомашину с боеприпасами и доставил их на боевую позицию… Заслуживает правительственной награды – медали «За боевые заслуги». Командир батальона майор (подпись неразборчива).»

За сухими строками – один из миллионов повседневных будничных подвигов.

Половину автопарка составляла знаменитая полуторка ГАЗ-АА.

2005: 60 лет Победе

Публикуем письма ветеранов войны в редакцию.

«На фронт, на Орловско-Курскую дугу я попал в 1943 году за рулем автомобиля Форд, – писал нам Ариб Вахитов из Башкирии. – Был тяжело ранен, долго лечился, а с 1944 года снова на фронте – уже на Студебеккере. В ночное время ездили по «серпантину»: фонари завязывали тряпками, а на ведущей машине сержант ложился на крыло и подсказывал водителю дорогу. После войны я закончил институт, но никогда не оставлял автодела».

2015: 70 лет Победе

Возле деревни Буйничи в 1941 году 172‑я стрелковая дивизия героически вела ожесточенные бои, обороняя Могилев. Сегодня на Буйничском поле установлен мемориальный Симоновский камень.

Выдающийся советский литератор Константин Симонов всю войну прошел военкором. В Буйничах он был 13–14 июля и видел, как сожгли 39 немецких танков. Этот крохотный эпизод большой войны запомнил на всю жизнь – и описал в романе «Живые и мертвые». По его завещанию на этом поле развеяли прах писателя.

В 2015 году в канун Дня Победы мы посетили памятное место на «эмке» – ГАЗ-М1 1936 года выпуска.