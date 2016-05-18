Чистим салон: народные средства против автохимии

Чтобы отмыть салон машины, проще всего заехать на мойку. Вы пьете напиток, выдающий себя за кофе, и лениво поглядываете на часы, а мастера «клининга» (или как это теперь называют?) вгрызаются в переднюю панель, сиденья и обивки — а то и в потолок. Но что если заняться этим самостоятельно?

Fairy

FairyЧемпион по популярности и универсальности — конечно же, Fairy. Отклики читателей подтверждают: сегодня этим средством смело чистят практически все — пластик, кожу, ткань и т.п. И даже добавляют препарат в бачок омывателя.
Чемпион по популярности и универсальности — конечно же, Fairy. Отклики читателей подтверждают: сегодня этим средством смело чистят практически все — пластик, кожу, ткань и т.п. И даже добавляют препарат в бачок омывателя.

Можно и самостоятельно. Не думаю, что мойщики владеют такими ноу-хау, постигать суть которых нужно десятилетиями.

Сравнивать «в лоб» профессиональные средства с «кухонными» — это, конечно же, нехорошо. Как минимум потому, что рекламодатели сразу примут обиженный вид. Да и продавцы спасибо не скажут. В общем, ждите санкций. Но за разными названиями порой скрываются родственные души, а потому многие бытовые средства действительно неплохо справляются с непрофильными автомобильными задачами.

Об этом говорят и читательские послания. Цитирую: «Основной компонент почти всех „фейри-мейри-пемолюксов“ стоит-20-30 целковых за пачку. Продается в „садоводах“ — в супермаркетах его не найти. Это кальцинированная сода. Она же бельевая».

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Честно говоря, мы в редакции всесторонних испытаний с содой не проводили. А потому будем признательны всем, кто захочет поделиться подобным опытом. Главный вопрос один: нет ли побочного эффекта?

Есть и другие народные советы. Для обработки салонного пластика помимо губок для чистки обуви многие рекомендуют применять салфетки для мониторов. А чтобы избежать так называемой «липкости», читатели советуют использовать «очистители грязных рук» — от «Оранжа», «Вюрта», «Дремекса» и аналогичных. Наконец, часто упоминается средство для мытья газовых плит «Сиф» — им чистят салонный пластик, в том числе с различными тиснениями и неровностями.

Кожаный салон многие моют водным раствором хозяйственного мыла. А самые отважные пользователи для удаления пятен на пластике или ткани используют водку.

Astrohim

AstrohimAstrohim в наших экспертизах обычно выглядит достойно. Кстати, в инструкции к «Очистителю кожи» сказано: использовать только по прямому назначению! Если кто-то все же применял средство по иному назначению — просим поделиться опытом. Как положительным, так и негативным.
Astrohim в наших экспертизах обычно выглядит достойно. Кстати, в инструкции к «Очистителю кожи» сказано: использовать только по прямому назначению! Если кто-то все же применял средство по иному назначению — просим поделиться опытом. Как положительным, так и негативным.

Что касается профессиональных средств, то полагаю, что им не стоит всерьез опасаться конкуренции со стороны кухонно-хозяйственных принадлежностей. Во всяком случае, все испытания подобной специализированной автохимии, которые мы проводили в последнее время, в целом внушают оптимизм. Если, конечно, не обижаться на явно завышенную стоимость отдельных брендов. Насколько я помню, ни один 700-рублевый баллон в наших экспериментах никогда не выигрывал нокаутом у 100-рублевого.

Если обивка салона загрязнилась, то я:

Grass

GrassВ последнее время несколько раз пришлось проверять Grass — скажем так, далеко не самое известное средство на рынке. Препарат смотрится невыигрышно — особенно когда приходится пользоваться не триггером, а простой банкой: хоть в крышечку заливай. Но работает весьма профессионально: удаляет все, что обещано этикеткой. И остаточная липкость при этом не ощущается. Если кто-то использовал этот бренд — поделитесь мнением.
В последнее время несколько раз пришлось проверять Grass — скажем так, далеко не самое известное средство на рынке. Препарат смотрится невыигрышно — особенно когда приходится пользоваться не триггером, а простой банкой: хоть в крышечку заливай. Но работает весьма профессионально: удаляет все, что обещано этикеткой. И остаточная липкость при этом не ощущается. Если кто-то использовал этот бренд — поделитесь мнением.

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А как насчет технических средств? Многие читатели активно предлагают применять не только тряпки с губками, но и моющие пылесосы. Некоторые при этом утверждают, что именно так можно удалить грязь, а не просто загнать ее в недра очищаемой поверхности. С последним утверждением я, пожалуй, не соглашусь, однако против применения моющего пылесоса возражать глупо. Хуже точно не будет. Если, конечно, пылесос уже есть в хозяйстве — не покупать же его специально. Хотя — все равно пригодится.

Вообще, самое интересное в подобной тематике — это мнения читателей, которые опробовали на собственном опыте какие-либо нестандартные решения. Посему, как обычно, прошу не стесняться предлагать свои варианты чистки обивки, панелей и прочих элементов интерьера. Возможно, что именно ваш совет поможет кому-то сэкономить средства для более важных трат.

А на мойку всегда успеем…

Чистим салон: народные средства против автохимии
Фото: из архива автора
Чистим салон: народные средства против автохимии
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (11)

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«От многих знаний многие печали». И опять печально отношение производителей к потребителю. Не настаиваю на точности, но была такая обивка, как «веллюр». Отъездил на Мацда 626  90лохматого г.р. более 100 000 км. Ни каких чехлов, одежда часто грязная, семья, дети мелкие, машина дешовая (пиитета никакого); над сидухами тряпочкой помахал, опять, как новые и износ минимальный. Из того же материала ложемент на грузовике. которому скоро 1 000 000. Обивке, хоть что, даже сигаретой не прожечь. Только засохшие «козявки» с боковин стряхиваю (извините за натурализм).

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Знакомой нравится концентрат для стекол от грасс. Обувь говорит хорошо чистит. Ну это и понятно, спирт содержит

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Если в машине не блевать, не [у нас не ругаются] и не проливать йогурты, то обычного пылесоса вполне достаточно. )))

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Мне кажется, что подход все-таки неправильный. Машина — — это всегда немножко игрушка, а потому на нее хочется покупать красивые баночки, а не тащить кусок хозяйственного мыла с кухни. Хотя, конечно, Фэйри отмоет почти все.

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Иришка

Во-о-о-т! А кто-то этим очень хорошо пользуется!

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Стефанов Виктор

Ели покупать разрекламированные бренды, то конечно сложится такое впечатление.

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0
Иришка

Обожаю женщин:)

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Пользуюсь «Grass» около 2-х лет, хорошая химия для авто по адекватной цене. В ассортименте имеется все необходимое для чистки авто.

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0
Аристархов Виктор

У нас тоже сложилось положительное мнение насчет Грасса

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0

Автомобилисты всегда были дойными коровами для таких производителей.

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Стефанов Виктор

Японцы обожают по выходным надраивать свои бибики. По крайней мере, раньше обожали —- сейчас не знаю.

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