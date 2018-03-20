Выборы прошли. Тариф «Платона» поднимут два раза

Повышение пройдет в два этапа — с 1 июля 2018 года и с 1 июля 2019-го.

С 1 июля 2018 года тариф проезда тяжелых грузовиков по федеральным трассам подорожает до 2,15 руб./км, а с 1 июля 2019 года — до 2,24 руб./км. Прежние намерения государства подтвердил глава Минтранса Максим Соколов, информация об этом имеется в распоряжении компании «ЕвроМобайл», которая поставляет 3G-модули для проекта «Платон».



Также министр заявил, что для пользователей системы будут введены скидки. Методику предоставления скидок Минтранс представит в правительство уже к середине 2018 года.



На середину марта 2018 года общее число грузовых перевозчиков, зарегистрированных в системе, составило 361 тысячу, а большегрузных транспортных средств — 964 тысячи. С 15 февраля по 14 марта перевозчики перечислили через систему 1,546 млрд руб., благодаря чему общая сумма собранных в дорожный фонд средств с начала ее запуска достигла 43,343 млрд рублей.



Платить за проезд по федеральным трассам можно с помощью бортового устройства, получить которое может каждый владелец автомобиля весом свыше 12 тонн. Внутри него находится модуль 3G размером 2–3 см. Бортовое устройство устанавливается на транспортное средство и автоматически передает данные, избавляя владельца от необходимости вручную заполнять маршрутную карту.

Система «Платон» работает в России с сентября 2015 года и обеспечивает взимание платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда, который они наносят федеральным трассам.