Самое грозное оружие СССР — чтобы не досталось врагу, его оснащали устройством для самоподрыва!
80 лет Великой Победе!
В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.
Выходила на берег Катюша
Единственная дошедшая до наших дней в первоначальном виде «Катюша» сейчас хранится на берегах Невы.
Боевая машина БМ‑13 на шасси трехосного грузовика ЗИС‑6 с пусковой установкой с 16 направляющими для 132‑мм реактивных снарядов М‑13 находится в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
Говорят, ласковое имя «Катюша» (тогда ее именовали реактивным минометом) получила из-за заводской марки «К» Воронежского завода им. Коминтерна. «Катюша» также выпускалась и на московском заводе Компрессор, а одним из основных предприятий по выпуску реактивных снарядов М‑13 стал московский завод им. Владимира Ильича.
На вооружение «Катюшу» приняли буквально накануне Великой Отечественной, 21 июня 1941 года. А первая батарея из семи опытных образцов под командованием капитана Флерова была сформирована уже 2 июля и в составе 20‑й армии отправлена на Западный фронт.
Первый залп батарея произвела по железнодорожной станции Орша 14 июля. Эффективность нового оружия превзошла все ожидания, и ошеломленные немцы объявили настоящую охоту на «Катюшу», поэтому первые образцы оснащались устройством для самоподрыва.
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