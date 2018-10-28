Самая массовая самоходка СССР: лучшая подруга пехоты

Все, кто интересуется военной историей, любят обсуждать красивую и мощную бронетехнику. Легендарные «тридцатьчетверки», грозные «ИСы», мрачные «Тигры» и хищные «Пантеры» — чаще всего интерес вызывают именно они. Но на их фоне часто незаслуженно забывают о «рабочих лошадках войны» — легких, неказистых, но полезных и востребованных самоходках Су-76. Сегодня мы попытаемся исправить эту несправедливость.

Почему не танк?

Су-76 переправляется через реку на пароме. Источник: mag-union.ru.

Ценность танка как вида оружия — в массовом применении. Только будучи сведенными в отдельные быстроходные соединения, танки сыграют в полную силу. Их стихия — длительные марши, рейды по тылам, захват ключевых пунктов и формирование стенок котлов для пойманного в ловушку противника. В начале 1943 года советское командование решило использовать возможности танков по максимуму. Стали формироваться танковые армии нового штата — крупные маневренные соединения, идеальный инструмент для окружения противника.

Но была и обратная сторона медали. Новые соединения поглощали много танков, а это значило, что кто-то получит их меньше, чем мог бы. Этим «кем-то» были обычные стрелковые дивизии, которые встали перед перспективой расплаты за формирование танковых армий. Пехоте требовалось средство замены танка — простое, эффективное и не загружающее производственные мощности танковых заводов.

«Автомобильное» сердце

Сборка Су-76 на ГАЗе. Источник: avt.nn.ru.

Разрабатывать такое средство начали еще в 1942 году. Взяв за основу легкий танк Т-70, работавший на спарке двух автомобильных двигателей, конструкторы решали одну из важнейших проблем. Такая машина могла производиться на автомобильных же заводах — например, на ГАЗе, где уже делали те же легкие танки. А это значило, что наполнение танковых армий не оставит пехоту без поддержки бронетехники.

Но вооружение легкого танка — 45-мм пушка — было слишком слабым. Для поддержки пехоты требовалось что-то помощнее, чтобы обеспечить и сильный фугасный эффект, и возможность пробивать бронетехнику противника. Логичнее всего было сделать из легкого танка САУ, то есть заменить небольшую башню на неподвижную просторную рубку, а на освободившееся место поставить орудие посерьезнее. Им стала 76-мм пушка ЗиС-3, которую производили в том же Горьком. Казалось бы, все шло по плану…

Устройство Су-76: 1 — крышка трансмиссионного люка; 2 — воздухоочистители двигателей; 3 — коробка передач; 4 — главная передача с бортовыми фрикционами и тормозами; 5 — рычаги управления; 6 — спарка двигателей; 7 — ведущее колесо; 8 — бензобаки; 9 — ящики с инструментами; 10 — кормовая дверь; 11 — маховик поворотного механизма орудия; 12 — маховик подъемного механизма орудия; 13 — панорамный прицел; 14 — цилиндр наката орудия; 15 — цилиндр тормоза отката; 16 — уравновешивающий механизм; 17 — поперечная балка, к которой крепится орудие. Источник — voennoe-obozrenie.ru.

Но первоначальный вариант самоходки вышел «сырым». Первые Су-76, поставленные в войска в начале 1943 года, были крайне ненадежны. Во всем был виноват неудачный вариант спарки двигателей — они ставились не вдоль, а параллельно друг другу, что было в новинку для этих моторов. Схема еще не была отработана, и самоходки нещадно ломались. Попытки решить проблему ни к чему не привели, так что пришлось вернуться к «традиционной» системе спарки.

Потерянное время значило, что новые самоходки не насытят войска к Курской битве. Это разъярило вышестоящее начальство. Сильнее всех от его гнева пострадал главный конструктор самоходки Семен Гинзбург. За особое упорство в отстаивании оказавшейся бесперспективной схемы он был отстранен от конструкторских работ и отправлен на фронт — заместителем командира танковой бригады по технической части. Долго провоевать Гинзбургу не пришлось — 3 августа 1943 года он погиб под Курском…

Испытание делом

Временами Су-76 использовались для доставки раненых через опасные зоны. Источник: waralbum.ru.

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К концу лета 1943-го Су-76 серьезно модернизировали и запустили в по-настоящему массовое производство. Надежность достигалась не только за счет выбора другой спарки двигателей — было решено еще и облегчить машину. Пришлось «утончить» и без того слабую броню, а также отказаться от бронирования крыши и задней части. Последнее отразилось в одном из фронтовых прозвищ самоходки — «Голож*пый Фердинанд». Грустная ирония, конечно, отсылала к знаменитой немецкой САУ. «Фердинанд» походил очертаниями на Су-76, но был намного лучше защищен, так как относился к другому классу машин.

Не более приятным было и другое прозвище — «сука». Да, Су-76 не могла похвастаться серьезной броней. Но специфика применения ее и не требовала. Конечно, любая попытка возглавить атаку на этой самоходке терпела провал. Но САУ поддержки пехоты должна была находиться в 200–300 метрах позади наступающих войск, поддерживая их огнем. В этих случаях Су-76 были очень эффективны, становясь вечным спутником и помощником пехоты, которая предпочитала быть поддержанной такими самоходками, чем воевать в одиночестве.

Пехота и самоходки нуждались друг в друге. Первая получала непосредственную поддержку в бою — броневые машины могли двигаться за наступающими и поражать неприятеля прямой наводкой. А жизни экипажей Су-76, в свою очередь, зависели от пехотного прикрытия — вездесущие автоматчики защищали самоходки от «фаустников» и вражеских пехотинцев с ручными гранатами. Экипажи эту заботу ценили и стремились поддержать своих как можно более плотным огнем. Некоторые достигали в этом деле особых высот, умудряясь нагружать в рубку Су-76 почти в два раза больше снарядов, чем положено.

Пехота на броне Су-76, Германия, январь 1945 года. Источник: waralbum.ru.

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Этим умения экипажей не ограничивались. Так, наводчик Су-76 Станислав Горский описывает ситуацию, когда его самоходке удалось подкрасться к старому немецкому форту. Из амбразуры бил пулемет, но не прицельно — Су-76 скрывалась за густыми кустами. Выстрелить и попасть из-за них было невозможно, но появление на открытом пространстве подставляло бы самоходку под огонь противотанковых орудий.

Экипаж принял правильное решение и очень профессионально реализовал его — взревев спаркой двигателей, Су-76 выскочила на открытое пространство. В распоряжении наводчика были считаные секунды, но они не пропали зря — Горский положил снаряд точно в амбразуру. Сразу после выстрела мехвод включил заднюю, и самоходка попятилась назад, скрывшись в кустах еще до первых выстрелов немецких пушек. Неприятельский пулемет замолчал, что дало шанс прячущимся в кустах автоматчикам. Совершив стремительный рывок, они захватили форт, показав отличный пример взаимодействия самоходчиков и пехоты.

Су-76 стала самой массовой САУ Советского Союза — было выпущено более 14 тысяч единиц. Без ее участия не обходилась ни одна крупная операция завершающего периода ВОВ, самоходки вносили свою лепту везде — от Румынии до Северной Норвегии и занятой японцами Маньчжурии. Но и это не был конец боевого пути — как минимум 75 машин были переданы КДНР, некоторые из них принимали участие в Корейской войне.

Текст: Тимур Шерзад