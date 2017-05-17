Для болидов и Логанов: моторные масла Petronas

Про башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре слышали многие, а вот про моторные масла Petronas — единицы.

На некоторые вопросы синьор Андреа Дольфи, руководитель направления автоспорта и технических жидкостей фирмы Petronas, отвечает весьма своеобразно:

— Синтетика или полусинтетика? Какая базовая группа? А я вообще против подобных градаций: потребителя не должно это волновать. Масло обязано быть хорошим, и всё! Вот таким, как наше, к примеру.

Формула 1 как аргумент

Да, итальянцы — ребята веселые. И синьор Дольфи не исключение. От прямых ответов на вопросы про нюансы фирменной технологии CoolTech он как бы случайно уходит, зато постоянно напоминает, что на канистрах с маслами Petronas изображена трехлучевая мерседесовская звезда — мол, у других производителей такого «клейма» нет.

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Звезда звездой, но я вновь спрашиваю о том, что выиграю, если с завтрашнего дня в свой автомобиль начну заливать Petronas вместо масел более известных в России ­брендов. Синьор улыбается, кивает и… 

Как разговаривают итальянцы, все примерно представляют — оживленно и с жестикуляцией. А краткое содержание таково: синтетические масла Petronas Syntium разрабатывали с учетом новых веяний, включая моторный даунсайзинг. Объемы двигателей уменьшаются, дорожные пробки завоевывают пространство — термонагруженность деталей растет, а надежность падает. Так вот, технология CoolTech как раз и позволяет добиться высокой термоокислительной стабильности и отменных моюще-диспергирующих свойств. И масла этой серии успешно борются с отложениями, вызванными перегревом, обес­печивая при этом эффективное смазывание за счет повышенной стойкости к окислению, предотвращая задиры, нагары и тому подобные неприятности.

В общем и целом — понятно. Не совсем ясно другое: почему компания откровенно проспала наш рынок и каким образом собирается наверстывать упущенное? Ведь в России Petronas, в общем-то, неизвестен. Этим он чем-то похож на своего прародителя — концерн Fiat, который сегодня явно не солирует на российских дорогах. Поэтому основной упор наверняка будет делаться на то, что команда Mercedes-Benz три года подряд побеждала в Кубке конструкторов Формулы‑1 — с моторными маслами, трансмиссионками, топливом и прочими жидкостями именно фирмы Petronas. А это помнит не каждый.

Впрочем, лично для меня важнее другое. Не так много фирм в мире производят базовые масла, а Petronas — производит. Как известно, по классификации Американского института нефти (API) такие масла подразделяют на пять групп (I — V): минеральные — от простых (I) до улучшенных гидроочищенных (II), а также гидрокрекинговых (III), синтетические полиальфаолефиновые (ПАО, IV) и прочие (V), включая эстеровые. Так вот, Petronas производит масла на основе всех пяти базовых групп: при этом базы первых трех групп собственные, а еще две компания предпочитает закупать.

А все-таки, где тут синтетика, а где нет? С формальной точки зрения можно сказать так: масла на основе баз групп V, IV и (частично) III в фирме Petronas называют синтетическими, на основе смесей (IV + II или IV + I, а также III + II или III + I) — полусинтетическими, а на основе баз групп II и I — минеральными. Кстати, упомянутые выше масла Syntium ­сделаны, скорее всего, на базе ПАО, хотя от прямого ответа на этот вопрос хитрый синьор опять ушел:

— Основные технические решения мы отрабатываем на продуктах, используемых в Формуле‑1. А новая линейка включает в себя пятнадцать масел, из которых каждый сможет выбрать подходящее для своего автомобиля.

Кому какое?

В новой линейке Petronas есть как малозольные, так и полнозольные масла. Малозольные (Low SAPS) предназначены для автомобилей класса Евро‑5 или Евро‑6. А поскольку у многих производителей есть свои взгляды на содержание серы, фосфора, а также насчет сульфатной зольности, на многих банках указано: «Специально для автомобилей Ford» или «Специально для Renault». В этих машинах использованы разные системы каталитического дожига выхлопных газов — капризные и дорогие. Поэтому Petronas полагает, что «именной» смазочный продукт вполне имеет право на существование.

