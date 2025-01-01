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За рулем – к Победе
Перед войной
Техника ВОВ
Вспоминая героев
Взгляд из настоящего
ВИДЕО
ВИДЕО
ГАЗ-67Б – машина Победы и предок всех УАЗов
Во многом, ГАЗ-67 – собрание сочинений предвоенных горьковских автомобилей. Но не совсем.
ЗИС-5 «Захар Иваныч»
Трехтонку ЗИС-5 военные водители уважительно называли Захар Иванович или просто Захар.
Едем на ЗИС-6 и ГАЗ-ААА
Обе «трёхоски» спроектированы с начале 1930-х – в первую очередь, именно для Красной армии.
ГАЗ-67Б: автомобиль-солдат
Т-37: танк-амфибия
Т-34-76: легендарный советский танк
СУ-122: советская самоходная артиллерийская установка (САУ)
БА-10М: советский средний бронеавтомобиль
ГАЗ-ААА: уникальный трехосный горьковский грузовик
КВ-1: советский тяжелый танк
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