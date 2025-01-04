Vitara тоже станет «электричкой», но сначала в Индии

Maruti анонсировала электрокроссовер e Vitara перед дебютом на Auto Expo 2025

Компания Maruti Suzuki анонсировала запуск своего первого электромобиля для Индии – электрического внедорожника e Vitara. Модель будет представлена индийской публике 17 января 2025 года на Auto Expo в Нью-Дели. Ожидается, что e Vitara поступит в продажу в Индии в марте 2025 года, а затем появится и на других рынках.

e Vitara был разработан совместно с Toyota и будет конкурировать с такими моделями, как Hyundai Creta EV, MG ZS EV и Tata Curvv.

Автомобиль получит два варианта аккумуляторов: на 49 кВт·ч для базовой версии и на 61 кВт·ч для более мощной комплектации. Модель с аккумулятором 61 кВт·ч будет оснащена полным приводом, который Maruti называет AllGrip-e.

Также компания объявила о планах по созданию инфраструктуры зарядных станций по всей Индии, которые будут размещены в торговых точках и сервисных центрах Maruti.

Серийная версия e Vitara во многом сохранит внешний вид концепта eVX, представленного ранее в Милане, с некоторыми изменениями в деталях.

О компании Maruti Suzuki India Limited

Maruti Suzuki India Limited — крупнейший автопроизводитель Индии и ведущий производитель автомобилей в Южной Азии. Компания была основана в 1981 году под именем Maruti Udyog Limited как совместное предприятие с японской корпорацией Suzuki Motor Corporation, которая с тех пор сохраняет контрольный пакет акций.

В настоящее время Maruti Suzuki выпускает различные модели, включая компактные автомобили, седаны, кроссоверы и внедорожники, и продолжает развивать инновационные технологии, включая электромобили.

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Источник: Autocar India