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Ракетный робот поля боя – новая разработка Ростеха

Новейший многоцелевой робот «Импульс-М» вышел на полигонные испытания

В России создана новая универсальная гусеничная платформа. В частности, она оснащается боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом. Разработчиками новинки являются компания «Гумич» и Ростех.

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«Совместно с госкорпорацией Ростех был создан новейший многоцелевой робот "Импульс-М", который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», – цитирует ТАСС слова генерального директора компании «Гумич» Александра Гаврилова.
Многоцелевой робот «Импульс-М»
Многоцелевой робот «Импульс-М»

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Платформа может применяться и для гражданских нужд, так как ее быстро можно переоборудовать под различные полезные нагрузки. Также у «Импульса-М» особое программное обеспечение с технологиями искусственного интеллекта, что позволяет роботу выполнять широкий спектр задач, в том числе, в абсолютно автономном режиме.

Робототехнический комплекс построен на гусеничном шасси, а его грузоподъемность достигает 1000 кг. По пересеченной местности робот способен перевозить до 500 кг, в том числе преодолевать 30-градусные подъемы. При этом есть возможность буксировки прицепа массой до 1500 кг.

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Кирилл Панов
Фото:Компания «Гумич»
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Компания «Гумич»
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