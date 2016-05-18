Чистим салон: народные средства против автохимии

FairyЧемпион по популярности и универсальности — конечно же, Fairy. Отклики читателей подтверждают: сегодня этим средством смело чистят практически все — пластик, кожу, ткань и т.п. И даже добавляют препарат в бачок омывателя.
Можно и самостоятельно. Не думаю, что мойщики владеют такими ноу-хау, постигать суть которых нужно десятилетиями.
Сравнивать «в лоб» профессиональные средства с «кухонными» — это, конечно же, нехорошо. Как минимум потому, что рекламодатели сразу примут обиженный вид. Да и продавцы спасибо не скажут. В общем, ждите санкций. Но за разными названиями порой скрываются родственные души, а потому многие бытовые средства действительно неплохо справляются с непрофильными автомобильными задачами.
Об этом говорят и читательские послания. Цитирую: «Основной компонент почти всех „фейри-мейри-пемолюксов“ стоит-20-30 целковых за пачку. Продается в „садоводах“ — в супермаркетах его не найти. Это кальцинированная сода. Она же бельевая».
Честно говоря, мы в редакции всесторонних испытаний с содой не проводили. А потому будем признательны всем, кто захочет поделиться подобным опытом. Главный вопрос один: нет ли побочного эффекта?
Есть и другие народные советы. Для обработки салонного пластика помимо губок для чистки обуви многие рекомендуют применять салфетки для мониторов. А чтобы избежать так называемой «липкости», читатели советуют использовать «очистители грязных рук» — от «Оранжа», «Вюрта», «Дремекса» и аналогичных. Наконец, часто упоминается средство для мытья газовых плит «Сиф» — им чистят салонный пластик, в том числе с различными тиснениями и неровностями.
Кожаный салон многие моют водным раствором хозяйственного мыла. А самые отважные пользователи для удаления пятен на пластике или ткани используют водку.
AstrohimAstrohim в наших экспертизах обычно выглядит достойно. Кстати, в инструкции к «Очистителю кожи» сказано: использовать только по прямому назначению! Если кто-то все же применял средство по иному назначению — просим поделиться опытом. Как положительным, так и негативным.
Что касается профессиональных средств, то полагаю, что им не стоит всерьез опасаться конкуренции со стороны кухонно-хозяйственных принадлежностей. Во всяком случае, все испытания подобной специализированной автохимии, которые мы проводили в последнее время, в целом внушают оптимизм. Если, конечно, не обижаться на явно завышенную стоимость отдельных брендов. Насколько я помню, ни один 700-рублевый баллон в наших экспериментах никогда не выигрывал нокаутом у 100-рублевого.
Если обивка салона загрязнилась, то я:
GrassВ последнее время несколько раз пришлось проверять Grass — скажем так, далеко не самое известное средство на рынке. Препарат смотрится невыигрышно — особенно когда приходится пользоваться не триггером, а простой банкой: хоть в крышечку заливай. Но работает весьма профессионально: удаляет все, что обещано этикеткой. И остаточная липкость при этом не ощущается. Если кто-то использовал этот бренд — поделитесь мнением.
Вообще, самое интересное в подобной тематике — это мнения читателей, которые опробовали на собственном опыте какие-либо нестандартные решения. Посему, как обычно, прошу не стесняться предлагать свои варианты чистки обивки, панелей и прочих элементов интерьера. Возможно, что именно ваш совет поможет кому-то сэкономить средства для более важных трат.
А на мойку всегда успеем…