Как инспекторы ГИБДД провоцируют водителей на дачу взятки – 3 «рабочие» уловки

Автоэксперт Шапарин указал на три популярные хитрости недобросовестных гаишников

Чтобы спровоцировать взятку, недобросовестные инспекторы ГИБДД могут описать водителю несколько сценариев, похожих на реальные последствия правонарушений, сообщил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

Так, если водитель развернулся через две сплошные, гаишники часто рисуют схему нарушения так, чтобы квалифицировать это как выезд на встречку, что карается лишением прав. Замечания водителя при этом не принимаются во внимание.

Также эксперт указал на еще один спорный момент — умышленность или неумышленность сокрытия номера машины, если он загрязнен. Здесь наказание варьируется от минимального штрафа в 500 рублей до лишения прав, пояснил специалист.

Согласно КоАП, если водитель просто развернулся через двойную сплошную, ему грозит штраф 1-1,5 тыс. рублей, а если он двигался по встречке хотя бы несколько метров — лишение прав.

Еще одна распространенная хитрость, на которую идут недобросовестные гаишники в целях создания условия для получения взятки — несертифицированные приборы измерения алкогольного опьянения. Нередко инспектор показывает водителю несертифицированный алкометр, а свой личный алкотестер, показывающий «нужный» результат, подытожил специалист.

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Источник: «Газета.Ru»