Volkswagen > Arteon

Что за зверь такой — Arteon? Откуда он взялся и какое место занимает в фольксвагеновской модельной иерархии?

В «рекламном» цвете Curcuma Yellow и в исполнении R‑Line новичок неотразим. В тяжелом взгляде светодиодных фар читается вопрос: если бы пару лет назад вам сказали, что так будет выглядеть серийный Volkswagen, поверили бы?

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Нынешний шеф-дизайнер Фольксвагена немец Клаус Бишофф может гордиться: экстерьер Артеона сумасше­дше крутой! Идеальные пропорции. Рельефные бедра задних крыльев, которые хочется бесконечно рассматривать в боковых зеркалах. По-спорткаровски массивный капот и фонари а‑ля Mercedes-AMG GT S… Arteon графичен, словно оживший скетч.

Дамы и господа, перед нами самый стильный Volkswagen последних двадцати пяти лет! Всякий раз, когда очередной очарованный восторженно произносит этот комплимент, где-то в мире грустит один Вальтер де Сильва, бывший шеф-дизайнер Фольксваген Груп.

Впрочем, у этой красивой истории есть и обратная сторона. Ожидания, которые порождает Arteon, - опасная штука. Недаром психологи советуют в предвкушении чего-то нового не рисовать излишне оптимистичных картин. Человек счастлив, когда получает больше, чем ждет. И обламывается при обратном раскладе. Беда Артеона как раз в том, что даже людям, знающим секрет счастья, тяжело не хотеть от него чего-то особенного. Он заложник своей потрясающей внешности, статуса флагманской европейской модели.

Первое разочарование настигает в салоне. Не считая новой мультимедийной системы Discover Pro с 9,2‑дюймовым тачскрином и датчиком жестов, Arteon — тот же «восьмой» Passat.

Цифровая приборная панель Active Info Display — прелесть. Отличная информативность, море вариантов графики. Система кругового обзора — как на других Фольксвагенах. Нажатием на нужный сектор можно вывести крупное изображение с любой из четырех камер. Адаптивная подвеска DCC поддается очень тонкой настройке. По быстродействию Discover Pro с 9,2‑дюймовым тачскрином (диагональ базовых версий — 6,5 дюйма) — одна из лучших мультимедийных систем современного автопрома, хотя до лучших планшетов и ей еще далеко. Если не брать во внимание новую мультимедиасистему, то интерьер точь-в‑точь пассатовский. С материалами и эргономикой порядок, но не хватает особенных, ярких деталей. Хотя бы одной.

Дизельгейт, кризис и всепоглоща­ющая экономия — весомые оправдания, чтобы не рисовать интерьер с нуля. Но, черт возьми, здесь нет ровным счетом ни одной характерной детали, ни одного яркого штриха! Помните внутренние дверные ручки Scirocco, выгодно отличавшие его интерьер от гольфовского? Примерно того же я ждал от Артеона. Как выяснилось, напрасно.

Мне грустно это говорить, но прямо сейчас я собственноручно рою Артеону могилу. Расчехляю лопату, как минимум. Вопрос поставок в нашу страну предварительно решен положительно. Но немцы говорят, что внимательно прислушиваются к мнению авторитетных изданий и любой камень в огород Артеона снижает шансы его прихода на российский рынок.

Если же всё пойдет по плану и пресса не разнесет Arteon в пух и прах, россияне ­смогут любоваться им уже в 2018 году.

Базовым российским версиям достанется 150‑сильный двухлитровый дизель. Будут доступны также бензиновые двухлитровые модификации мощностью 190 и 280 л.с. (вторая — исключительно с полным ­приводом).

Не помню, когда последний раз называл передние сиденья Фольксвагена неудачными. Не назову и сейчас. Разумеется, можно заказать и электропривод, и функцию памяти. При практически супербовской колесной базе огромный запас пространства в коленях не сюрприз. А тот факт, что покатая крыша абсолютно не давит на голову даже высоким (190 см) пассажирам, - приятная неожиданность. Из удобств отмечу дефлекторы, обогрев сидений и розетки — на 220 В и USB.

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Тонкая материя

Теперь ненадолго вернемся к самой сути и проясним один важный вопрос. Что за зверь такой — Arteon? Откуда он взялся и какое место занимает в фольксвагеновской модельной иерархии?

