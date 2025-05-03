За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
ТЕХНИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Сегодня многие удивляются: да разве можно было на такой технике воевать? А наши предки воевали – и побеждали!
На них ездили и побеждали
Об этих автомобилях сегодня пишут книги и слагают легенды. А тогда об этом просто не думали: надо было сражаться и побеждать.
Взгляд в историю
Наш журнал – об истории советских армейских грузовиков, внедорожников и машин комсостава.
Автомобиль-победитель
Полуторка ГАЗ-АА – это рабочий и крестьянин, которые в Великую Отечественную стали солдатами.
Захар Иванович
Прославленный грузовик ЗИС‑5 – герой предвоенных строек, войны и восстановления страны после Великой Отечественной. А шоферы именовали ЗИС по-свойски – «Захар Иванович» или просто «Захар».
«Катюша»
Боевая машина БМ‑13 на шасси трехосного грузовика ЗИС‑6 с пусковой установкой с 16 направляющими для 132‑мм реактивных снарядов М‑13.
От ФАИ до БА
Бронетехника на легковых шасси 1934-1943 годов.
Летающий танк
Колесный, гусеничный и быстроходный: легкий танк БТ-2.
Мал, да удал
История первого в СССР серийного полноприводного бронеавтомобиля БА‑64.
Аэросани РФ‑8
Многоснежная и морозная зима 1941–1942 годов потребовала военную технику для мобильного передвижения по снегу и льду. Так появились аэросани РФ‑8.
Тяжеловес
Тяжелый танк ИС‑2 громил Тигров и Пантер и разносил доты с одного удара.
Пятибашенный гигант
Пятибашенный Т-35 – это первый серийный тяжелый танк СССР.
Лучшая подруга пехоты
Рабочие лошадки войны – самоходки Су-76.
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