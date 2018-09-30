Боевая машина советской закалки: тест-драйв самой настоящей самоходки

Танк есть танк
В принципе, танк он и есть танк — большой, железный, но с достаточно плавным ходом. Одна только башня без боекомплекта весит около 13,5 т, а ее общая боевая масса свыше 40 т. Длина такой машины вместе с орудием составляет 11,9 м. Для сравнения, длина корпуса вместе с пушкой у американского «собрата» — САУ М109 «Палладин» равна 9,7 м, да и весит она вместе с боекомплектом почти на 8 т меньше.
Признаться, когда едешь по пересеченной местности, по грунтовочке на машине, у которой очень длинная пушка — более 8 метров, — то и дело возникает страх, что сейчас зацепишься за какую-нибудь кочку дулом, которое буквально нависает над тобой. Однако к габаритам достаточно быстро привыкаешь.
Для новичка может показаться несколько необычным тот факт, что находясь «за рулем» самоходной установки ты сперва должен «включить массу» — то есть подать ток на машину. В гражданских машинах все проще — завел зажигание и поехал. Здесь ты должен вначале подключить электричество, а потом уже, собственно, пытаться ее завести. Кроме того, когда заводишь «Мста-С», нужно учитывать, что подача масла идет отдельно: то есть сначала его накачиваешь до определенной шкалы и только потом заводишь.
Как и любую бронетехнику, завести установку можно двумя способами: основным, то есть «с воздуха», когда двигатель раскручивается сжатым воздухом, и с помощью аккумуляторов. Однако ко второму прибегают крайне редко. Военные стараются беречь аккумуляторы, поскольку если они сядут, то пиши пропало — машина из боевой установки превращается в груду металла, которую даже с места не сдвинешь. А поменять аккумуляторы не так-то просто, потому что это огромные, можно сказать, промышленные устройства, совсем не похожие на те, что мы привыкли видеть в наших гражданских автомобилях.
Справка ЗР
Крупнокалиберная самоходная артиллерийская установка «Мста-С» (или САУ 2С19) была представлена публике в 1992 году в рамках авиасалона в Жуковском. Сегодня она находится на вооружении семи стран, однако наиболее активное распространение получила именно в России — согласно данным из открытых источников, на балансе артиллерийских войск числится около 600 единиц техники.
Изготовлена «саушка» (так самоходки называют между собой военные) на базе ходовой части обыкновенного танка Т-80. На ней находится массивная, совершенно не танковая башня. В качестве вооружения для «Мста-С» была выбрана 152-мм нарезная гаубица 2А64.
Основное предназначение машины — уничтожение тактического ядерного оружия, артиллерийских и минометных батарей, бронетанковой техники, средств ПВО и ПРО, а также личного состава противника и его полевых фортификационных сооружений.
Пространство для маневра
Если говорить об удобстве места механика-водителя, то внутри установки мне понравилось больше, чем в танке. Хотя бы потому, что в танке водитель сидит, бедняга, зажатый, а если еще и крышку люка закрыть, то вообще не пошевелиться. В башне самоходки чувствуешь себя более свободно. Даже на коротких привалах удается растянуться в полный рост. Есть куда откинуться назад, можно даже прилечь и поспать под броней, пока никто не увидел. Думаю, солдаты-срочники так и делают.
Единственное, что меня насторожило: если башня повернется градусов так на 45 и своим углом закроет крышку люка механика-водителя, то он из самоходки уже не вылезет. Это произвело угнетающее впечатление, потому что я как-то сразу представил себя на месте такого человека. Впрочем, по идее, можно куда-то там прокарабкаться и вылезти через башню.
В башне умещается экипаж до пяти человек: командир, механик, наводчик и два подающих. Последние находятся рядом с установкой и подают снаряды в случае, если стрельба ведется с грунта. Можно догадаться, что парни там работают крепкие: каждый снаряд весит около 42 кг. Чтобы подавать их «с грунта», позади «Мста-С» предусмотрено специальное заряжающее устройство. Бойцы перетаскивают снаряды, кладут на подающую транспортную ленту, и та автоматически завозит в их башню. Скорострельность составляет около 8 выстрелов в минуту.
Принцип каракатицы
Тактика современного боя предполагает, что после каждого залпа надо как можно скорее покинуть позицию и переместиться в другое место, пока тебя не обнаружил противник. Как только тебя засекут (что обязательно произойдет), ты сразу получишь ответный удар. Вот почему негласный девиз самоходчиков: выполнил задачу — быстренько «смылся», пока не началось.
«Мста-С» оснащена специальной системой под названием «Туча». Грубо говоря, это такие дымовые шашки, которые она может разбрасывать вокруг себя, тем самым маскируясь в тумане, пока уходит, — принцип чернильной каракатицы. Вряд ли она эффективна против ударов с воздуха, однако способна уберечь установку от мотострелкового противника, который может дать по ней залп и серьезно ее повредить. Признаться, мне сложно представить, насколько это применимо в реальной жизни. Если уж возникла необходимость укрыться в дыму, то это, вероятно, означает, что все уже совсем плохо.
Гаубицу «Мста-С» никак нельзя причислить к классу бронированных монстров. Она имеет куда более слабую защиту по сравнению с танком. Так что если «Мста-С» попадет под серьезный обстрел, то ей, конечно, изрядно достанется, однако такой сценарий маловероятен. Все просто: танки предназначены для непосредственного участия в сражении, в то время как самоходки осуществляют поддержку с дальних позиций и никогда не действуют в отрыве от основных сил. Находясь в глубине, она должна откуда-то неожиданно выползти, «шарахнуть» и поскорее уехать. Установка способна стрелять с закрытых позиций, то есть по целям, которые находятся вне прямой видимости, с расстояния до 25 км.
Максимальная скорость машины составляет 60 км/ч, но понятно, что носиться так по полю она не будет. Ее основная задача — доставить крупный калибр на нужную точку. 152 мм — это очень серьезный артиллерийский калибр, который может изменить ход боя. К счастью, немногим доводилось становиться свидетелями разрушений после удара батареи таких гаубичных машин. Мы это видели, остались под впечатлением. В момент обстрела совершенно не хотелось оказаться поблизости.
Технические характеристики «Мста-С»
Масса
42 т
Длина (вместе с пушкой)
11 м 91,7 см
Вооружение
152-мм нарезная гаубица 2А64 (50), пулемет НСВТ (300)
Мин. дальность стрельбы
6,5 км
Макс. дальность стрельбы
24,7 км
Макс. скорость
60 км/ч
Преодолевает подъем
в 25 градусов, брод глубиной 1,2 м
Мощность двигателя
840 л.с.
Запас хода
500 км
Экипаж
5 человек
Выпуски программы «Часовой» с Алексеем Рафаенко смотрите на официальном сайте «Первого канала». А выпуск про самоходку «Мста-С» — вот здесь.
Текст: Алексей Рафаенко
Фото: «Первый канал», Сергей Савостьянов/ТАСС, Виталий Тимкив/ТАСС, Валерий Матыцин/ТАСС, Петр Ковалев/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС
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