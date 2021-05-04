В мире посчитали электрокары: угадаете страны-лидеры?

По дорогам мира сейчас ездит около 10 млн электромобилей, и почти половина из них — в Китае. Но если считать, сколько приходится на тысячу жителей, то лидеры в этой области совсем другие.

Не позднее чем к 2050 году 195 стран взяли на себя обязательство полностью перевести свой автопарк на электромобили или гибриды. Но как обстоят дела сейчас? Аналитики мюнхенской выставочной площадки IAA Mobility сравнили мировые регистрационные данные всех электромобилей (полностью электрических и гибридных) и составили рейтинг.

Выяснилось, что на Земле уже около 10 млн электромобилей. Больше всего их в Китае — 4,2 млн шт., в Европе — 3,2 млн, и в США — 1,7 миллиона.

Если сравнить три континента, Азия с ее 4,7 млн электромобилей занимает первое место. Понятно, благодаря Китаю. В европейских регионах лидирует Германия — 702 981 регистрация. В Северной Америке это США — с 1,9 млн единиц.

В 2020 году большинство новых электромобилей было зарегистрировано в Европе (1 368 167 машин). В Китае было «всего» 1 246 289 регистраций. В Европе в прошлом году лидировала Германия с 394 943 новыми регистрациями.

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Сейчас на каждую 1000 жителей Европы приходится 6,1 электромобилей. В США — 5,2 автомобиля, а в Китае — всего 3 автомобиля. Среднемировой показатель составляет сравнительно скромные 1,4 автомобиля на человека. Мировым лидером электромобильности является Норвегия (81 автомобиль на 1000 жителей), за ней следуют Исландия (36,8 автомобиля) и Швеция (20,6 автомобиля). В Германии на 1000 жителей приходится гораздо меньше — 8,5 электромобилей.

Внутри Европы разброс довольно большой: в то время как в северной и центральной ее частях на каждые 1000 жителей приходится относительно много электромобилей, на юге и востоке их крайне мало.

В России на 1 января 2021 года, согласно данным «Автостата», было зарегистрировано всего 10 836 электромобилей. Что говорит о том, что в нашей стране популярностью они не пользуются. И это логично: во-первых, огромные расстояния, во-вторых, неналаженная инфраструктура, в-третьих, холодный климат в большинстве регионов, который не способствует развитию электромобильности. А еще у нас свои нефть и газ.

Но мировые автопроизводители под напором «зеленых» все чаще заявляют, что со временем прекратят разработки новых ДВС вообще. Возникает вопрос: а через несколько лет они все еще будут снабжать Россию новыми автомобилями или это станет для них нерентабельным?

Сейчас в машине довольно просто заменить ДВС на электромотор и поставить батарею вместо бака, но в электромобилях совершенно иная архитектура, снова в ДВС их уже не переделаешь. И что нам останется тогда? Создавать у себя «заповедник ДВС» на основе продукции отечественных предприятий?

Фото: Unsplash