Они возвращаются в Россию! Pajero IV, Sonata, CX-9, Juke...

Производители иномарок в последние годы не баловали российских потребителей разнообразием в шоу-румах. В условиях кризиса продаж они выводили с нашего рынка даже некогда популярные модели, а новинки за редким исключением не привозили. Однако спрос на машины в России вроде бы начинает расти, и автопроизводители задумались над расширением ассортимента.

Отправлены в отставку

За время кризиса на авторынке российские потребители недосчитались почти сотни моделей, продажи которых были прекращены в нашей стране. На сегодняшний день в прайс-листах российских дилеров числится немногим более 300 наименований автомобилей. Основные потери, напомним, пришлись на 2015–2016 годы, когда производители распродавали остатки ввезенных еще до обвала рубля машин, отказываясь при этом от новых поставок на фоне слабого спроса. Более того, по этим причинам некоторые марки полностью свернули продажи в России и даже не обещали вернуться. Правда, если не учитывать массовые Chevrolet и Opel, речь преимущественно идет либо о премиальных Acura и Dodge, либо о достаточно экзотичных Luxgen и SEAT, а также многочисленных «китайцах». Между тем модельные ряды оставшихся производителей продолжают редеть, чему во многом способствует обязательное с этого года оснащение автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Самое печальное в уходе Chevrolet с российского рынка — потеря модели Cruze, некогда столь популярной среди россиян
Самое печальное в уходе Chevrolet с российского рынка — потеря модели Cruze, некогда столь популярной среди россиян

По мнению директора по развитию компании «Рольф» Владимира Мирошникова, в условиях стагнации рынка работать с широким модельным рядом нецелесообразно. «Поскольку продажи автомобилей снижались год за годом, производители стали сокращать свои издержки. Одной из таких мер стала оптимизация товарных линеек, прежде всего за счет нишевых моделей, которые не демонстрировали больших объемов продаж и становились убыточными в новых рыночных условиях», — говорит он.

Наиболее сильно сократили свои модельные ряды премиальные и нишевые автопроизводители с отсутствием локальной сборки в России. Исходя из финансовых соображений оптимизации логистических и сертификационных расходов, они сфокусировались на моделях, имеющих наибольший потенциал на российском рынке, отмечает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко. «В целом девальвация рубля, а также вызванное этим подорожание автомобилей ударило по маркам, которые имели слабые позиции на рынке и не могли похвастаться впечатляющими продажами — это, например, такие бренды, как Alfa Romeo и Dodge. В ситуации развивающегося рынка эти производители могли рассчитывать на определенные объемы продаж, дополняя популярные марки, но когда грянул кризис, покупательская способность снизилась, а предпочтения потребителей сместились в более практичный и экономичный сегмент. Введение системы ЭРА-ГЛОНАСС также сыграло определяющую роль. Так, Audi вывела с рынка сразу несколько своих нишевых моделей, поскольку расходы на установку необходимого оборудования оказались бы выше доходов от их продаж», — комментирует эксперт.

Впрочем, есть и такие автопроизводители, которые ради укрепления позиций на российском рынке решили сохранить свои модельные линейки в полном составе. Пожалуй, наиболее успешно воспользоваться кризисом смогла Kia, захватившая лидерство среди иномарок и значительно увеличившая рыночную долю. Как заявили «За рулем.РФ» в корейской компании, широкий модельный ряд, представленный во всех ключевых сегментах российского авторынка, — главное конкурентное преимущество Kia в России. «Для того чтобы укреплять лидирующую позицию Kia в России, мы регулярно обновляем нашу продуктовую линейку. В 2017 году на российский рынок выходит шесть новых и обновленных моделей, а также две специальные серии», — рассказали в пресс-службе Kia. При этом ни одна из моделей Kia не покинула российский рынок по причине кризиса. В начале мая дилеры завершили продажи компактвэна Kia Venga, однако это связано с планами завершить производство данной модели на глобальном уровне.

Dodge Nitro не смог убедить россиян направить в салоны дилеров марки, даже несмотря на свою брутальную внешность. Кроссовер так и остался нишевым.
Dodge Nitro не смог убедить россиян направить в салоны дилеров марки, даже несмотря на свою брутальную внешность. Кроссовер так и остался нишевым.

Иногда они возвращаются

Между тем начавшееся оживление спроса на российском авторынке уже заставило некоторых производителей задуматься над возвращением некогда популярных в нашей стране моделей. Одной из первых это сделала Mitsubishi, которая с мая возобновила продажи в России внедорожника Pajero IV и до конца года планирует вернуть кроссовер ASX. По мнению Владимира Мирошникова, возвращение этих моделей поможет Mitsubishi, демонстрирующей в последнее время скромные показатели продаж, укрепить свои позиции на рынке.

