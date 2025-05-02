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Готовы к реву моторов и облакам дыма?

Самое грозное оружие СССР — чтобы не досталось врагу, его оснащали устройством для самоподрыва!

К 80‑летию Победы «За рулем» рассказывает о боевой машине БМ‑13

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Выходила на берег Катюша

Единственная дошедшая до наших дней в первоначальном виде «Катюша» сейчас хранится на берегах Невы.

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Боевая машина БМ‑13 на шасси трехосного грузовика ЗИС‑6 с пусковой установкой с 16 направляющими для 132‑мм реактивных снарядов М‑13 находится в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Говорят, ласковое имя «Катюша» (тогда ее именовали реактивным минометом) получила из-за заводской марки «К» Воронежского завода им. Коминтерна. «Катюша» также выпускалась и на московском заводе Компрессор, а одним из основных предприятий по выпуску реактивных снарядов М‑13 стал московский завод им. Владимира Ильича.

Боевая машина БМ-13 – единственная сохранившаяся до наших дней «Катюша». Ее можно увидеть в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
Боевая машина БМ-13 – единственная сохранившаяся до наших дней «Катюша». Ее можно увидеть в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

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На вооружение «Катюшу» приняли буквально накануне Великой Отечественной, 21 июня 1941 года. А первая батарея из семи опытных образцов под командованием капитана Флерова была сформирована уже 2 июля и в составе 20‑й армии отправлена на Западный фронт.

Первый залп батарея произвела по железнодорожной станции Орша 14 июля. Эффективность нового оружия превзошла все ожидания, и ошеломленные немцы объявили настоящую охоту на «Катюшу», поэтому первые образцы оснащались устройством для самоподрыва.

  • История первого в СССР серийного полноприводного бронеавтомобиля БА‑64 тут.
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Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3
02.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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