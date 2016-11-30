Советы бывалых: боремся со снегом и грязью, улучшаем освещенность

Опытные автомобилисты — читатели журнала «За рулем» уже много лет присылают в редакцию свои ноу-хау, позволяющие облегчить жизнь водителю и скрасить долгую поездку пассажирам. Предлагаем вашему вниманию очередные топ-6 полезных советов.

УРОК АНАТОМИИ

С. Чупраков, Киров

В длительных поездках на новеньком хэтчбеке Kia cee’d у меня сильно уставала спина. Долго мучился — и в конце концов решил доработать водительское сиденье. Отстегнул сзади внешнюю обивку спинки, затем, уже внутри, отщелкнул четыре зацепа, соединя­ющих внутренний задник со стальным каркасом. И увидел, что на уровне поясницы между каркасом и набивкой спинки есть зазор примерно 40–50 мм. Чтобы заполнить пустоту, засунул внутрь небольшую подушку с наполнителем — с таким расчетом, чтобы она надежно поддерживала поясницу. Остальное — дело техники: немного стянул подушку скотчем, притрамбовал — держится без дополнительных креплений. Результатом доволен!

ДЕЛО-ТО ЖИТЕЙСКОЕ

В. Кузин, Башкортостан

Кто из нас не пачкал брюки или юбку о грязный бампер, доставая что-нибудь из дальнего уголка багажника! Особенно часто — люди небольшого роста. Эту бытовую проблему я решил быстро и недорого, применив застежки-липучки. Приподняв заднюю кромку коврика багажника, я обезжирил ее снизу растворителем и наклеил полоску липучки. Ответную ее часть пришил к фартуку, вырезанному из плотной ткани. Соединил обе части — и всё! В поездке фартук прячется в багажнике, а при погрузке или разгрузке я откидываю его, прикрывая грязный бампер. Теперь одежда чистая. А постирать фартук — дело нехитрое.

ЛОГИЧНО И ПРАКТИЧНО

М. Килькин, Московская область

На Ниве свет от штатных боковых плафонов тусклый — салон почти не освещается. Как улучшить освещение, не прибегая к сложным и дорогосто­ящим работам с разборкой потолка? В интерьер отлично вписался случайно найденный плафон, — как оказалось, он был от УАЗа. Я вкрутил лампу мощностью 21 Вт и закрепил светильник на прямоугольной металлической пластине, прижатой кронштейном салонного зеркала. Провод питания провел под резиновым уплотнителем стекла, поэтому разбирать потолок не пришлось. Подключил плафон через трехпозиционную клавишу на передней панели: теперь верхний свет можно принудительно включить или выключить, а также выбрать режим, когда он горит одновременно с боковыми плафонами при открытой двери. Всё вполне логично и практично.

НЕ РЕБЯТА — ПОРОСЯТА

И. Данилов, Белгородская область

Кто возит в машине ­маленьких детей, меня поймет. Дело в том, что малыш, залезая в машину, обязательно наступит на порог. И вовсе не потому, что он плохиш. По-другому у него еще не получается — ростом мал. А порог как раз и служит удобной ступенькой, причем заботливо укрытой ворсовым ковром. Ну как на него не наступить? Чтобы хоть как-то сохранять его чистоту, я вырезал из старого напольного покрытия кусок по форме этой ступеньки. С нижней его стороны приклеил суперклеем полоски липучки с зацепками. Защита получилась неплохая. Остается лишь время от времени очищать ее и мыть.

КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Н. Блохина, Рязанская область

Зима не за горами — почему бы не поделиться полезным опытом? Итак, в легкий мороз вы едете на своем «бюджетнике» по вроде бы чистым улицам, а свет фар всё слабее — загрязнились. Фароочистители на дешевые автомобили не устанавливают. Единственный выход — мыть вручную. Чем? У запасливого водителя в багажнике припасена бутылка с водой. Но плеснешь холодную на колпаки-рассеиватели, и вмиг морозец возьмется за дело. Грязную наледь счищать с рассеивателей неприятно, к тому же можно поцарапать даже стекло, не говоря о пластмассе. Меня выручает незамерзающая жидкость. Храню ее в емкости с распылителем. Побрызгав на фары, легко удаляю грязь простейшим водосгоном. Наледь не образуется, риск поцарапать минимальный, руки чистые. ­­Счастливого пути, друзья!

ОТВЕЗТИ НА ЛОПАТЕ

М. Кулешов, Москва

Снег, особенно слежавшийся, тяжело даже отбрасывать от гаража. А уж выносить за околицу на лопате и вовсе никаких сил не хватит. Что делать? Не сваливать же к соседским воротам. Эти мысли подтолкнули меня смастерить конструкцию, показанную на фото. К снеговой лопате винтами прикрепил кронштейны из дюралевых уголков, оснастил их осями и колесами от детской коляски, нарастил повыше борта и поставил длинную рукоятку. Получилось удобное средство для перемещения больших объемов снега (и не только его) на значительное расстояние. Этот «транспорт» меня здорово выручает уже года три.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»