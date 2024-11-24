Представлен новый технологичный седан Nissan с уникальными креслами

Nissan N7 стал первой моделью на энергетической архитектуре Dongfeng Nissan

Nissan N7 выделяется своими габаритами: длина составляет 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм, а колесная база достигает 2915 мм. Безрамные двери и скрытые дверные ручки придают N7 современный и футуристичный вид. Кроме того, автомобиль оснащен 710 мощными светодиодными источниками света.

Nissan N7

Коэффициент лобового сопротивления автомобиля составляет всего 0,208, что делает его одним из самых аэродинамичных в своем классе.

Nissan N7

Одной из ключевых особенностей Nissan N7 является его инновационная система адаптивной поддержки спины водителя. Это первый в отрасли алгоритм, который использует 49 датчиков для анализа давления на тело водителя. Система в реальном времени регулирует спинку сидения, поддержку поясницы и ног, обеспечивая максимальный комфорт во время вождения.

Кабина Nissan N7 также оснащена современными технологиями: чип Qualcomm Snapdragon 8295P с 32 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Это позволяет интегрировать множество функций, включая информационно-развлекательные системы и системы помощи водителю.

Кресло Nissan N7

Nissan N7 будет поставляться с интеллектуальной системой вождения, разработанной в сотрудничестве с Dongfeng Nissan и Momenta. Эта система не только поддерживает различные функции помощи водителю, но и обеспечивает полноценную автоматическую парковку, что значительно упрощает процесс парковки в городских условиях.

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Источник: CarNewsChina