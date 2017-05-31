Форум ЗР: обсуждаем систему ЭРА-ГЛОНАСС, шумы в моторе, сроки замены масла

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Вы абсолютно правы: есть аналогичные по функционалу системы, которые обойдутся автомобилистам дешевле. Но использование системы ЭРА-ГЛОНАСС подразумевает применение единого стандарта для оборудования и передачи данных. При возникновении экстренной ситуации оператор не должен тратить время на выяснение того, какой прибор установлен в автомобиле и кто имеет к нему доступ. Другое дело, что процедуру сертификации можно было бы значительно упростить и удешевить — для автоконцернов и, как следствие, для покупателей машин.

В статье «Виноваты звезды» (ЗР, 2017, № 2) на странице 42 указан клиренс Infiniti Q30 — 175 мм, а на странице 48 — уже 135 мм, но по замерам «За рулем». Если разница между паспортными и реальными данными так велика, то зачем тогда писать в начале статьи про «высокий хэтчбек»?

Клиренс Infiniti Q30, по замерам «За рулем», составляет 175 мм, как и сказано в начале статьи, где мы называем этот автомобиль «высоким хэтчбеком». А вот на странице 48 имеет место ошибка. Приносим свои извинения.

Отмечу, что данные производителя по дорожному просвету мы не приводим.

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В рубрике «Экзамен на дому» (ЗР, 2017, № 3) был вопрос насчет правил крепления регистрационных знаков, нарушение которых грозит лишением прав. Но ведь в примечании к пункту 3.6 сказано, что данный пункт не применяют к регистрационным знакам!

В примечании к пункту 3.6 Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям) действительно сказано, что положения этого пункта не распространяются на сами регистрационные номера. Однако речь в задаче шла именно о приспособлениях, с помощью которых крепятся регистрационные знаки.

Использование винтов с отражателями в виде красных катафотов как раз и является нарушением. То есть в данном случае сам по себе регистрационный знак и его внешний вид не имеют значения.

В статье о посторонних шумах в моторе (ЗР, 2017, № 2) вы пишете, что у дизелей идентифицировать посторонние звуки крайне сложно. Это почему же? Всё прекрасно диагностируется, всё точно так же прекрасно слышно, как и на «зажигалке».

Дизельные моторы работают шумнее бензиновых, поэтому иногда даже профессионалам сложно определить точную причину посторонних звуков на слух, не прибегая к дополнительным методам диагностики. К примеру, очень часто из-за заклинившего распылителя дизельная форсунка стучит так, словно изношены вкладыши коленчатого вала. В этом случае для точной идентификации виновника необходимо отключать топливоподачу в каждый цилиндр поочередно.

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Почему в своих рекомендациях по смене моторного масла вы привязываетесь к пробегу? Может, стоит ориентироваться на моточасы?

Счетчики моточасов встречаются редко, причем в основном на дорогих автомобилях. А что делать владельцам бюджетных машин? Запускать секундомер всякий раз, как сел за руль, и фиксировать моточасы вручную? Выносные трип-компьютеры имеют такую функцию, но их ставят далеко не все. Поэтому и принято ориентироваться по пробегу автомобиля. Этот показатель менее точный, зато контролировать его проще.

Менеджер в магазине заявил, что все аккумуляторы приходят к ним заряженными не на 100% и заряжать их они не обязаны. А пуск с брелока сигнализации сильно разряжает АКБ. Так ли это?

Заряженным до 100% ни один продаваемый аккумулятор быть не может. Он прошел путь от завода до прилавка, а это несколько месяцев, да и условия хранения часто отличаются от идеальных. Установлено минимальное значение напряжения разомкнутой цепи — 12,6 В, и, если оно ниже, продавать такую батарею не рекомендуется. Покупатель платит деньги за готовый к работе аккумулятор и вовсе не обязан после покупки заряжать его. Но это в теории, а в жизни так бывает далеко не всегда.

При нормальной эксплуатации для поддержания аккумулятора в рабочем состоянии вполне достаточно зарядки от генератора. Что касается пуска с брелока, то батарею убивает не сам брелок, а сложная автономная система, потребляющая ее энергию. Заряд АКБ при длительном простое автомобиля с работающей сигнализацией будет постоянно снижаться, и через некоторое время его может не хватить для пуска.