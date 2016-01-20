Подержанные машины от официалов: выгода или пустая переплата?

Хотя вторичный авторынок в России по большей части остается «серым», автопроизводители массово запускают программы по продаже сертифицированных машин с пробегом. Покупателю гарантируют юридическую чистоту сделки, а вот объективность технической диагностики вызывает у экспертов вопросы. При этом сертифицированные машины стоят дороже. Обоснованно?

Бэушка от производителя

В программе Porsche Approved участвуют автомобили в возрасте до девяти лет или с пробегом до 200 тыс. км.

В России продажи автомобилей с пробегом традиционно превосходят объемы реализации новых машин в разы, а в условиях кризиса этот разрыв достиг максимальных значений. На этом фоне дилеры уже давно пытаются отвоевать свою долю на вторичке, конкурируя с перекупщиками и неофициальными автосалонами, хотя львиная доля бэушек по-прежнему передается из рук в руки. В последние годы активно запускать программы по продаже сертифицированных автомобилей с пробегом стали и производители, которые разрабатывают специальные акции для привлечения покупателей, развивают систему трейд-ин и выделяют отдельные зоны в автосалонах под продажу подержанных машин. Согласно исследованию агентства «Автостат», на сегодняшний день такие фирменные программы имеет почти половина из 50 марок, представленных на российском авторынке. Особенно это направление интересно для премиум-брендов, которые таким образом прокладывают себе дорогу в сегмент более доступных автомобилей и расширяют лояльную покупательскую аудиторию.

По словам директора подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish ГК «Рольф» Алексея Баринова, для импортера запуск программы сертификации — это вклад в формирование цивилизованного рынка автомобилей с пробегом данного бренда и, что не менее важно, способ повысить остаточную стоимость «своих» машин. Если подержанные машины данной марки стоят дорого, то и ее новые автомобили лучше продаются, поскольку расчетливые покупатели смотрят вперед и оценивают их ликвидность. Кроме того, впоследствии при сдаче автомобиля в трейд-ин его владельцу придется меньше доплачивать, чтобы купить новую машину.

«Автопроизводителям нужно, чтобы продавались новые автомобили, и все эти программы по сертификации машин с пробегом созданы в первую очередь для привлечения покупателей. Сертификация обещает клиенту покупку проверенного и исправного автомобиля, зачастую с гарантией. К сожалению, в наших реалиях можно купить сертифицированный автомобиль, участвовавший в ДТП и имеющий технические неисправности. Гарантийные обязательства очень размытые и, как правило, при обращении клиент получает отказ», — говорит директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

Какого пункта не хватает?

Дилер Toyota проверит автомобиль перед продаже по солидному списку пунктов, но не предложит сервисную услугу «помощь на дороге»

Стоит отметить, что большинство производителей занимается продажами сертифицированных машин с пробегом только собственных брендов. А вот фирменные программы от Citroen, Honda, Peugeot, Skoda и Volkswagen предлагают клиентам также автомобили других марок. Критерии технической проверки машины и ограничения по возрасту/пробегу для них ничем не отличаются, равно как и условия постгарантийной поддержки. Правда, существуют некоторые исключения: к примеру, по программе Citroen Select принимаются любые иномарки в возрасте до восьми лет, а для автомобилей Lada установлен лимит в шесть лет. Как поясняет Алексей Баринов, и для дилера, и для производителя продажи по программам сертификации автомобилей непрофильных брендов — это, прежде всего, шанс привлечь владельцев других марок и продать им новые машины, приняв их автомобили с пробегом в трейд-ин по хорошим условиям. Вместе с тем производители продают под своей программой автомобили других брендов для увеличения цены продажи, поскольку существует определенная категория покупателей, которые ищут машины с пробегом, проверенные более тщательно, чем обычно. И они готовы переплачивать за это, добавляет владелец «Объединенной Автомобильной Корпорации» Андрей Ивойлов.

