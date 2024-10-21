Мотор 2 л, 8АКП и полный привод: популярный у нас кроссовер обновили в Китае
В Китае на международном мероприятии Chery International User Summit представили обновленный кроссовер Exeed VX.
Модель получила слегка измененный дизайн и обновленный интерьер. Характеристики автомобиля были раскрыты китайским министерством промышленности, которое дало разрешение на массовое производство.
На мероприятии была представлена бензиновая версия обновленного Exeed VX, хотя также планируется гибридная модификация, аналогичной той, что устанавливается на Exeed RX C-DM AWD. Одним из основных изменений в дизайне стал новый стиль задней части кузова, где появилась обновленная линия фонарей с вертикальными элементами по краям. Кроме того, выхлопные патрубки теперь скрыты за бампером, а хромированный диффузор отсутствует, что придает облику более сдержанный вид, единственным акцентом остается хромированная полоса в нижней части.
Интерьер обновленного Exeed VX получил стильную рыжую цветовую гамму. Центральная консоль осталась неизменной, с блоком из трех экранов, но центральный тоннель претерпел изменения: исчезла скрытая ниша, и теперь две беспроводные зарядки, два USB-порта и подстаканники всегда на виду. Физические кнопки сохранили прежнее расположение, но получили новое оформление.
Из-за переработанной задней части кузова длина Exeed VX увеличилась на 40 мм и составляет теперь 5010 мм, ширина — 1940 мм, высота — 1800 мм, а колесная база — 2900 мм. Под капотом 2-литровый двигатель, мощностью 261 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.
Кроссовер оснащен полным приводом, а его расход топлива составляет 8,98 литра на 100 км.
Текущий Exeed VX доступен в России с конца 2023 года по цене от 5 600 000 до 6 350 000 рублей.
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Источник: «Китайские автомобили»