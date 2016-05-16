Как расшифровать VIN-код автомобиля?

На заре автомобилизации, когда этот вид транспорта был явлением штучным, никому и в голову не приходило подвергнуть его учету и присвоить машине некий идентификационный номер. Что же изменилось сегодня, откуда взялся VIN и где нашел свое применение?

Карл Бенц в 1885 году сконструировал самобеглую трехколесную коляску с бензиновым двигателем, и все знали, что это коляска Карла Бенца. Если ему нужны были запчасти или детали, то он сам обо всем этом заботился и, наверное, был счастлив.

Автомобиль Карла Бенца Автомобиль Карла Бенца прекрасно обходился без VIN-кода. Он был первым и единственным в мире.

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Годом позже аналогичный четырехколесный экипаж создал Готлиб Даймлер, и это был автомобиль Готлиба Даймлера. Никому особенно и дела не было до того, как и зачем идентифицировать каждый конкретный автомобиль. Когда машин стало больше, все проблемы решались через мастерскую. Техника относилась к более или менее известной марке, и этого было достаточно. Так продолжалось до тех пор, пока счет выпускаемых машин не пошел на сотни тысяч и миллионы штук. Ведь в процессе эксплуатации автомобилю полагались и запасные части, которые подходили только к определенной модели, да еще выпущенной в определенный период.

Первыми решили навести порядок американцы. В середине 50-х годов количество продаваемых в США автомобилей превышало продажи во всех остальных частях света, вместе взятых. Американские автопроизводители начали штамповать идентификационные номера на автомобилях и запчастях. Так формально появился VIN (Vehicle Identification Number), который, впрочем, не был чем-то универсальным и всецело зависел от прихоти компаний GM, Chrysler или другого производителя.

Но вот в начале 80-х годов Национальная ассоциация безопасности движения на транспорте США вводит требование, согласно которому все транспортные средства должны маркироваться 17-значными идентификационными номерами. Порядок воцарился, и сформировалась структура VIN-кода в том виде, в котором он известен сегодня.

VIN номер Не знаете, где найти VIN вашего автомобиля? Загляните в инструкцию по эксплуатации или воспользуйтесь этой подсказкой.

Что же представляет собой VIN? Это зашифрованное в соответствии с рекомендациями ISO (International Standard Organization — Международной организации по стандартизации) сообщение о том, кем, где, когда и в какой комплектации выпущено транспортное средство, а также некоторая другая информация.

Идентификационный номер состоит из трех разделов (частей), заполненных символами — арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами, кроме I, O, Q. Буквы I, O, Q не применяются, так как их можно перепутать с похожими цифрами. У конкретного транспортного средства может быть только один код VIN. У другого, пусть даже точно такого же и того же цвета, будет другой VIN.

VIN-код присваивает производитель транспортного средства. При этом не важно, изготовлен автомобиль с нуля одним производителем или собран из машинокомплектов других компаний. Так что с VIN-кодами путаницы — как, например, с Иванами Ивановичами Ивановыми, которых поможет различить разве что адрес и дата рождения, — быть не может.

VIN номер VIN-код можно найти в моторном отсеке. Место зависит от марки и модели.

Первый раздел VIN-кода, включающий три символа, как раз и обозначает географическую зону и страну происхождения автомобиля. Этот первый раздел представляет «Всемирный код изготовителя» (World Manufacturer Identifier — WMI). Его присваивает международное агентство, в роли которого выступает базирующееся в Пенсильвании Общество автомобильных инженеров — Society of Automotive Engineers (SAE). Такую аббревиатуру вы наверняка встречали на банках с моторным маслом. Первый символ — код географической зоны, второй — код страны, третий — код изготовителя транспортного средства. Северная Америка, поскольку там зародилось VIN-кодирование, получила номера, начинающиеся с 1, 2, 3, 4, 5. Европа обозначается буквами от S до Z. Россия пользуется индексами X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X0, а также Z7, Z8, Z9, Z0. Для российских производителей, работавших еще во времена СССР, сохранили прежние коды изготовителя. Так, например, WMI ВАЗа обозначается латинскими XTA, УАЗа — XTT, Ижевского автозавода — XTK.

VIN номер VIN этого предшественника Мерседеса Е-класса подсказывает, что автомобиль был с дизельным двигателем и 4-ступенчатым «автоматом».

Второй раздел VIN-кода описательный (Vehicle Descriptor Section — VDS), включает шесть символов и характеризует тип транспортного средства, его назначение, тип двигателя. В этом разделе производитель выбирает вид, количество и способ кодирования самостоятельно.

Ну а третий раздел — индикаторный (Vehicle Indicator Section — VIS). Он использует восемь символов, которые позволяют отличать один автомобиль от другого, даже если совпадают и марка, и модель. Здесь автопроизводители могут в чем-то своевольничать. Начинается он с обозначения модельного года (один знак). С 1971 по 1979 год это были цифры от 1 до 9. С 1980 по 2000 год — буквы от A до Y. С 2001 года вновь пошли цифры, которые в 2010 году снова сменила латиница. Таким образом, год нынешний — 2017-й — обозначается в автомобильном VIN-коде буквой H.

Позиции кода VIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Код VIN X T A 2 1 7 2 3 0 8 0 0 5 0 4 3 5 WMI VDS VIS Позиции разделов кода VIN 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8

По коду в данной таблице можно определить, что речь идет об автомобиле тольяттинского завода (XTA — международный идентификационный код ОАО «АВТОВАЗ»), VDS показывает на модель автомобиля: ВАЗ-21723 Lada Priora, который, судя по первому знаку раздела VIS, выпущен в 2008 году (позиция 10), и, наконец, 0050435 — производственный номер транспортного средства.

Документы на автомобиль В 1974 году на ВАЗе еще обходились без VIN-кодов.

Как же обходились без VIN раньше? В Советском Союзе каждый автомобиль был на счету, а некоторые даже ставились и на военный учет. В паспорта транспортных средств приходилось вписывать номера двигателей, кузовов (на некоторых моделях и шасси), цвет автомобиля, модель, год выпуска. С появлением VIN-кодов в начале 80-х такая необходимость отпала. Первым автозаводом, принявшим международные стандарты, был ВАЗ.

Теперь, с развитием интернета, по VIN-коду можно определить не только где и когда был выпущен автомобиль, но и сколько владельцев он сменил, бывал ли в ДТП, а если обслуживался на фирменном сервисе, то и всю его историю ремонта и ТО.

VIN номер Семнадцатизначный код скрывается под ковриком водителя.

В заключение скажу, что VIN'ы наносятся на неразъемных частях кузова автомобиля (на полу, центральной стойке, нередко дублируются под ветровым стеклом), а также на номерных табличках, которые крепятся в моторном отсеке.

И еще об одном не стоит забывать — с VIN'ом шутки плохи. Подделка или уничтожение идентификационного номера — деяние уголовно наказуемое, за которое можно получить срок до 2 лет.