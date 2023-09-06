Можно ли пересадить чиновников на Лады и УАЗы

Эксперт высказал несколько предположений по пересадке чиновников на российские машины

3 августа президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. И в скромности нет ничего страшного, сказал он:

«Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».

Прошел месяц, и на сайте Кремля появился новый перечень поручений президента, среди которых есть и задача разработать до февраля 2024 года меры пересадки чиновников на отечественные машины.

Что это за машины и насколько реализуемо поручение – об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Ровно месяц прошел с приснопамятного совещания 3 августа, которое провел президент страны с российскими автопроизводителями. Глава государства вполне четко дал понять, что чиновникам нужно быть скромнее – и пользоваться российскими автомобилями.

Чиновники этот месяц провели с пользой. Одни громко декларировали, что готовы пересесть на российские автомобили – другие тихо продолжали закупки иномарок.

Как справедливо заметил Антон Шапарин из Национального автомобильного союза, не совсем понятно, зачем, к примеру, нужен организации ФГУ «Главрыбвод» автомобиль Genesis за 16 млн рублей, а мордовской «Корпорации развития села» – минивэн Mercedes-Benz V300. Либо с рыбой у нас все слишком хорошо, либо с развитием села.

И вот появился вполне серьезный документ – поручение президента:

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации при участии Управления делами Президента Российской Федерации принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Доклад – до 1 февраля 2024 года».

Как будет выполнено поручение президента – можно только гадать. Поскольку полного запрета на иномарки не просматривается, у многих появится соблазн зацепиться за фразу «приоритетное использование». Например, если не найдутся нужные автомобили из числа высоколокализованных, можно будет закупать не слишком локализованные – либо вообще полностью импортные автомобили.

Но это – лишь мое предположение. Вполне возможно, что после разработки конкретных мер лазеек почти не останется. Однако до 1 февраля еще 5 месяцев, а до вступления в силу мер, которые пока не разработаны, – еще больше времени. Успеют закупиться.

Всем известно, что у нас около десятка высоколокализованных автомобилей:

все Лады

Соболи и ГАЗели

УАЗы

некоторые модели марки Haval

Аурус.

Но Аурусов на всех не хватит – да и бюджет лопнет. Веста всех проблем не решает. Гранта – тем более. Лада Аура появится, в лучшем случае, к осени следующего года – и то, не в массовом порядке. А иначе между дорогим Аурусом и народной Вестой – дыра.

Уже ходят идеи, что можно было бы разработать на базе Ауруса машину попроще и подешевле – как раз в размере Камри. На мой технический взгляд, это невозможно, поскольку шасси Ауруса явно избыточно для таких машин и чрезмерно дорого.

Какой выход? Либо все-таки Лада Аура, либо некий новый автомобиль в партнерстве с одним из «восточных производителей» – с нашими эмблемами.

Мало кто заметил, что среди поручений президента есть еще одно:

«По разработке и применению мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, при необходимости обеспечив внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. Срок исполнения – 15 ноября 2023 года».

Полагаю, что здесь проблем будет меньше – поскольку речь о мерах стимулирования. Хотя механизмы могут быть разные – вплоть до резкого ограничения по допуску импортных автомобилей в такси и каршеринг.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Telegram-канал Максима Кадакова

Фото: Кадр из шоу ТНТ «Наша Раша»