А вот возобновлять поставки электромобилей i-MiEV и Outlander PHEV японцы пока не планируют. Напомним, Mitsubishi первой в нашей стране стала официально продавать машины на электротяге, а модель i-MiEV долгое время была единственным представителем «зеленых» на российском рынке. Как пояснил «За рулем.РФ» директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на уход электромобилей, в частности, повлияли такие факторы, как отсутствие субсидирования покупки электромобилей со стороны государства, неразвитая инфраструктура, а также нехватка зарядочных станций в крупных городах и на периферии.

Обновленный Mitsubishi ASX
Обновленный Mitsubishi ASX

Пожалуй, один из самых громких камбэков готовит Hyundai — на смену модели i40 этой осенью должен прийти седан Sonata, который покинул российский рынок еще в предыдущем поколении аж в 2012 году. После почти полутора лет отсутствия в нашей стране недавно вернулся в строй Renault Koleos новой генерации, укрепив позиции французской марки в сегменте SUV. Осенью у дилеров вновь должен появиться внедорожник Mazda CX-9, предыдущее поколения которого продавалось у нас до 2014 года. А в Ниссане рассматривают возможность возобновления поставок кроссовера Juke, заявил «За рулем.РФ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский. При этом внедорожник Patrol, напротив, отправлен в отставку. Исчезнувший ранее из прайс-листов хэтчбек Volkswagen Golf все-таки обещает вернуться, однако произойдет это, видимо, не ранее 2018 года.

Они возвращаются в Россию! Pajero IV, Sonata, CX-9, Juke...

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Комментарии (19)

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Kia Cerato

Да нет, это у вас стереотипное мышление и сплошные штампы. Россия наверстывает упущенное по всем отраслям, без исключения.
Ссылочку ниже кину, заходите почитывайте иногда, что в нашей стране происходит.
ссылкассылка

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0
Сапсанов

Я хз, что у вас за страна, а у нас в Самаре ГПЗ-9 дербанят.

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0
Kia Cerato

Да он и туда смотрит через розовые очки: половина «наших» станков полностью собрана из импортных комплектующих. У остальных система ЧПУ, а то и вся электрика в лучшем случае Сименс, а то и какой-нибудь безвестный Тайвань.

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0

Вышли свеженькие данные по продажам в мае 2017. Т.к. ЗР не торопится выкладывать новость, не могу отказать себе в удовольствии и выложу основные данные сам :)

Итак, главное — Автомобильный рынок в мае 2017 года вырос на 14,7 %, очень хороший показатель, который в целом говорит что мы нащупали дно и даже немного оттолкнулись))

На первом месте среди брендов, как всегда Лада, которая в этот раз не просто уделала корейцев с большим отрывом, но и смогла прибавить аж на 4454 проданных автомобиля, по сравнению с маем 2016.

Общий топ 5 выглядит так:
Lada 25 051
KIA 15 121
Hyundai 11 955
Renault 10 917
Toyota 7 898

ссылка

Ждём вечернего салюта от известного в местных кругах вазохейтера :)

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+4
Demitrius

А вы заметили, что марки Hyundai, Renault и Toyota отмечены в таблице звездочками? А внизу интересная сноска (под таблицей)

«1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам.

LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике."

Я сначала не въехал, что это значит, а потом дошло. Они включили в общий объем по этим трем маркам коммерческую технику!!! Отсюда можно сделать вывод, что легковых авто они продали еще меньше!

Меня вот эта таблица заинтересовала. Сразу видно, кто сколько продает и кто сливает.

МОДЕЛЬ БРЕНД МАЙ   #  МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ — МАЙ
2017 2016 YoY   2017  2016  YoY
1  Rio   KIA   8 083  7 569 514  1  Rio   KIA   38 126  30 825  7 301
2  Granta Lada 7 324  7 967 -643  2 Granta Lada 33 444  36 748  -3 304
3  Vesta Lada 6 556  3 752  2 804  3 Vesta Lada 27 986  17 766  10 220
4  Solaris Hyundai 5 802  7 627  -1 825  4 Solaris Hyundai 25 260  37 254 -11 994
5  Creta Hyundai 4 203   —    —   5  Creta Hyundai 20 131   —    —
6  Polo VW   3 920  3 540  380  6 Polo VW   18 088  17 754  334
7  Duster Renault 3 456  4 151 -695  7 Duster Renault 15 886  19 417   —3 531
8  RAV 4  Toyota 3 166  2 565 601  8  XRAY Lada 12 692  6 247  6 445
9  XRAY Lada 2 887  1 608  1 279  9 RAV 4  Toyota 12 449  14 152   —1 703
10  Kaptur Renault 2 669  — —    10  NIVA Chevrolet 11 948  11 672  276

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0
Баронин Сергей

Ну  что поделать — ВАЗ не производит коммерческой техники.
Производил бы — тоже бы не преминули приплюсовать.
Тут отдельные упоротые ВАЗофилы еще и Рено предлагают к Ладе прибавить:)))

Сергей, Ваш выбор сделан уже, не надо пытаться его оправдать:)
Вы хотите купить Ладу потому что ни на что другое денег у вас не будет, а вовсе не потому, что Лада так хороша.

