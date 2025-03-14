От ФАИ до БА: самые легкие бронемобили СССР

Эксперт Канунников рассказал о бронетехнике на легковых шасси 1934-1943 годов

О броневиках на шасси грузовиков читайте в этой публикации.

Вторая группа серийных бронеавтомобилей – машины на легковых шасси, выбор которых в Союзе тоже был очень скудным.

С 1934 года выпускали ФАИ, базирующийся на шасси единственного серийного легкового автомобиля ГАЗ-А (в прошлой жизни – Ford A).

Машину, бронированную сталью толщиной 4–6 мм, массой 1750 кг, оснастили стандартным мотором объемом 3,3 литра и мощностью 40 л. с. при 2200 об/мин. Вооружили ее пулеметом калибра 7,62 мм. При этом колеса со спицами выглядели на броневике очень наивно.

Легкие броневики ФАИ на шасси ГАЗ-А.

С 1936 года бронекорпуса стали переставлять на более современное шасси ГАЗ-М1 с 50‑сильным двигателем. Такие машины принято называть ФАИ-М. В том же году на этом же шасси в городе Выкса Горьковской области выпустили модернизированный и по корпусу БА‑20. Эту модель в разных вариантах делали вплоть до 1942 года.

Революционный советский бронеавтомобиль появился именно в легком весе. Но это случилось уже во время Великой Отечественной.

Броневики ФАИ-М на шасси ГАЗ-М1.

Новобранец

Работы над легким броневиком, унифицированным по шасси с автомобилем повышенной проходимости, в Горьком начали в сентябре 1941 года. При создании машины внимательно изучили трофейный легкий бронеавтомобиль Sd.Kfz.221, который завод получил как раз в сентябре.

Полноприводный БА‑64Б.

На доработанном шасси внедорожника ГАЗ‑64Б, созданном Виталием Грачевым, с двигателем 3,3 л мощностью 50 л. с., установили бронекорпус конструкции Григория Вассермана.

Машина БА‑64-125 (число 125 обозначало корпус) с колесной базой 2100 мм и массой 2360 кг стала первым серийным отечественным полноприводным бронеавтомобилем.

Передний привод был подключаемым. Трансмиссия не имела демультипликатора, но первая скорость с передаточным числом 6,4, по сути, была внедорожной.

Посадка в БА‑64Б, мягко говоря, необычная. БА‑64Б оснащали двигателем объемом 3,3 л и мощностью 54 л. с.

Приняли на вооружение БА‑64 в марте 1942 года. В том же году собрали 2549 машин.

А вскоре одновременно с базовым внедорожником модернизировали и броневик. Версия ГАЗ‑64Б 1943 года получила расширенную колею: 1445 мм вместо 1290 мм спереди и 1245 мм сзади. Мощность двигателя увеличили до 54 л. с., улучшили систему охлаждения.

Военные жаловались не только на посредственную динамику и перегрев, но и на частые поломки машин. При гарантийном пробеге 10 тысяч км БА‑64 часто требовали ремонта уже после 1000–4000 км.

Башня БА‑64Б вращается, но не имеет крыши.

Несмотря на всё это, БА‑64 стал не только самым массовым советским бронеавтомобилем Великой Отечественной, но и заметным шагом вперед в инженерии – заделом для будущих, уже послевоенных, конструкций.

Бронеавтобус Среди множества опытных конструкций, созданных в СССР в 30‑е годы, особое место занимал БА‑22. По современной классификации этот броневик без вооружения можно назвать автобусом. Машину, рассчитанную на двух членов экипажа и десятерых пассажиров, можно было использовать и как санитарный автомобиль-медпункт, вмещающий четверо носилок. Военные не одобрили БА‑22 за слабую защиту и абсолютно непригодный для медицинских целей интерьер. Бронеавтобус БА‑22.

Служебное положение

Даже внимательное изучение отчетов по испытаниям не заменяет, конечно, личного общения с любыми машинами. А с броневиками времен Великой Отечественной – особенно. Некогда мне довелось немного поездить и на БА‑6, и на БА‑64Б.

Для начала в машину надо бы влезть, а для этого очень желательно быть стройным и предельно гибким. Особенно это касается 64‑го. Посадка в машинах не просто тесная: полное ощущение собственной непропорциональности – конечности явно длиннее, чем надо машине.

Все органы управления: руль, педали, рычаги – тяжелые и неподатливые. Не стоит забывать и о том, что коробки передач без синхронизаторов. А в БА‑64Б рычаг коробки еще и между ногами водителя. Совсем интересно!

БА‑20 делали в Горьковской области до 1942 года.

При движении машины ревут, воют и прыгают на ухабах. Читал в воспоминаниях фронтовиков, что некоторые водители снимали недолговечные амортизаторы с БА‑6М и БА‑10, ведь на стандартном грузовике их не было, но быстро понимали, что без амортизаторов управлять машиной еще сложнее.

Допустим, к ездовым качествам можно привыкнуть, хотя ехать на такой машине даже в течение хотя бы часа не очень хочется. Но теперь представим, что после марша экипаж вступил в бой. Надо проворно маневрировать, глядя в узкую смотровую амбразуру, стараясь не засадить машину на пересеченной местности. Тем временем всё пространство вокруг наполнено звуками выстрелов и пороховыми газами, густо перемешанными с выхлопными.

В общем, даже короткая и мирная поездка побуждает пересмотреть свои представления о понятиях «служба», «труд», «тяжелая работа». А ведь на таких машинах действительно воевали!

О том, как советские солдаты на этих бронеавтомобилях воевали – и побеждали! – мы еще расскажем. Заходите почаще!