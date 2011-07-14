Хроника: выходила на берег «Катюша»

14 июля 1941 года, состоялось первое боевое применение реактивных минометов «Катюша».

Реактивный миномет БМ-13 на шасси грузовика ЗиС-6 в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга – единственная дошедшая до наших дней в первоначальном виде «Катюша». Два других образца реактивных установок времен Великой отечественной войны в музее базируются на муляжах.

Самое грозное оружие Великой отечественной, реактивный миномет «Катюша», дал залп по железнодорожному узлу Орша в 15:15 по московскому времени. Огонь вела первая экспериментальная батарея механизированных установок под командованием слушателя первого курса академии им. Ф.Э.Дзержинского капитана Ивана Андреевича Флёрова. Второй залп был дан спустя 2 ч 5 мин. На скопление вражеских эшелонов обрушилось, словами из отчета Флёрова, «море огня». Всего за годы войны по врагу выпустят порядка 7,5 млн. реактивных снарядов разных калибров.

Установка, с которой началась история гвардейской реактивной артиллерии, носила обозначение БМ-13, «Боевая машина-13». В техническом задании она проходила как «Ракетная механизированная залповая установка для внезапного нападения на противника стрельбой осколочно-фугасными снарядами калибра 132 мм».

В советских журналах одно время выходило немало публикаций о «Катюше». На репродукции – первоначальный вариант установки, 1938 год.

Исследования в этом направлении в СССР начались еще в 1920-е годы под руководством Николая Ивановича Тихомирова. Не обошлось и без немецкого влияния – в конце 1920-х мы обменивались технологиями с будущим противником. Вот выдержка из доклада 1931 года «О разработке реактивных проблем за границей»: «Работы с пороховыми ракетами, проводившиеся одно время (27-29 гг.) довольно интенсивно фирмой «Юнкерс», в настоящее время оставлены…» В 1933 году для изучения проблем реактивного движения основан Реактивный научно-исследовательский институт.

Создание грозного оружия сопровождалось драматическими событиями. В конце 1930-х годов репрессий не избежали ведущие руководители и специалисты РНИИ – Валентин Петрович Глушко, Иван Терентьевич Клейменов, Сергей Павлович Королёв, Георгий Эрихович Лангемак. Клейменов и Лангемак были расстреляны. Причиной репрессий стал донос сотрудника РНИИ Андрея Григорьевича Костикова. Костиков занял должность руководителя РНИИ.

Знаменитый снимок Аркадия Шайхета, «Залп «Катюш»», сделанный в 1944 году в Карпатах. Фото: http:/waralbum.ru

Считается, что именно Костиков первым обнаружил, что идея залповой стрельбы с самоходных установок не запатентована. Девятого апреля 1939 года в Отдел Изобретений Наркомата обороны ушла заявка за №216662, авторами которой значились А.Г.Костиков и И.И.Гвай. По заявке было выдано авторское свидетельство №3338.

Личность Костикова примечательна тем, что его пытались снять с должности еще летом 1941-го – выручил грандиозный успех «установки Костикова» под Оршей. В феврале 1944 года его даже взяли под арест, но выпустили. И даже после реабилитации оболганных им людей имя Костикова продолжали ставить в один ряд с другими создателями «Катюши».

Захваченная немцами под Можайском установка БМ-13. Фотография сделана солдатом 49-го саперного батальона 10-й танковой дивизии 28 октября 1941 года. Фото: http://waralbum.ru

Судя по всему, непосредственным разработчиком установки на шасси трехосного грузовика ЗиС-6 был Иван Исидорович Гвай. В сентябре 1938 года изготовили первую такую. Направляющие для запуска снарядов располагались в ней поперек продольной оси автомобиля. Сделали так для большей скрытности – в транспортном положении пусковые направляющие не выступали за борта кузова. Однако при стрельбе машину сильно раскачивало, 132-мм снаряды ложились не кучно. Кроме того, направляющие получились короткими, дальность стрельбы небольшой. В августе 1939 года был построен окончательный вариант установки, с продольными направляющими.

Слава «Катюши» зачастую мешала рассказывать об установке объективно. Начнем с распространенного названия этого оружия, «гвардейские минометы». Известная книга П.А.Дегтярева и П.П.Ионова ««Катюши» на поле боя» (М., «Воениздат», 1991 г) предлагает считать «Катюши» гвардейскими с 8 августа 1941 года, когда началось формирование первых восьми полков реактивной артиллерии. Однако первыми в гвардейские 18 сентября 1941 года были переименованы четыре стрелковые дивизии НКВД СССР – 100-я, 127-я, 153-я и 161-я. За «боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок» их преобразовали в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские. Дату переименования в гвардейские полков реактивной артиллерии предстоит озвучить историкам.

«В ходе боев под Мценском танковая бригада и дивизионы 9-го ГМА уничтожили до 50 танков, 35 орудий и немало живой силы врага. Его расчет на скорый выход к Туле не оправдался», – написано о тяжелых боях осени 1941 года в книге П.А.Дегтярева и П.П.Ионова ««Катюши» на поле боя» (М., «Воениздат», 1991 г). Фото германского министерства пропаганды: разбитые «Катюши» БМ-13 на шасси ЗиС-6, пристрелочная зенитная пушка с гусеничным тягачом СТЗ-5 и сожженная «тридцатьчетверка». Мценск, октябрь 1941 г.