Переместимся на два с небольшим года назад под крышу женевского выставочного центра Palexpo. Именно там в марте 2015 года сдернули покрывало с красивейшего прототипа Volkswagen Sport Coupe Concept GTE. И там же Клаус Бишофф проговорился, что в Вольфсбурге дизайнеры делали этот проект не «в стол». За исключением того, что серийному фастбеку не суждено было стать гибридом. Так всё и вышло.

Серийный Arteon дебютировал там же, в Женеве, - 24 месяца спустя. И хотя его внешность оказалась немного спокойнее, чем у концепткара, он выглядит чертовски смело.

Имя Arteon складывается из двух частей. Art отправляет к искусству, eon (эра) рождает ассоциации с моделью Phideon — флагманом бренда Volkswagen на китайском рынке. А что до размеров и позиционирования… Arteon на 95 мм длиннее и на 39 мм шире Пассата. Собственно, и позиционируют фастбек чуть выше популярного седана класса D. По сути, Arteon — слегка «распухшая», но весьма стильная замена седану Passat CC.

Слева — машина в исполнении R‑Line, справа — Elegance: очевидны различия в экстерьере. Разнятся и варианты внутренней отделки. Более подробно будем разбираться, когда машины доедут до нас.

Нажимаю кнопку Start/Stop в основании туннеля и бужу топовую рядную «четверку» с отдачей 280 л.с. и 350 Н·м. С этим мотором Arteon побеждает первую сотню за 5,6 секунды. Без полутора секунд суперкар!

Согласен, выбор неоднозначный. Но как быть, если на европейской презентации эта версия была единственной релевантной российскому рынку? В Ганновере не оказалось ни базового 150‑сильного дизеля, ни потенциально самого популярного у нас 190‑сильного бензинового мотора 2.0 TSI. Пришлось знакомиться с тем, что было.

Опционные двойные стекла в передних дверях — это прекрасно. И не менее здорово, что двери по-прежнему безрамочные. Рафинированный эстетический кайф! Arteon настолько тих, что на городских скоростях практически не слышно ни двигателя, ни шелеста шин, ни тем более ветра. Но первый же «лежачий полицейский», пройденный на пешеходной скорости, вмиг отрезвляет. Бум! Дыщ! И я иду проверять, в порядке ли 20‑дюймовые легкосплавные колёса.

В основе Артеона — модульная платформа MQB. Привод — передний или полный (4Motion). Коробки передач — 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый «мокрый» робот DSG.

Базовым версиям Артеона положена 6-ступенчатая механика. За доплату — 7-ступенчатый робот DSG с мокрыми сцеплениями. Вместо заглушек, что справа от селектора, я расположил бы клавиши системы «старт-стоп» и управления различными ассистентами. Сейчас они требуют погружения в недра меню.

Заказывая Arteon, подумайте о размерности колес дважды. Конечно, машина на шинах 245/35 R20 выглядит потрясающе, но даже на ухоженных немецких дорогах фастбек на «изоленте» очень жесткий. Вне зависимости от настроек электронно-управляемых амортизаторов, Volkswagen в штыки воспринимает «лежачих копов» и угощает неприятными тычками на стыках бетонных плит. Не сомневаюсь, что на базовых шинах размерности 225/55 R17 или 245/45 R18 дела с плавностью хода обстоят лучше, но в моем распоряжении таких машин не оказалось.

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Адаптивная подвеска DCC (Dynamic Chassis Control) — классная штука. Причем на Артеоне она поддается прямо-таки точечной настройке. Дело не ограничивается стандартными режимами Comfort, Normal и Sport. Теперь, двигая ползунок на тачскрине, можно выбрать промежуточные положения. И даже если не удастся всерьез ощутить пользу нанонастройки, приятен сам факт. При этом в «комфорте» и «спорте» Arteon действительно едет по-разному. В первом случае разглаживает всю мелочевку, во втором повторяет профиль дороги.

Во всем остальном Arteon — тот же Passat. Даже не так: с точки зрения ездовых повадок Arteon — любой Volkswagen от Гольфа и выше. В меру информативный руль, молниеносные «безразрывные» переключения 7-ступенчатого «мокрого» робота DSG (мокрые сцепления — на всех версиях), выверенные усилия на педалях… Вот только даже с топовым 280‑сильным мотором Arteon едет просто хорошо: просто быстро, просто тихо и просто надежно. Стóит сконцентрироваться на общекорпоративном руле и пассатовской передней панели — и в одночасье забываешь, что ведешь машину, на которую оглядываются прохожие и проезжие.

