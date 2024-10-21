Мотор 2 л, 8АКП и полный привод: популярный у нас кроссовер обновили в Китае

Обновленный кроссовер Exeed VX несильно изменился внешне, но стал длиннее

В Китае на международном мероприятии Chery International User Summit представили обновленный кроссовер Exeed VX.

Модель получила слегка измененный дизайн и обновленный интерьер. Характеристики автомобиля были раскрыты китайским министерством промышленности, которое дало разрешение на массовое производство.

Обновленный Exeed VX с бензиновым двигателем

На мероприятии была представлена бензиновая версия обновленного Exeed VX, хотя также планируется гибридная модификация, аналогичной той, что устанавливается на Exeed RX C-DM AWD. Одним из основных изменений в дизайне стал новый стиль задней части кузова, где появилась обновленная линия фонарей с вертикальными элементами по краям. Кроме того, выхлопные патрубки теперь скрыты за бампером, а хромированный диффузор отсутствует, что придает облику более сдержанный вид, единственным акцентом остается хромированная полоса в нижней части.

Интерьер обновленного Exeed VX получил стильную рыжую цветовую гамму. Центральная консоль осталась неизменной, с блоком из трех экранов, но центральный тоннель претерпел изменения: исчезла скрытая ниша, и теперь две беспроводные зарядки, два USB-порта и подстаканники всегда на виду. Физические кнопки сохранили прежнее расположение, но получили новое оформление.

Из-за переработанной задней части кузова длина Exeed VX увеличилась на 40 мм и составляет теперь 5010 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1800 мм, а колесная база — 2900 мм. Под капотом 2-литровый двигатель, мощностью 261 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Кроссовер оснащен полным приводом, а его расход топлива составляет 8,98 литра на 100 км.

Текущий Exeed VX доступен в России с конца 2023 года по цене от 5 600 000 до 6 350 000 рублей.

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Источник: «Китайские автомобили»