Действительно, к автомобилю с пробегом, который реализуется через дилерские сети производителей, предъявляются достаточно строгие требования. При этом количество пунктов проверки подержанной машины по программам различных производителей сильно варьируется. К примеру, у Renault, Nissan и Mercedes-Benz их немногим более 60, а у Infiniti, Skoda и Volkswagen — аж 200. У большинства же марок чек-лист включает от 100 до 150 пунктов. Помимо технической диагностики автомобиль в большинстве случаев также проходит юридическую проверку.

По логике, чем больше пунктов проверяет при приемке подержанного автомобиля дилер, тем лучше. Однако эксперты советуют пробежаться по этому списку предварительно: действительно важных в нем может и не оказаться.

Материалы по теме Новая Lada Vesta или подержанный автомобиль: что взять на полмиллиона?

Как отмечает директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов, диагностика большинства автомобилей требуется лишь для того, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение об их состоянии, возникшее при первичном осмотре и тест-драйве. В реальности почти у каждой марки и модели есть свои больные места, на которые стоит обратить чуть более пристальное внимание, и 60 пунктов точно достаточно для вполне объективного представления о состоянии автомобиля.

Количество пунктов не говорит о качестве и глубине проверки автомобиля — это все маркетинг, утверждает Денис Еременко. «Проверено по 1000 пунктам, звучит убедительно! Но почитайте, что это за пункты: сколы на капоте, наличие запаски и т.п. Какое это отношение имеет к техническому состоянию автомобиля? Мало того, ни один дилер не может проверить/гарантировать, что автомобиль не участвовал в серьезном ДТП с изменением геометрии кузова и срабатыванием подушек безопасности — такого пункта там нет! А что может быть важнее? Не делается замер компрессии в цилиндрах и т.д.», — рассуждает эксперт.

Возрастной ценз

У Kia гарантия на проданный официальным дилером подержанный автомобиль может достигать четырех лет

Материалы по теме Постгарантийное обслуживание у официалов: кому это выгодно?

Как правило, по фирменным программам производителей реализуются автомобили не старше пяти лет или с пробегом не более 100–120 тыс. км. Впрочем, некоторые марки предлагают и более возрастные машины. Например, у Mitsubishi, Skoda и Volkswagen данное ограничение составляет семь лет или 150 тыс. км пробега, у Citroen, Peugeot и Nissan — 8 лет или 150 тыс. км, а в программе Porsche Approved участвуют автомобили в возрасте до девяти лет или с пробегом до 200 тыс. км. При этом доля машин старше 5 лет в общем объеме реализации сертифицированных подержанных машин у этих производителей относительно невелика — от 10% у Mitsubishi до 28% у Peugeot. В продажах по программе «Одобрено Nissan» на автомобили, отметившие пятилетний юбилей, приходится менее 15% продаж, что в компании объясняют достаточно жесткими условиями по состоянию ЛКП и кузова: клиенты сдают машины не в лучшем состоянии с точки зрения этих показателей, а дилеры обычно предпочитают их не восстанавливать. Такую же долю в 15% занимают автомобили старше пяти лет и по программе Porsche Approved, что, как отмечают в пресс-службе «Порше Руссланд», обусловлено, в частности, сравнительно молодым автопарком Porsche в России.

Как считает Денис Еременко, возраст и пробег — это косвенная гарантия надежности автомобиля: чем меньше пробег и моложе машина, тем больше вероятность, что не случится поломок. Эти критерии важны для автопроизводителей, чтобы не испортить свою репутацию, в случае, если продадут сертифицированную машину, и она начнет ломаться. В условиях высокой конкуренции и низкого спроса дилерские центры идут на риск, давая сертификацию на автомобили старше пяти лет. «На сегодняшний день сертификация автомобилей старше пяти лет — не гарантия высокой надежности, при этом нужно внимательно читать условия сертификата, поскольку зачастую это может оказаться просто красивой бумажкой, без преимуществ для потребителя. В случае серьезной поломки и дорогостоящего ремонта, с большой вероятностью, дилер предложит автовладельцу ремонтироваться за свой счет», — полагает эксперт.