Деньги не главное

Вечером того же дня на ужин был куриный суп из местного китайского ресторана. Выглядела эта похлебка скверно: наверное, что-то похожее получается, когда решаешь разогреть в микроволновке холодец. Ирония в том, что на вкус блюдо оказалось просто божественным. И этот ужин в очередной раз натолкнул на мысль о несоответствии содержания и формы. И суп, и Arteon обещают одно, а дают совершенно другое. Разве что лапша смотрелась неказисто, а новый Volkswagen едет пусть и без искры, но хорошо. Его беда исключительно в том, что выглядит он непозволительно круто.

Заявленный объем багажника — 563 литра. Это лишь на 21 литр меньше того, что предлагает Skoda Superb.

В дополнение к топовой бензиновой версии я из любопытства проехал полсотни километров на 240‑сильном дизельном Артеоне. Таких машин не будет в России, но кое-что полезное в моих наблюдениях есть. Во‑первых, дизель тихий. Не настолько, как у новой «пятерки» BMW, в которой стрекот и вибрации отсутствуют в принципе, однако достаточно тихий для того, чтобы водитель не чувствовал себя трактористом. Во‑вторых, благодаря внушительному крутящему моменту, на малых и средних скоростях разница в динамике с топовой бензиновой версией не кажется пугающей. А потому я думаю, что даже базовый 150‑сильный Arteon поедет адекватно. Осталось дождаться российских продаж.

Задние фонари вызывают ассоциации с суперкаром Mercedes-AMG GT S. И очень жаль, что даже самый мощный, 280‑сильный Arteon не цепляет активного водителя за душу.

Если после прочитанного у вас сложилось отрицательное мнение о машине, знайте: я не хотел. Arteon классный! Будет чертовски обидно, если в Вольфсбурге вдруг передумают и нам с вами не доведется любоваться им на родных улицах. Его активный круиз-контроль — один из самых продвинутых в индустрии; ассистент удержания в полосе даже лучше, чем у хваленого Е‑класса. Да и мéста на задних сиденьях — почти как в Супербе. А всё потому, что колесная база Артеона меньше на каких-то полсантиметра.

Фольксвагеновские маркетологи, твердо убежденные, что покупателям Артеона глубоко наплевать и на салон от Пассата, и на невыдающиеся ездовые качества, скорее всего, правы. Этот Volkswagen фактически лишен слабых мест. Так что в отсутствие ярко выраженных раздражителей его выберут за одну лишь внешность — и здесь вторичной окажется даже цена. Которая, кстати, может оказаться адекватной.

Для автомобильных концернов дотачивание ездовых манер на Северной петле Нюрбургринга почти то же самое, что для компаний вроде H&M открытие шоу-румов на Тверской. Не имеет особого смысла, но нужно с точки зрения имиджа.

В Европе 280‑сильный полноприводный Arteon стоит 49 325 евро (около 3 150 000 рублей по курсу на середину июня); вероятно, похожие деньги попросят в России. Примерно столько же у нас нужно отдать за хорошо оснащенный Audi A5 Sportback. А наиболее близкий по габаритам и концепции Audi A7, заждавшийся своего сменщика, заметно дороже.

Внешность, внешность и внешность И здесь внешность. Просто всё остальное недотягивает до нее

Volkswagen Arteon 2.0 TDI Volkswagen Arteon 2.0 TSI 4Motion Длина/ширина/высота/база 4862/1871/1450/2837 мм Объем багажника (VDA) 563–1537 л Снаряженная/полная масса 1643/2170 кг 1716/2240 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1968 см³; 110 кВт/150 л.с. при 3500–4000 об/мин; 340 Н·м при 1750–3000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 206 кВт/280 л.с. при 5100–6500 об/мин; 350 Н·м при 1700–5600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,1 с 5,6 с Максимальная скорость 220 км/ч 250 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/66 л АИ-98/66 л Расход топлива: смешанный цикл 4,5 л/100 км 7,3 л/100 км Трансмиссия передний привод; Р7 полный привод; Р7

Фото: Михаил Кулешов и Volkswagen