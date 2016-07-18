Мерседес против Лады: бой одних «стариков»

Ретроралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017». Репортаж из кабины классического автомобиля.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Самый почтенный участник ралли, Renault EF, выпущен в 1914 году, больше столетия назад!

На старт воскресного ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017» утром 23 апреля к гостинице «Метрополь» в центре столицы подъезжают участники на сверкающих классических автомобилях. Здесь Победы и 21-е Волги, Бьюики и Кадиллаки 50-х годов, Мерседесы и Вольво 60-х, Riley Sprite 1936 и Renault EF 1914-го — такие экземпляры на улице просто так не встретишь. Всего около полусотни экипажей.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Экипаж на 21-й Волге уже получил свою дорожную книгу и приступает к изучению.

Снаружи действо напоминает импровизированную выставку, однако участникам не до развлечений: до старта нужно зарегистрироваться, оклеить автомобиль номерами и рекламой спонсоров, пройти техническую инспекцию, получить дорожную книгу и ознакомиться с регламентом.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Только на ретроралли можно увидеть выступающие на равных классические Жигули и Мерседесы.

Ретроралли обычно проводятся по правилам ралли третьей категории (так называемые Р3К). Среди всех спортивных дисциплин это самый доступный вид, поскольку не требует специальной подготовки автомобиля и дорогого оборудования, проводится в рамках правил дорожного движения, а для участия достаточно обыкновенной машины — в нашем случае классической, то есть сошедшей с конвейера более 30 лет назад. И не обязательно выезжать на редкой и дорогой модели, часто встречаются Жигули и Москвичи.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Один из разворотов дорожной книги с легендой. Ее нужно еще научиться читать. Новичкам приходится несладко.

На такие мероприятия не принято приезжать на неотреставрированной машине, да и денежный взнос за участие (в нашем случае — 45 тысяч рублей с экипажа) отсекает небогатых владельцев. Обладатели коллекций заявляют на ралли самые возрастные машины. При подсчете результатов итоговая цифра умножается на коэффициент, соответствующий году выпуска, — например, коэффициент за 1936 год составляет 1,36, а за 1975-й — 1,75. При прочих равных ветераны оказываются в более выигрышных условиях. Наш экипаж выступает на Dodge Charger 1969 года.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Мы участвуем в ретроралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017» на классическом «маслкаре» — Dodge Charger 1969 года.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Водительское мастерство на втором месте по значимости. Главное — профессионализм штурмана. Спорить с ним (с ней) — значит, терять драгоценное время.

Режим движения щадящий. Первый сектор из 63 позиций длиной 44 км нужно было пройти за 1 час 45 минут, что соответствует 25 км/ч. Общая протяженность маршрута составила 77 километров. Каждый экипаж отмечается в строго отведенную минуту, опоздание или опережение пенализируется штрафными баллами. Вроде все просто, но позиции в дорожной книге — «слепые», без указания расстояния между ними. В поисках КП можно накрутить и 100 метров, и 7 километров. Основная ответственность ложится на штурмана.

В этот раз организаторы добавили элементы квеста в виде четырех фототочек, что усложнило задачу. Судьи вообще не щадят участников, не дают поблажек. И потому это не красивая прогулка, как кажется со стороны, а напряженная работа. Правильно ли едем, не пора ли возвратиться на предыдущую известную точку и начать отрезок снова? Похоже ли это сочетание знаков на заданное организаторами? Замедлиться или прибавить ход, рискуя нарваться на внезапный контроль времени? Три с половиной часа соревнований кажутся вечностью.

Нервы звенят. То и дело у кого-нибудь из членов экипажа сорвется крепкое словцо, ведь малейшая ошибка может стоить лидерства. Поэтому такие соревнования и называются ралли. Это хоть и любительский, но спорт. Кстати, за спортивную составляющую гонки отвечал Ралли-клуб классических автомобилей (РККА). Мероприятие поддержало Главное управление ГИБДД Москвы. А компания «Ингосстрах» застраховала машины участников на время гонки и до конца сезона — по 21 октября.

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Мероприятие поддержало Главное управление ГИБДД Москвы, поэтому олдтаймеры в милицейской «форме» заняли почетное место у стартового подиума.

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Не все экипажи успешно добираются до финиша, у кого-то ломается машина, другие накручивают лишние десятки километров в поисках нужных позиций, однако в итоге все получают удовольствие от общения с единомышленниками и возможность «выгулять» олдтаймер.

Удачное, а тем более неудачное выступление — стимул для участия в будущих ретроралли, коих в нынешнем сезоне ожидается около десяти. Конечно, обидно оказаться во втором десятке итоговой таблицы, когда казалось, что весь маршрут пройден верно. Однако впереди участники с еще меньшим штрафным временем. Ведь могут же!

Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017 Все победители соревнований на церемонии награждения «Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017».

По итогам ралли «Ингосстрах Exclusive Classic Day 2017» победителем в общем зачете стал экипаж Константина Кривцова и Евгения Сороки на ГАЗ-М20 Победа-кабриолет 1953 г.в. Второе место заняли Михаил и Даниил Вагины на Mercedes-Benz 190 SL 1962 г.в. Бронзу завоевали Иван Горох и Борис Костырко на Mercedes-Benz SL 1965. Отдельные призы получили экипажи, которые заняли первые места в зачетах «Ветеран» (автомобили до 1950 года выпуска) — Андрей и Татьяна Паньковские, Old Timer (автомобили с 1950 по 1974 г.в.) — Константин Кривцов и Евгений Сорока, и Young Timer (автомобили с 1974 по 1980 г.в.) — Александр и Елена Крыловы.

Фото: Алина Распопова, «Ингосстрах» и РККА