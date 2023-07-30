Главный зам и 50 лет «За рулем»... или Просто Марк

Так за глаза все сотрудники редакции звали Марка Григорьевича Тилевича. Он это знал и никогда не обижался.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Марк был, да и остался, пожалуй, единственным сотрудником редакции, про которого даже в кулуарах никто не мог сказать ничего дурного. Потому что понимали: всем хорошим «За рулем» обязан именно ему.

Человеку, который отдал нашему журналу 50 лет своей жизни. Человеку, который, пройдя через ужасы концлагеря Заксенхаузен, остался удивительно светлым и добрым.

Он перестроил «За рулем»

Журнал «За рулем» не потонул в море разноликой прессы именно благодаря Марку Григорьевичу. Если в далеком 1928 году лозунг «Автомобиль – трудящимся!» ни у кого не вызывал возражений, то потом призывы к дешевым массовым машинам казались чуть ли не капиталистическими.

Поэтому какое-то время журнал вел линию, далекую от сегодняшней – разговоры о личном транспорте фактически прекратились.

Но с конца 50-х тема вновь стала актуальной: Волги, Москвичи и Запорожцы появились в продаже. Марк Тилевич вовремя почувствовал дыхание времени и сумел настоять на смене курса журнала.

Автомобиль для всех!

Сегодня странным кажется тот факт, что тогда в редакции был всего один автомобиль, Да и тот бэушный. Видавший виды Москвич-401 три сотрудника редакции выкупили у Министерства обороны в складчину, чтобы пользоваться машиной вместе.

Однако кончилось тем, что расходы легли на плечи Марка – от выплаты долгов до ремонтов, включая замену мотора. Именно тогда он стал обладателем своей первой машины, ощутив на себе все плюсы и минусы этого приобретения. Но это и помогло ему правильно сориентировать журнал, который быстро приобрел заслуженную популярность среди советских автомобилистов.

Именно Марк Тилевич участвовал в создании новых рубрик издания, привлекал для консультаций ведущих специалистов отрасли, создавал коллектив единомышленников. При нем в редакции стали появляться машины, взятые на длительные испытания.

В частности, впервые в истории советской журналистики на испытания в 1970 году попала иномарка – чехословацкая Skoda 110R. Да что там машины – даже здание в Селиверстовом переулке, в котором сейчас находится редакция, возникло благодаря стараниям Марка Тилевича.

Марк никогда не был главным редактором журнала. Но именно Марк во все времена был авторитетом Номер Один. И – душой любого коллектива.

Очередной юбилей: здесь Марку Григорьевичу всего лишь 85… Поэтому цыганочку он продемонстрировал легко!

Война и лагерь

Вспоминать о Марке Тилевиче и не упоминать Отечественную войну невозможно. С 1941 года он, в должности замполитрука артиллерийской части, служил в нескольких километрах от советско-германской границы.

Первый бой Марка начался на рассвете 22 июня под Каунасом, когда их часть начали бомбить немцы. Во время отступления, в конце лета 1941 года, он был ранен и попал в плен в бессознательном состоянии.

Марк дважды пытался бежать – его ловили. А в 1943-м перевели в концлагерь Заксенхаузен.

21 апреля 1945-го заключенных погнали к Балтийскому морю, чтобы загнать на баржи и затопить. Но 2 мая 1945 года колонну уцелевших догнала Красная Армия. Марк Тилевич выжил и в этом походе.

После войны Марк Григорьевич до октября 1946 года служил в Группе советских войск в Германии, где впервые сел на трофейный мотоцикл. Позже долгое время не мог устроиться на работу. Но и это его не озлобило.

Немецкий опыт пригодился… В журнале «За рулем» Марк Григорьевич (на фото – слева) поначалу занимался мотоциклетной тематикой, а потому обязательно посещал все крупные мотогонки.

Марк Григорьевич любил повторять:

– В жизни мне очень повезло дважды. Первый раз – когда мне, советскому еврею, несмотря на два неудачных побега, удалось выжить в немецком концлагере. Второй – когда я оказался в редакции «За рулем».

Большой Марк

В 1965 году Марк Тилевич был награжден орденом Красной Звезды, спустя 20 лет – орденом Отечественной войны I степени.

Он – многолетний заместитель главного редактора журнала «За рулем», вице-президент Международного комитета бывших узников Заксенхаузена, член Международного фонда «Бранденбургские мемориалы», член наблюдательного совета Российского фонда «Взаимопонимание и примирение», вице-президент Межрегиональной общественной организации инвалидов – бывших узников фашистских концлагерей.

А также – заслуженный работник культуры РФ.

Эпоха Марка длилась 95 лет! И это была славная эпоха.