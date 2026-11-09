Помогли найти четвероногих друзей: «Газпромнефть-СМ» провела благотворительный фестиваль

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали в Санкт-Петербурге масштабный фестиваль в поддержку бездомных животных.

Мероприятие объединило три социальные инициативы — «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская». Все они победили в конкурсе волонтерских проектов «Газпром нефти» и получили поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города».

В течение двух дней горожане могли познакомиться с питомцами, которые ищут хозяев, стать их попечителями или передать в приюты корм, лекарства и другие необходимые вещи. Для посетителей организовали лекции ветеринаров и кинологов, консультации по уходу и адаптации животных в семье, встречи с владельцами собак, ранее живших в приютах, а также образовательные занятия для детей.

Наталия Дворецкая, заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Сильная команда проявляет себя не только в решении профессиональных задач, но и в готовности брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Поддерживая волонтерские инициативы сотрудников, мы помогаем им реализовывать идеи, которые имеют значение для общества. Для «Газпромнефть-СМ» важно, чтобы у таких благотворительных проектов была возможность развиваться, находить единомышленников и приносить реальную пользу».

Особое внимание волонтеры уделили питомцам с повышенной тревожностью. Из-за особенностей поведения таких животных не привозили на площадку — чтобы рассказать о них потенциальным хозяевам, организаторы подготовили специальные видеовизитки с историями подопечных.

Татьяна Шеина, учредитель благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам»:

«Для помощи животным важна системность: разовые акции привлекают внимание к проблеме, но именно регулярная поддержка позволяет добиваться устойчивых результатов. Замечательно, что в компании «Газпромнефть-СМ» создаются масштабные волонтерские проекты, которые помогают привлекать к теме новых людей, объединять усилия волонтеров, специалистов и формировать ответственное отношение к животным. Это вклад в развитие культуры помощи в целом».