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Полнозольные масла (Full SAPS) подойдут популярным у нас Логанам и Грантам. Впрочем, в машины с моторами класса ниже Евро‑4 можно заливать практически любое из указанных масел — как Low SAPS, так и Full SAPS. Тут важнее не ошибиться с рекомендованными производителем автомобиля вязкостно-температурными характеристиками (SAE) для конкретных климатических условий. И если рекомендуется «сороковка», не нужно гоняться за «двадцаткой» — даже если хочется снизить расход топлива.

Предпочесть ли Petronas более известным в России брендам? Попробовать можно. Хотя бы потому, что в ближайшее время купить подделку, скорее всего, не рискуете. А потому даже на нашем непредсказуемом рынке будут продаваться те же масла, что и в других восьмидесяти странах.

ИСТОРИЯ PETRONAS

В 1912 году было создано подразделение Sezione Lubrificante концерна Fiat — итальянцы стали первыми среди европейских производителей транспорта, выпускающих собственные смазочные материалы. В 1974 году создается компания Petronas (Petroliam Nasional Berhad), принадлежащая правительству Малайзии. Через пару лет Sezione Lubrificante становится самостоятельной компанией, переименовавшись в FL (Fiat Lubrificante). Вскоре FL покидает группу Fiat и становится известной как FL Selenia. В 2008 году Petronas приобретает фирму FL Selenia. Все подразделения Petronas, занима­ющиеся маслами, объединяются во вновь созданную компанию — Petronas Lubricants International, или PLI.

Все, что нужно знать о моторных маслах, вы найдете в подборке публикаций «За рулем».

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Комментарии (10)

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Уж не знаю, национальная это особенность или советский менталитет, но для российского потребителя пофиг экология, пофиг расход. Даже цена не особо важно. Главное чтобы мотор был вечным. )))

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На сайте Петронас Россия произвел подбор масла по авто, в характеристиках значится API SN, ACEA C3. По АСЕА бензиновой классификации нет. Странно...

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0
Евгений Новик

Такое бывает у современных масел, когда продукт разрабатывается под конкретную систему каталитического дожига. Иногда разработчик рецептуры считает, что проходить все тесты по АСЕА (по категориям A/B и С) дорого, важнее выдержать параметры по SAPS. В этих случаях делаются тесты только по категории С

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+1
Колодочкин Михаил

Я так и подумал. Сейчас все экономят. В том числе и богатые. Кризис, однако! Я тоже экономлю, не трачусь на то, на что необязательно и не приносит дополнительного дохода.
Моё предприятие — официальный представитель другого итальянского нефтяного производителя, но информация была полезна. Михаил Владимирович СПАСИБО! Эту тему обязательно исследую.

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Евгений Новик

Всегда рад пообщаться —- удачи!

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Всегда задавался вопросом.У масел есть два основных свойства — вязкость и группа свойств.Какую роль может играть основа,если группа свойств по применимости и стойкости к износу отображена в свойствах API?Если основа улучшает свойства,то и буквы будут другими.Так что — выбирать «основы» или «буквы»?

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Огнев Игорь

Так примерно об этом итальянец и толковал! Дескать, это не ваше собачье дело, какую технологию мы применили! В общем-то, с точки зрения обывателя, он прав. Синтетика, несинтетика —- это не наше дело. Примерно ту же мысль исповедуют на ЗИК: да, это масло —- гидрокрениговое, но какое вам до этого дело, если оно полностью соответствует тому, что называют «синтетика»

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Колодочкин Михаил

Весь вопрос в том,насколько заявленное соответствует фактическому.Знаю,что при ускоренных испытаниях используют специальную «машину трения» с шариками.

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Забавная фирма, конечно... Убеждены, что они —- Номер Один, и что их знают абсолютно все. Впрочем, про Ф1 все верно...

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Колодочкин Михаил

30 лет назад, были на слуху, наравне с прочими именитыми

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