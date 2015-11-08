Гонка на выносливость на Нюрбургринге: как в былые времена

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На этом именитом автодроме с развитой инфраструктурой едва ли не в каждой сувенирной палатке продаются пакетики с берушами. Теперь они практически не востребованы. Прошла эпоха, когда визг высокофорсированных моторов Формулы‑1 давил на барабанные перепонки так, что находиться рядом с трассой без противошумных вкладышей было невозможно. Разумеется, тихий автоспорт вызывает отторжение у истинных ценителей. И в уик-энд, когда проходил этап WEC, беруши не пользовались спросом совершенно по другой причине: глушить сочную музыку моторов аж четырех классов спортивных машин сродни преступлению. Сюда пришли не только посмотреть шестичасовую гонку, но и послушать.
Среди «исполнителей» — Ferrari F458, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 RSR, Chevrolet Corvette C7 и многочисленные спортпрототипы. Помню, несколько лет назад в самом престижном классе LMP1 производители увлеклись турбодизелями. Гармония ненадолго нарушилась — самые быстрые болиды оказались и самыми тихими. Тогда казалось, что гегемония почти бесшумных спортпрототипов Audi будет долгой и дизелю или дизельному гибриду нет альтернатив. Сейчас всё в порядке: в гонки на выносливость пришли заводские команды c гибридными силовыми агрегатами другого типа — и монополии не стало. Оказалось, электротяга вполне уживается с бензиновыми моторами, способными не только привозить на подиум, но и выдавать такие рулады, что дух захватывает. Итак, настоящий гоночный звук, как в старые добрые времена. А что с интригой?
Под пришествием я имею в виду компании Toyota и Nissan, а легендарная фирма Porsche, конечно же, вернулась после долгого перерыва. И отнюдь не статистом. Нынешний сезон стал битвой гигантов — команда Audi, тринадцатикратный победитель знаменитого «Ле-Мана», против шестнадцатикратного Porsche. Причем французский марафон нынче не сам по себе, а числится этапом чемпионата WEC. К уик-энду на «Нюрбургринге» одни стали уже семнадцатикратными победителями, а другие пытались и будут пытаться взять реванш. Это в абсолютном зачете. А еще существуют локальные, но не менее принципиальные разборки в младших зачетных группах.
04-wec-best_zr-11_15Ferrari F458 команды SMP Racing зачетной группы LMGTE Am. Именно он вывез пилотов Виктора Шайтара, Алексея Басова и Андреа Бертолини в победители и «Ле-Мана», и этапа на «Нюрбургринге».
Основное блюдо — длинная гонка на выносливость — заботливо приправлено получасовыми гонками поддержки: двумя заездами Монокубка Porsche Super Sport Cup и двумя зачетами Nürburgring Legends. Про Кубок Porsche не надо много рассказывать даже нашим болельщикам. Он незыблем, как скала, и в том или ином виде проводится много лет. На старте больше трех десятков машин моделей 997, 991 и 996. Все они — потомки бестселлера 911. Классический облик болидов, плотная борьба, высокие скорости — праздник для любителей кольца!
01-wec-best_zr-11_15Марк Уэббер в хорошем настроении. У экс-пилота Формулы‑1 есть реальный шанс стать чемпионом мира в гонках на выносливость.
Притягательность гонок WEC как раз в том, что они напоминают о старых добрых временах автоспорта. Здесь есть всё: шикарные и быстрые тачки, известные бренды и имена, столкновение технологий и характеров. Островок настоящих гонок среди серий с сомнительными экспериментами. И звук, потрясающий звук форсированных моторов
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