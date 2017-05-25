Симулирование продаж: какие скидки готовит государство?

Спасение утопающего
Объем господдержки автомобильной отрасли, млрд руб. Данные Аналитического центра при Правительстве РФ.
Продажи новых автомобилей в России неуклонно снижались начиная с 2013 года, хотя государство и пыталось остановить это падение всеми силами. Только в прошлом году на поддержку автомобильной промышленности из госказны было потрачено около 130 млрд руб. В бюджете 2017 года на эти цели заложено вдвое меньше — 62,3 миллиарда. Тем не менее российский авторынок наконец-таки достиг дна и подал первые признаки восстановления, что, безусловно, было бы невозможным без различных госпрограмм стимулирования спроса. Напомним, по итогам января-апреля текущего года кривая продаж впервые за последние четыре года поднялась выше нуля, достигнув отметки 2,6% со знаком плюс. При этом из почти 452 тысяч машин более половины были реализованы с помощью скидок за утилизацию и трейд-ин, льготных автокредитов и субсидируемого государством лизинга. По данным Минпромторга, за четыре месяца 2017 года госпрограммы обеспечили продажу свыше 240 тыс. новых автомобилей.
«Государственные меры стимулирования спроса имеют огромное значение для отрасли в нынешнее время и маловероятно, что без них авторынок начал бы свое восстановление», — говорит консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.
В свою очередь, гендиректор АвтоСпецЦентр Kia Столица Алексей Потапов обращает внимание на то, что рост реализации пока еще является слабым и вряд ли свидетельствует об уверенном восстановлении рынка. При этом оживлению спроса помимо мер государственной поддержки способствуют укрепление рубля и корпоративные продажи.
Динамика продаж новых легковых автомобилей и LCV в России, тыс. шт. Данные и прогноз Ассоциации европейского бизнеса.
Традиционно наибольшей популярностью по программам господдержки пользуются автомобили Lada, хотя их доля в общем объеме реализации за последние годы заметно снизилась и сегодня составляет около 25%. Впрочем, для самого АВТОВАЗа скидки от государства по-прежнему остаются одним из основных драйверов продаж — с их помощью реализуется свыше 65% вазовских машин. Для сравнения: у иностранных брендов, участвующих в госпрограммах стимулирования спроса, эта доля составляет от 30 до 50%.
В утиль, в трейд-ин или в кредит
Стоит отметить, что спрос на утилизационные бонусы и льготные автокредиты со стороны покупателей иномарок различается в зависимости от ценового сегмента, в котором представлена та или иная модель. К примеру, в продажах Renault программа обновления автопарка обеспечивает около 40%, а на льготное автокредитование приходится 23% (данные за 4 месяца текущего года). При этом каждый третий автомобиль, реализованный в кредит со скидкой от государства, — это Kaptur, а каждый четвертый — Duster.
Доли этих программ в объеме реализации Volkswagen — около 27% и 10% соответственно. «Наша статистика показывает, что программой льготного автокредитования чаще пользуются покупатели Polo — это около 15% всех продаж модели. Очевидно, потому, что в этом классе автомобилей данный вид поддержки воспринимается клиентами как существенный. В программе трейд-ин лидирует Tiguan, скорее всего, потому, что в этом сегменте у клиентов уже есть автомобиль и им выгодно воспользоваться такой услугой», — рассказала «За рулем.РФ» руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России Елена Смигановская.
По данным Ford Sollers, около 50% автомобилей Ford реализуется в кредит, значительную долю в которых занимает госпрограмма. С помощью льготных автокредитов продается каждый третий автомобиль Hyundai, а наибольшим спросом среди участников программы пользуются модели Creta, Solaris и Elantra. Как отмечает исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, по Солярису доля кредитов с субсидией от государства доходит до 97% от всех кредитных продаж, что подчеркивает привлекательность и востребованность данной программы у клиентов.
Преодолеть ценовой барьер
Между тем Минпромторг недавно повысил ценовую планку для автомобилей, доступных по субсидируемым государством кредитам, с 1,15 млн до 1,45 млн руб. В результате список «льготников» пополнили более десяти моделей, среди которых бизнес-седаны Toyota Camry, Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6, кроссоверы Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, а также некоторые версии Ford Transit.
Как считает старший менеджер PwC в России Виктория Синичкина, одними из бенефициаров повышения верхней границы стоимости станут производители популярных внедорожников, которые раньше не попадали под данную программу или попадали только частично (например, лишь в базовой комплектации). В связи с этим стоит ожидать увеличения спроса на такие машины со стороны покупателей, рассматривающих их приобретение в кредит.
А вот Иван Кондратенко отмечает, что повышение ценового порога по льготным автокредитам вызвано в большей степени подорожанием автомобилей, поэтому не приведет к существенному изменению ситуации на рынке, а только укрепит продажи в бюджетном сегменте. По его мнению, возможно лишь дальнейшее переориентирование покупательских предпочтений с моделей Lada на локализованные иномарки.
Как известно, расширение ценового диапазона по программе льготного автокредитования было инициативой «Российских автомобильных дилеров» (РОАД). При этом в ассоциации предлагали увеличить предельную цену автомобиля еще выше — до 1,8 млн руб. В Минпромторге же, судя по всему, взяли за ориентир средневзвешенную стоимость новой машины в 2016 году и решили не превышать эту планку, дабы у автопроизводителей не было соблазна лишний раз переписывать ценники. Действительно, ради попадания в список «льготников» некоторые модели даже немного подешевели, однако нужно иметь в виду, что такие автомобили проходят ценовой ценз только в базовых комплектациях, а они обычно не пользуются особым спросом.
Как говорит Елена Смигановская из Volkswagen, с увеличением лимита до 1,45 млн рублей преимущество получат клиенты самых дорогих версий Джетты или базовых версий нового Тигуана. Однако в компании не рассчитывают на большой спрос на такие модификации кроссовера, поскольку их количество в общем модельном миксе невелико. «Для Volkswagen, как крупного игрока на рынке с высоким уровнем локализации, были бы интересны программы, которые не ограничивали бы субсидии уровнем цены. Российский покупатель уже привык к высокой технологичности наших автомобилей и хочет ездить на моделях с хорошим уровнем комфорта, интересными инновационными опциями, обеспечивающими безопасность и мобильность, а многие подобные модели стоят больше чем 1 млн 450 тыс. рублей», — сетует Елена Смигановская.