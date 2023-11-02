В Москве пройдет выставка китайских автомобилей

Chinese Motor Show 2023 пройдет в столице с 22 по 23 ноября 2023 года

Мероприятие будет проходить на площадке МТС Live Холл - это одна из самых больших площадок Москвы, которая дважды попадала в книгу Рекордов Гиннесса, как зал с самыми большими проекционными поверхностями в мире.

Chinese Motor Show 2023 продлится два дня. Посетители смогут изучить новинки китайского автопрома - на площадке будут представлены более 50 моделей от эконом до премиум сегмента.

Комментарий специалиста

Алексей Зюзин, Генеральный директор True Tech Team:

«Событие станет главной выставкой китайского автопрома в России и будет проводиться на регулярной основе. Выставки китайских автомобилей предлагают возможность увидеть и оценить уникальные модели, которые могут отличаться от традиционных западных брендов, узнать о последних технологических разработках и новых функциях, которые могут быть внедрены в будущем, что вдохновляет автомобильных дизайнеров и инженеров на создание новых и неповторимых решений для автомобильной индустрии.

Наше мероприятие - прекрасная коммуникационная площадка для представителей автомобильного рынка, где у каждого будет возможность установить деловые контакты, представить свои продукты или услуги в автомобильной индустрии».

Chinese Motor Show 2023 наверняка привлечет тех, кто интересуется автомобилями, хочет быть в курсе последних разработок и достижений в этой области.

Потенциальные покупатели смогут получить исчерпывающие ответы от представителей брендов о характеристиках, возможностях и особенностях моделей.

Организаторы ожидают, что мероприятие посетят не менее 30 тысяч человек.

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Фото: Depositphotos и True Tech Team