Ралли Porsche Rennsport Reunion V: старикам тут место

Для фирмы Porsche состоявшийся минувшей осенью исторический уик-энд Rennsport Reunion V — одно из главных событий в году, если не самое главное. Ради него немцы опустошают заводской музей и тащат через океан самые быстрые свои автомобили. О легендарных Porsche и легкости бытия рассказывает Максим Кадаков.

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— Привет, Джеки! Как дела?

— Все прекрасно, ребята! Сейчас поеду. Возьмите беруши, а то оглохнете!

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Я просто обалдел. Это янки так кличут на свой манер легендарного Жаки Икса. Обычные мужички с пивными животами. И он остановился, поздоровался с каждым. А я ходил кругами, вспоминая самые яркие заслуги гонщика — чтобы в разговоре, если что, блеснуть… Лишнее всё это. Здесь, на знаменитой трассе «Лагуна Сека», что на западном побережье США, фанаты Porsche собираются не для официальных расшаркиваний, а чтобы хорошо провести время.

Здешний люд не терпит суеты. Нужно просто на минуту остановиться, выдохнуть и посмотреть по сторонам. Вот навстречу бодро шагает Джон Фицпатрик, хотя ему уже за семьдесят. Трехкратный победитель Кубка Porsche! Чуть не столкнулся нос к носу с Йохеном Массом — уж его-то вам не нужно представлять. А с Летучим Голландцем — Гейсом ван Леннепом — я провел около получаса, слушая рассказы о самых быстрых Porsche. Говорить только тяжело — рев от старых атмосферных моторов действительно такой, что закладывает уши.

Для фирмы Porsche состоявшийся минувшей осенью исторический уик-энд Rennsport Reunion V — одно из главных событий в году, если не самое главное. Именно поэтому немцы опустошают заводской музей и тащат через океан самые быстрые свои автомобили. Ограждение? Охрана? Забудьте: большой шатер с открытыми боковинами — заходи, кто хочет.

02–2 Porsche 356 SL 1949 года (1,1 л, 48 л.с., 640 кг, 160 км/ч), Porsche 917K 1969 года с 12‑цилиндровым 600‑сильным оппозитником (825 кг, 360 км/ч) и Porsche 917 Hybrid. Красота! Жаль, что фестиваль Rennsport Reunion проходит в среднем только раз в три года.

Можно ли потрогать руками шедевры? Можно. Но лучше посмотреть, потому что абсолютно все машины на ходу. И все они периодически выезжают на трассу для показательных заездов — в промежутках между гонками, которые проводятся на разновозрастных Porsche в шести классах.

Всего собралось 320 исторических машин, каждая из которых хоть раз выехала на трассу! Это не считая «просто Porsche», которые стояли в клубных паддоках, и не учитывая около двух тысяч Porsche на парковках вдоль трассы. Подсчитали и посетителей: 57 531 человек. Как они узнали? Наверно, по билетам. Очереди? Я видел две — в сувенирный магазин и за автографами гонщиков. Ни давки, ни пробок на въезде-выезде. Как им это удается?

Хочешь — можно подойти к самой трассе, к ограждению. Можно выйти на пит-лейн перед стартом очередной гонки. Служба безопасности работает, но всё как-то мирно, по-домашнему. Закомплексованной Формуле‑1 до этого заповедника радушия, наверное, уже никогда не снизойти

08 Исторические гонки Porsche Rennsport Reunion считаются самыми быстры- ми среди классических. Раритетные машины еще берегут, а на тех, что помоложе, отжигают без зазрения совести. До жутких заме- сов не доходит, но вылеты — обычное дело.

— Дерек! Можно с тобой сфотографироваться?

Щёлк!

Дерек Белл меня, конечно, не узнал, хотя лет двенадцать назад на одной из здешних трасс мы с ним колдовали над Porsche 550, заводя его с толкача. Ну ничего. Журналистов у нас много, а Дерек Белл, многократный победитель «Ле-Мана», он один такой.

Надо снова выдохнуть и пройтись по трассе. Приглашаю и вас — посмотреть на самое интересное.

06 Чтобы сделать эту фотографию, пришлось облететь трассу «Лагуна Сека» на вертолете. Поражает размах и организация: десятки тысяч людей приехали на своих машинах, но всем хватило места и всех «разрулили» — обошлось без пробок.

10–1 Porsche RS 60 — последний из четырех построенных автомобилей этой серии. Стирлинг Мосс назвал его лучшей машиной для гонки «Тарга Флорио»

18 У людей с бензином в крови на этой «барахолке» может разрыв сердца случиться: шлемы, комбинезоны, воздушные клаксоны, амортизаторы… Есть всё! А эти трехкамерные Веберы — разве они не прекрасны?