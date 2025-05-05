1941–1945: Как побеждали наши деды

За Победу в Великой Отечественной советский народ сражался и на фронте, и в тылу

Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Из прифронтовой зоны только во второй половине 1941 года по железной дороге было эвакуировано 2593 промышленных предприятия, включая 1523 крупных. И почти всё это – голыми руками, в мороз, на открытых платформах. Эвакуировались до 18 млн человек, а с учетом вынужденных переселенцев – еще больше. И это – только по официальным данным. Зачастую многое из спасенного просто не учитывалось – не до того было.

И не до автомобилей было. Точнее – не до рассказов о них. Требовалось их просто выпускать – много. Насколько хватало сил и возможностей. И, конечно же, было не до популярных изданий – поэтому с 1941 года журнал «За рулем» не издавался – его возродили только в 1956 году, когда страна окончательно перестроилась на мирную, спокойную жизнь.

А сколько из числа наших тогдашних читателей не вернулось с той войны? Десятки тысяч? Сотни тысяч?

Любую войну, даже самую кровопролитную, можно дотошно обсчитать и тщательно запротоколировать – в цифрах и фактах. Сколько дней и ночей. Сколько сражений и сколько погибших. Сколько раненых и покалеченных. Сколько отлито пушек, сколько выпущено автомобилей, танков и самолетов…

Но человеческое горе и страдания никаким подсчетам не поддаются и ни в какие книги не вмещаются. Сколько оборванных судеб, сколько боли в сердцах. И чем дальше уходит то страшное время, чем комфортнее становится жизнь, тем глубже осознание того ужаса, который пришлось пережить нашим людям.

Моя победа

Мой дед погиб в 1944 году – похоронен в братской могиле в Псковской области. А его жена, моя бабушка, имела награды за доблестный труд в тылу. Вот так и разлучила их война. Навсегда.

В непроходимых псковских лесах до сих пор ощущается холодное дыхание той войны – местами угадываются заросшие травой окопы и воронки от снарядов. По спине холодок пробегает. А когда видишь технику, на которой воевали восемьдесят лет назад, и вовсе становится не по себе. Автомобили, броневики, танки той поры. Даже просто передвигаться на них – уже подвиг. А воевать? И ведь воевали! И побеждали!

Если бы у деда-артиллериста был в помощь мощный броневик, которых катастрофически не хватало на фронте, выжил бы он, дошел бы до Берлина? Я верю, что дошел бы – иначе и быть не могло!

Обязательно поеду на могилу деда – давно уже не был. Сколько в этой братской могиле воинов? В длинном списке, который выведен каллиграфическим почерком в почетной книге, устанешь искать «свою» фамилию… А сколько таких могил по всей стране?

И могила скромная, вовсе не парадная. Фактически в чистом поле, которое давно уже съело окраину деревушки. Надо будет подкрасить низенькую оградку. Поправлю фотографии (приезжают потомки героев, навещают), расставлю стопки и разолью бутылку водки. Не знаю, может это и неправильно. Но так принято. Это наш обычай. Это наша война. И наша Победа. И она всегда будет за нами!