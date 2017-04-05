Мажоры в погонах: кто ездил на иномарках в советской милиции?

Иномарки в милиции стали появляться в начале 1970-х. Вероятно, даже раньше, чем в Москве прошла международная выставка «Кримтехника-74», куда помимо прочего западные фирмы привезли и несколько автомобилей в полицейской комплектации. Однако белый американский универсал Ford Galaxy, неизменно привлекающий внимание прохожих, появился в Москве еще до этого. Говорили, что его американцы СССР просто подарили.
Mercedes-Benz семейства W108/W109.Одна из самых распространенных милицейских иномарок первой половины 1970-х — Mercedes-Benz семейства W108/W109.
Забавно, что милицейский BMW сыграл эпизодическую роль в фильме 1978 года «Букет на приеме» из бесконечного детективно-назидательного цикла «Следствие ведут знатоки». Патруль на BMW успешно участвует в поимке преступников, пытающихся захватить Волгу-такси.
универсал Renault 18 и фургон TrafficФранцузские автомобили в выставочном милицейском исполнении. На переднем плане — универсал Renault 18, за ним — фургон модели Traffic.
Порой встречались и иные иномарки в милицейской раскраске, скажем, совсем экзотический в наших широтах Dodge Tradesman и шведский Volvo 264. Служили в милиции и французские Renault разных моделей, и даже Porsche 911! Последних, по слухам, было даже два. Один я видел. Этот автомобиль с кузовом тарга (съемная середина крыши) попал и на АЗЛК, а потом и на Дмитровский полигон — на короткие испытания. Судьба того Porsche неизвестна, хотя ею и озабочены ныне многие любители нашей автомобильной истории.
Большинство машин, помимо западногерманских, попадало в милицию в качестве единичных образцов, часто после различных международных выставок, которые проводились в Москве.
Самые интересные архивные кадры мы собрали в нашей фотоподборке...
Уже в новые, перестроечные времена в столице стали появляться американские милицейские автомобили Ford Crown Victoria и Chevrolet моделей Caprice и Cavalier, ну а затем и много других иномарок. Но это — другая история, другой страны…
Фото: из архива автора