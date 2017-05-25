Симулирование продаж: какие скидки готовит государство?

Вот уже несколько лет российские власти тратят десятки миллиардов рублей на поддержку авторынка, однако спрос на новые машины начал восстанавливаться только сейчас. Впрочем, прекращение госпрограмм может обернуться очередным обвалом продаж, поэтому государство готовит новые меры стимулирования спроса.

Спасение утопающего

Объем господдержки автомобильной отрасли, млрд руб. Данные Аналитического центра при Правительстве РФ.

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Продажи новых автомобилей в России неуклонно снижались начиная с 2013 года, хотя государство и пыталось остановить это падение всеми силами. Только в прошлом году на поддержку автомобильной промышленности из госказны было потрачено около 130 млрд руб. В бюджете 2017 года на эти цели заложено вдвое меньше — 62,3 миллиарда. Тем не менее российский авторынок наконец-таки достиг дна и подал первые признаки восстановления, что, безусловно, было бы невозможным без различных госпрограмм стимулирования спроса. Напомним, по итогам января-апреля текущего года кривая продаж впервые за последние четыре года поднялась выше нуля, достигнув отметки 2,6% со знаком плюс. При этом из почти 452 тысяч машин более половины были реализованы с помощью скидок за утилизацию и трейд-ин, льготных автокредитов и субсидируемого государством лизинга. По данным Минпромторга, за четыре месяца 2017 года госпрограммы обеспечили продажу свыше 240 тыс. новых автомобилей.

«Государственные меры стимулирования спроса имеют огромное значение для отрасли в нынешнее время и маловероятно, что без них авторынок начал бы свое восстановление», — говорит консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

В свою очередь, гендиректор АвтоСпецЦентр Kia Столица Алексей Потапов обращает внимание на то, что рост реализации пока еще является слабым и вряд ли свидетельствует об уверенном восстановлении рынка. При этом оживлению спроса помимо мер государственной поддержки способствуют укрепление рубля и корпоративные продажи.

Динамика продаж новых легковых автомобилей и LCV в России, тыс. шт. Данные и прогноз Ассоциации европейского бизнеса.

Традиционно наибольшей популярностью по программам господдержки пользуются автомобили Lada, хотя их доля в общем объеме реализации за последние годы заметно снизилась и сегодня составляет около 25%. Впрочем, для самого АВТОВАЗа скидки от государства по-прежнему остаются одним из основных драйверов продаж — с их помощью реализуется свыше 65% вазовских машин. Для сравнения: у иностранных брендов, участвующих в госпрограммах стимулирования спроса, эта доля составляет от 30 до 50%.

В утиль, в трейд-ин или в кредит

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Стоит отметить, что спрос на утилизационные бонусы и льготные автокредиты со стороны покупателей иномарок различается в зависимости от ценового сегмента, в котором представлена та или иная модель. К примеру, в продажах Renault программа обновления автопарка обеспечивает около 40%, а на льготное автокредитование приходится 23% (данные за 4 месяца текущего года). При этом каждый третий автомобиль, реализованный в кредит со скидкой от государства, — это Kaptur, а каждый четвертый — Duster.

Доли этих программ в объеме реализации Volkswagen — около 27% и 10% соответственно. «Наша статистика показывает, что программой льготного автокредитования чаще пользуются покупатели Polo — это около 15% всех продаж модели. Очевидно, потому, что в этом классе автомобилей данный вид поддержки воспринимается клиентами как существенный. В программе трейд-ин лидирует Tiguan, скорее всего, потому, что в этом сегменте у клиентов уже есть автомобиль и им выгодно воспользоваться такой услугой», — рассказала «За рулем.РФ» руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России Елена Смигановская.

А вот в Kia Motors Rus самой эффективной мерой господдержки отрасли считают льготное автокредитование, на которое пришлось 27% продаж марки в России по итогам января-апреля. Под действие программы обновления автопарка попадает только Kia Rio, и по ней реализуется четверть всех седанов и хэтчбеков этой модели.

По данным Ford Sollers, около 50% автомобилей Ford реализуется в кредит, значительную долю в которых занимает госпрограмма. С помощью льготных автокредитов продается каждый третий автомобиль Hyundai, а наибольшим спросом среди участников программы пользуются модели Creta, Solaris и Elantra. Как отмечает исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, по Солярису доля кредитов с субсидией от государства доходит до 97% от всех кредитных продаж, что подчеркивает привлекательность и востребованность данной программы у клиентов.

Преодолеть ценовой барьер

Между тем Минпромторг недавно повысил ценовую планку для автомобилей, доступных по субсидируемым государством кредитам, с 1,15 млн до 1,45 млн руб. В результате список «льготников» пополнили более десяти моделей, среди которых бизнес-седаны Toyota Camry, Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6, кроссоверы Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, а также некоторые версии Ford Transit.

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Как считает старший менеджер PwC в России Виктория Синичкина, одними из бенефициаров повышения верхней границы стоимости станут производители популярных внедорожников, которые раньше не попадали под данную программу или попадали только частично (например, лишь в базовой комплектации). В связи с этим стоит ожидать увеличения спроса на такие машины со стороны покупателей, рассматривающих их приобретение в кредит.

А вот Иван Кондратенко отмечает, что повышение ценового порога по льготным автокредитам вызвано в большей степени подорожанием автомобилей, поэтому не приведет к существенному изменению ситуации на рынке, а только укрепит продажи в бюджетном сегменте. По его мнению, возможно лишь дальнейшее переориентирование покупательских предпочтений с моделей Lada на локализованные иномарки.

Как известно, расширение ценового диапазона по программе льготного автокредитования было инициативой «Российских автомобильных дилеров» (РОАД). При этом в ассоциации предлагали увеличить предельную цену автомобиля еще выше — до 1,8 млн руб. В Минпромторге же, судя по всему, взяли за ориентир средневзвешенную стоимость новой машины в 2016 году и решили не превышать эту планку, дабы у автопроизводителей не было соблазна лишний раз переписывать ценники. Действительно, ради попадания в список «льготников» некоторые модели даже немного подешевели, однако нужно иметь в виду, что такие автомобили проходят ценовой ценз только в базовых комплектациях, а они обычно не пользуются особым спросом.

Как говорит Елена Смигановская из Volkswagen, с увеличением лимита до 1,45 млн рублей преимущество получат клиенты самых дорогих версий Джетты или базовых версий нового Тигуана. Однако в компании не рассчитывают на большой спрос на такие модификации кроссовера, поскольку их количество в общем модельном миксе невелико. «Для Volkswagen, как крупного игрока на рынке с высоким уровнем локализации, были бы интересны программы, которые не ограничивали бы субсидии уровнем цены. Российский покупатель уже привык к высокой технологичности наших автомобилей и хочет ездить на моделях с хорошим уровнем комфорта, интересными инновационными опциями, обеспечивающими безопасность и мобильность, а многие подобные модели стоят больше чем 1 млн 450 тыс. рублей», — сетует Елена Смигановская.