Можете заранее заказать пару комплектов сцепления, втулки, крышку расширительного бачка и выпускную систему в сборе: вам этотбудет нужно.

Не переживайте так, Сергей!
Вот выдадут вам денежки за комменты, доложите и купите нормальную тачку:)

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-8
Баронин Сергей

Так вот по маю, если сложить продажи первых 25 позиций, то получается такая таблица:

1. Lada 23346
2. Renault 10893
3. KIA 10341
4. Hyundai 10005
5. VW  6085
6. Toyota 5771

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+3
Demitrius

Вы как всегда забыли сложить Рио и Солярис, Деметриус:)
Вам простительно, вы ж косите под путриота:)

Нт факт остается фактом: Лада снова слила:)

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-11
Каплан Илья

Хорошо, по вашей просьбе:
Лада + рено + ниссан = 41734
Хундай + Киа = 27076

Имеем полнейший слив корейцев.
Не лопните от злости, Илья :)

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+4
Demitrius

Я Каплану подобные цифры приводил, но он не пробиваем!

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+2

Для Kia Cerato:
«От общего пирога всем хочешь — не хочешь достается»...... Уважаемый, покажу тебе толпу, которой не достается ничего, и они быстро выпустят жирок тем, кому досталось!

Аккуратней в частных самолетах! Там спинки жесткие!

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-6

«Мы вернемся при благоприятной ситуации на рынке!»
Спасибо, но это было понятно и так.
А благоприятная ситуация на рынке наступит тогда, когда людям дадут нормально зарабатывать. То есть, применительно к РФ — никогда.

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-15
Каплан Илья

Куплан, вот когда ваши кастрюлеголовые визы введут, и тебя из России в ответ выставят, вернёшься ты в свою жмеринку, и тогда рассуждай про сельские заработки.

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+9
Безымянный

Путриот расчехлил «Укрометодичку»:)))
Позорьтесь дальше, вам никто уже не верит:)

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-8
Каплан Илья

Есть страны, где ситуация намного хуже. Россия — богатая страна. И от общего пирога всем хочешь не хочешь достаётся.
А так можно и в частном самолёте жаловаться на жёсткие спинки.

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0
Kia Cerato

Так-то да.
Давайте радоваться, что в Зимбабве все еще хуже.
Зачем у себя что-то улучшать? В Зимбабве же — хуже!:)

Интересно, почему в такой «богатой» стране как Россия врач в Кирове получает 14К в месяц со всеми надбавками?

Богатство страны — это уровень жизни самых малообеспеченных ее жителей, а не депутан Госдуры, например;)

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-9
Каплан Илья

Улучшать надо однозначно. Как говорил Льюис Кэрролл чтобы стоять на месте нужно со всех ног бежать вперёд.
Видите-ли, богатство бывает в разном виде. Есть богатства в виде огромных залежей полезных ископаемых, а есть готовый автомобиль, сделанный из этих переработанных ископаемых. Разница между ними как между небом и землёй. Некоторые предпочитают сами превращать сырьё в готовые продукты. Это трудоёмкий и наукоёмкий процесс, но и прибыли гораздо больше. А некоторые тупо ставят насос на скважину и довольствуются сравнительно умеренными деньгами и статусом сырьевого придатка. Всё дело в приоритетах.

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-6
Kia Cerato

Специально для вас выдержки из статьи для JB Press, Япония, японского журналиста Nobuo Sugahara. Статья называется: «Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций». В статье он делится впечатлениями от увиденного на выставке «Металлообработка-2017». Что он пишет:
«Кстати, просмотрев каталог, я выяснил, что из 130 выставочных стендов примерно половину занимают российские предприятия в количестве 76 компаний.»
Далее идёт подробный рассказ про отечественную компанию «СТАН», объединившую в себе семь станкостроительных компаний по всей России. И в заключение:
«Что касается последних тяжб в международной политике, то у меня сложилось впечатление, что Россия (Путин) действует крайне реалистично, в то время как шаги США (Трамп) вызывают опасения. Что касается бизнеса, то сейчас Россия возражает традиции станкостроения, меняя заводское оборудование на современную продукцию российского производства.
Как я отметил в начале этой статьи, чем точнее оборудование, тем качественнее конечная продукция. Если российское станкостроение продолжит развиваться такими же темпами, то западные санкции лишатся всякого смысла.
Для Японии крайне важно добиться того, чтобы российские высокоточные станки не попадали в такие пророссийские страны, как КНДР и Иран. Для этого необходимо вернуть Россию в G7. Японии важно убедить мир в том, что он нуждается именно в группе G8. Обеспечив себе самостоятельную позицию в области мировой политики, Япония сможет впервые экспортировать в Россию высокоточные станки. Осматривая московскую выставку, я осознал, что еще не было такого периода, когда мировая политика управляла бизнесом в такой степени.»

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+3
Сапсанов

Сапсанов, вы сфокусировались на конкретном участке изображения, а нужно смотреть на картину в целом.

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0