Еще одна деталь: в одних источниках снаряды для «Катюши» называются РС-132, в других – М-13. Почему так? Первоначально главное артиллерийское управление (ГАУ) РККА заключило договор с РНИИ на разработку снарядов для запуска с самолетов. В Военно-воздушных силах снаряды обозначили как РС, реактивный снаряд. Кстати, впервые применили «эр-эсы» еще на Халхин-Голе, в августе 1939 года, причем в воздушном бою. В сухопутных войсках снаряды исторически обозначают с буквы «М», поэтому в отношении к «Катюше» правильно писать М-13.

С новой реактивной установкой руководству Красной Армии удалось «вскочить в последний вагон»: смотр новой техники закончился 17 июня 1941 года, а решение об организации производства было принято 21-го!

Первого июля 1941 года воронежский завод им. Коминтерна выпустил партию из 40 установок. Война не оставляла времени на доводку – установку спешно осваивали десять разных предприятий (например, Завод им. Владимира Ильича в Москве). БМ-13 разных заводов отличались, поэтому к 1943 году конструкцию стандартизировали («нормализовали»). Она стала обозначаться БМ-13Н («Нормализованная»).

Самоходный реактивный миномет БМ-13-16 вооружался 16-ю осколочно-фугасными снарядами М-13 калибра 132 мм, содержащего 4,9 кг взрывчатого вещества. Дальность стрельбы достигала 8 км.

В истории с обстрелом Орши тоже не все очевидно. Известно, что удар был нанесен по противнику, захватившему город в ночь накануне. Откуда в прифронтовой полосе возникло «скопление вражеских эшелонов»? Ни один полководец не выдвигает тылы на передовую. Да и потом, их попросту не успели бы туда подогнать. Выходит, батарея Флёрова била по оставленным нами эшелонам?

Еще одна легенда упорно муссировалась в советское время. Будто образец «Катюши» так и не достался врагу. Известно, что в ночь на седьмое октября 1941 года у деревни Богатыри батарея капитана Флёрова попала в засаду немцев. Капитан приказал подорвать все установки и погиб сам. Драматический момент показан в известном фильме «Укрощение огня» (режиссер Даниил Храповицкий, «Мосфильм», 1972 год). Это породило убеждение, что с конвейера установки сходили, оснащенные системой самоуничтожения. Возможно, нечто подобное и предусматривалось на самых первых машинах, однако ни в одном руководстве по эксплуатации БМ-13Н вы не найдете, как подрывать установку. Легенду подкармливали другие фильмы, например, «Отряд особого назначения» (режиссер Вадим Лысенко, Одесская киностудия, 1979 г.) про спортсменов, направленных специально уничтожить установку БМ-13, затонувшую на переправе во время отступления.

Установка БМ-13Н на шасси ЗиС-151 находилась на вооружении Советской Армии до 1980-х годов.

Секрет сохранялся недолго. Известны снимки, относящиеся к осени 1941 года, на которых немцы позируют рядом как с сожженными, так и с вполне целыми БМ-13. В 1942 году после катастрофы под Харьковом, немцам достался целый эшелон с реактивными снарядами. Применяли ли они нашу «Катюшу» против советской армии? На этот вопрос нет однозначного ответа. В войну с нами немцы вступили, уже имея на вооружении несколько типов реактивных пусковых установок. Наши остряки нарекли их «Ванюшами». Немецкие реактивные снаряды стабилизировались в полете вращением, что обеспечивало лучшую точность попадания. Но такие снаряды обходились дороже и били недалеко. Наши, оперенные, летели зачастую невпопад, потому и применялись массированно. Залп дивизиона «катюш» в десятки раз превосходил по мощности залп дивизиона полевой артиллерии. Различия диктовали и свою тактику – немцы учили применять реактивные минометы точечно. Таким образом, наша «Катюша» вряд ли могла сослужить им службу.

Если БМ-13-16 устанавливались главным образом на шасси Studebaker US6x4-U7 с неведущей передней осью, то БМ-31-10 калибра 312 мм – исключительно на полноприводное шасси Studebaker US6-U9 с колесной формулой 6x6. Было выпущено 1800 таких установок. Фото: http://waralbum.ru

С началом поставок по ленд-лизу БМ-13 начали устанавливать на шасси американских грузовиков Studebaker US6. Они превосходили ЗиС-6 по всем показателям. К слову, крепление направляющих позволяло быстро перекидывать их на любое шасси. Когда волна борьбы с западным влиянием достигла ленинградского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, там быстренько избавились от «студебеккеров», заменив их муляжами ЗиС-6. В годы войны реактивные установки БМ-8-, БМ-13, БМ-31 монтировали на автомобили, гусеничные тягачи, сани, бронекатера, бронепоезда. Всего в годы войны промышленность дала фронту свыше 15 тысяч пусковых установок и 14,4 миллиона снарядов к ним.