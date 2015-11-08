Гонка на выносливость на Нюрбургринге: как в былые времена

Полные трибуны собрал этап чемпионата мира по гонкам на выносливость на «Нюрбургринге». Чем завлекает зрителей серия WEC?

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На этом именитом автодроме с развитой инфраструктурой едва ли не в каждой сувенирной палатке продаются пакетики с берушами. Теперь они практически не востребованы. Прошла эпоха, когда визг высокофорсированных моторов Формулы‑1 давил на барабанные перепонки так, что находиться рядом с трассой без противошумных вкладышей было невозможно. Разумеется, тихий автоспорт вызывает отторжение у истинных ценителей. И в уик-энд, когда проходил этап WEC, беруши не пользовались спросом совершенно по другой причине: глушить сочную музыку моторов аж четырех классов спортивных машин сродни преступлению. Сюда пришли не только посмотреть шестичасовую гонку, но и послушать.

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Среди «исполнителей» — Ferrari F458, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 RSR, Chevrolet Corvette C7 и многочисленные спортпрототипы. Помню, несколько лет назад в самом престижном классе LMP1 производители увлеклись турбодизелями. Гармония ненадолго нарушилась — самые быстрые болиды оказались и самыми тихими. Тогда казалось, что гегемония почти бесшумных спортпрототипов Audi будет долгой и дизелю или дизельному гибриду нет альтернатив. Сейчас всё в порядке: в гонки на выносливость пришли заводские команды c гибридными силовыми агрегатами другого типа — и монополии не стало. Оказалось, электротяга вполне уживается с бензиновыми моторами, способными не только привозить на подиум, но и выдавать такие рулады, что дух захватывает. Итак, настоящий гоночный звук, как в старые добрые времена. А что с интригой?

Под пришествием я имею в виду компании Toyota и Nissan, а легендарная фирма Porsche, конечно же, вернулась после долгого перерыва. И отнюдь не статистом. Нынешний сезон стал битвой гигантов — команда Audi, тринадцатикратный победитель знаменитого «Ле-Мана», против шестнадцатикратного Porsche. Причем французский марафон нынче не сам по себе, а числится этапом чемпионата WEC. К уик-энду на «Нюрбургринге» одни стали уже семнадцатикратными победителями, а другие пытались и будут пытаться взять реванш. Это в абсолютном зачете. А еще существуют локальные, но не менее принципиальные разборки в младших зачетных группах.

04-wec-best_zr-11_15 Ferrari F458 команды SMP Racing зачетной группы LMGTE Am. Именно он вывез пилотов Виктора Шайтара, Алексея Басова и Андреа Бертолини в победители и «Ле-Мана», и этапа на «Нюрбургринге».

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Основное блюдо — длинная гонка на выносливость — заботливо приправлено получасовыми гонками поддержки: двумя заездами Монокубка Porsche Super Sport Cup и двумя зачетами Nürburgring Legends. Про Кубок Porsche не надо много рассказывать даже нашим болельщикам. Он незыблем, как скала, и в том или ином виде проводится много лет. На старте больше трех десятков машин моделей 997, 991 и 996. Все они — потомки бестселлера 911. Классический облик болидов, плотная борьба, высокие скорости — праздник для любителей кольца!

01-wec-best_zr-11_15 Марк Уэббер в хорошем настроении. У экс-пилота Формулы‑1 есть реальный шанс стать чемпионом мира в гонках на выносливость.

А вот зачет Legends — нечто особенное. Это гонки старинных автомобилей без скидок на возраст, по полной программе. Потрясающе! Безумно интересно смотреть, как в одном вираже рубятся Ford Capri, Morris Cooper S, Chevrolet Corvette второго поколения, Lola T294 и, скажем, Alfa Romeo Giulia 1960‑х годов. Зрелищно и очень быстро! Хронометраж показывает, что на пятикилометровой трассе «Нюрбургринг» лучшие «старички» не отстают от середняков Кубка Porsche. Счет идет на секунды с круга, и это при разнице в возрасте минимум в тридцать лет! Толковые гонки поддержки, разумеется, привлекают зрителей. А еще болельщики любят настоящих героев, и в гонках на выносливость они есть. Типичный ход — когда в команде стартует экс-пилот Формулы‑1. Уже хорошо — даже если он не будет хватать звезд с неба. Длинные гонки подразумевают смену пилотов, и успешное выступление команды помогут обеспечить напарники, — а известная личность как магнит притягивает зевак и прессу. Толковые гонки поддержки, разумеется, привлекают зрителей. А еще болельщики любят настоящих героев, и в гонках на выносливость они есть. Типичный ход — когда в команде стартует экс-пилот Формулы‑1. Уже хорошо — даже если он не будет хватать звезд с неба. Длинные гонки подразумевают смену пилотов, и успешное выступление команды помогут обеспечить напарники, — а известная личность как магнит притягивает зевак и прессу.

Таких примеров и в других гоночных сериях не сосчитать, но зрителю нужен не только пафос — все жаждут результата. Так вот, в гонках WEC много быстрых звезд. На «Нюрбургринге», например, блистал пилот Porsche Марк Уэббер . Конечно, первое место — заслуга всей команды, но именно Марк в тот день был заводилой. Дольше других за рулем, масса сложных эпизодов, лучшее время круга и победный финиш! Когда на подиуме харизматичная личность представляет известную марку, на такие гонки силком тащить не нужно — не только фанаты, но и домохозяйки тянутся! Юноши, что вечно ищут настройки своих болидов, им не слишком интересны, а вот мужчины с медальным профилем да в полном расцвете сил — в самый раз.

Притягательность гонок WEC как раз в том, что они напоминают о старых добрых временах автоспорта. Здесь есть всё: шикарные и быстрые тачки, известные бренды и имена, столкновение технологий и характеров. Островок настоящих гонок среди серий с сомнительными экспериментами. И звук, потрясающий звук форсированных моторов