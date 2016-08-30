Советы бывалых: тонометр для сиденья, маркер для номеров

НА БАТАРЕЙКАХ — БЕЗОПАСНЕЕ
В. Мажников, Волгоград
В журнале «За рулем» за ноябрь 2016 года был опубликован совет по установке дополнительного плафона освещения салона на Ниву. У меня есть замечание к этому совету. Я тоже устанавливал такое же освещение, поэтому опыт имеется. Так вот, провод, проложенный под уплотнителем стекла, со временем перетирается из-за вибраций, что приводит к короткому замыканию! Это произошло и на моем автомобиле, и на машине товарища. Поэтому я отказался от такого варианта и установил автономный светильник за 55 рублей, питающийся от элементов ААА. Зафиксировал его на кронштейне двухсторонним скотчем. Пользуюсь шесть лет — доволен.
МАГНЕТИЗМ В ДЕЙСТВИИ
А. Суслов, Нижневартовск
Одно из достоинств магнитов от жестких дисков из компьютера — большая сила примагничивания. Это расширяет возможности размещения всевозможных девайсов в автомобиле. Например, ключ для снятия клемм аккумулятора всегда будет под рукой в подкапотном пространстве. Для крепления к потолку нужно один магнит расположить под обивкой, а другой — снаружи. К наружному и прилипают любые стальные вещицы. Для крепления к пластиковым панелям сажаете с внутренней стороны магнит на клей-герметик, а с другой стороны нужно временно примагнитить металлическую пластинку, пока состав не схватится. Магнитом можно закрепить камеру заднего вида, видеорегистратор или радар-детектор. Посоветовал товарищу этот способ для фиксации зеркала заднего вида на ВАЗ‑21099 — магнит так хорошо держал пластину кронштейна, что не пришлось прижимать и ждать, когда схватится клей. Раздобыть магниты можно, расковыряв ненужные жесткие диски. Или купите неодимовые магниты на радиорынке.
ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ ТОНОМЕТРОМ
И. Корчик, Ставрополь
У многих владельцев популярных у нас машин Kia Rio и Hyundai Solaris в дальних поездках затекает спина. Причина — слабая поясничная поддержка у сидений. Я решил эту проблему на своем автомобиле достаточно эффективно и без особых затрат. Отстегнув обивку спинки, вставил сзади за пружины старую манжету от тонометра с ручной подкачкой. Теперь в дальней дороге можно подкачать упор до комфортного уровня — и наслаждаться поездкой.
ДПС Я НЕ БОЮСЬ
А. Паршин, Белгородская область
Водителя могут оштрафовать за нечитаемый номер на 500 рублей. С грязными номерами всё понятно: нужно помыть или почистить. А что делать, если номера выданы давно и на них стерлась краска? Сделать дубликаты — относительно дорого. Я предлагаю воспользоваться перманентным маркером черного цвета. Стоит он немного: 15–20 рублей. Водой не смывается и держится долго, не меньше года. Аккуратно прокрасьте буквы и цифры номерного знака, и он будет как новый.
БЮДЖЕТНОЕ РЕШЕНИЕ
Ю. Лоецкий, Томская область
В задней подвеске моего кроссовера Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска износились втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Оригинальных втулок в округе найти не удалось. Оказалось, что подходят детали от ВАЗ‑2121, которые перед установкой на стабилизатор достаточно разрезать. На них я проехал не одну тысячу километров, в том числе по грунтовым дорогам. На фото — втулки стабилизатора для ВАЗ‑2121 (cлева) за 20 рублей и оригинальная деталь для Тигуана за 480 рублей. (Этот прием пригоден и на других автомобилях. Но только в том случае, если замена втулок не требует дополнительных сложных операций, например связанных с опусканием подрамника. - Прим. ред.)
КЛЮЧ ДЛЯ ВСЕХ
При замене ремня ГРМ на седане Renault Logan ранних годов выпуска (у меня машина 2007 года) натяжение ремня производится поворотом ролика вокруг оси. Для этого я изготовил нехитрое приспособление из стальной проволоки диаметром 5 мм, показанное на эскизе. Потребовались ножовка по металлу, тиски, молоток и несколько минут времени. С задачей ключ справился отлично, поэтому сохранил его на будущее в своем инструментарии. Изделие получилось универсальным, поскольку подходит для фиксации деталей с разным расстоянием между отверстиями — потребуется лишь слегка подогнуть его ветви по размеру.
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Отдел автомобильной информации «За рулем»
Фото: авторы советов