За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
ПЕРЕД ВОЙНОЙ
Никакой войны еще нет, да и будет ли она? Но воздух уже пропитывался самой тяжелой битвой в истории человечества…
Предшественник ДОСААФа
Осоавиахим – это общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927 – 1948 годы, помогала будущим участникам сражений осваивать боевую технику.
Моторизация Германии
Перед войной многие не верили в ее реальность: у нас же с Германией мир… Но моторизация германской армии шла полным ходом.
Заботливо растить оборонные кадры
Редакция журнала «За рулем» провела совещание в Центральной автомобильной школе Осоавиахима
Танки и противотанковая оборона
Советы по вождению и преодолению обороны, в том числе на базе опыта войны в Испании.
Оборудование автомобилей и перевозка войск
Молодым военным водителям: как грузить и крепить те или иные военные объекты
Взаимное целеуказание в бою
Ни раций, ни современных средств связи… Как рекомендовалось «общаться» танкам и пехоте?
Автотранспорт в современной войне
Анализ автопарка и автомобилизации Германии в 1940 году
Мотоцикл на службе
Быстрые и маневренные помощники в управлении войсками – как их использовать?
По земле и по рельсами
Бронедрезина и ее перспективы в войне
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