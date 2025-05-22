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Эти машины смогут работать в такси с 2026 года

В России утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси

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Совфед одобрил закон, устанавливающий список моделей авто, которые смогут использоваться для работы в такси. В основном это автомобили российской сборки: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Эти автомобили будут задействованы при перевозке клиентов в эконом- и комфорт-классе.

Что касается премиум-сегмента, то из-за нехватки подходящих машин высокого класса таксопарки могут столкнуться с трудностями при формировании парка для бизнес-класса и VIP-клиентов. Предложение в данных категориях может сократиться.

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Lada Largus Taxi
Lada Largus Taxi

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Эксперты считают, что на фоне ограничения перечня допустимых моделей услуги такси могут подорожать, поскольку затраты на покупку новых машин будут включены в стоимость поездок.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Валерий Шарифулин
Количество просмотров 3
22.05.2025 
Фото:ТАСС/ Валерий Шарифулин
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