Тогда же ниссановцы пообещали освежать Terrano ежегодно. В этом году ожидаемым приобретением стала система ЭРА-ГЛОНАСС. В остальном все произошедшие метаморфозы косметические и касаются только салона.

Интерьер-шоу

У машин в комплектации Tekna — новая мультимедийная система в обрамлении «рояльного лака» с хромированным кантом, диссониру­ющего с дешевым пластиком торпедо и обшивок дверей. Руль — как у Дастера и Логана. На него вынесены кнопки управления круиз-контролем. А под рулем — джойстик управления «музыкой». Рычаг автомата, подобный каптюровскому, приятнее прежнего грубого набалдашника и удобнее лежит в руке. Салон версии весны 2016‑го. Найдите десять отличий.

Приборы с белой подсветкой — как у Логана.

Наконец-то руль обрел «бибикалку» (как у Дастера) и кнопки круиз-контроля с ограничителем скорости, который доступен начиная с уровня оснащения Elegance, равно как дистанционный пуск двигателя — мотор можно оживить с ключа или выставив время через меню мультимедийной системы. Подсветку приборов изменили с оранжевой на белую. Мелочь, но стало симпатичнее.

У передних сидений увеличили длину подушки и боковые валики, попутно заменили обивку более износостойкой. У этих новшеств два плюса: легче будет переносить дальние поездки, а салон дольше останется опрятным. Машины в трех топовых комплектациях обзавелись обогревом ветрового стекла.

У Terrano в самом дорогом исполнении Tekna — новая мультимедийная система с семидюймовым дисплеем увеличенной четкости и яркости, на который транслируется изображение более высокого качества с камеры заднего вида. Изменен и дизайн центральной консоли. Подрулевой джойстик управления «музыкой» теперь есть на всех машинах. Новая ручка автомата — точь-в‑точь как у Каптюра, но с пиктограммой схемы переключения передач.

Фантастическая подвеска

Кнопку дистанционного пуска двигателя я нажал, не дойдя до машины метров пятьдесят, - и он ожил. Полезная в нашем холодном климате функция, как и обогрев ветрового стекла. Сделать бы его нити менее заметными, чтобы не так сильно раздражали при ночной езде.

У передних сидений удлинили подушку, что сделало их удобнее. Заменили обивку на более износостойкую.

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Руль удобен и хорошо лежит в руках, но по-прежнему не регулируется по вылету. Под большими пальцами — кнопки круиз-контроля для регулировки скорости. А как его включить? Чудаки-компоновщики разместили клавиши на центральной консоли, там, где раньше были гнёзда USB и AUX. Странное решение. Но работает «круиз» уверенно — полезная штука, если ехать далеко и не хочется собирать штрафы с камер.

От старой автоматической коробки чудес не ждешь. Для быстрых обгонов ее всё так же приходится переводить в ручной режим, чтобы получить адекватное ускорение. А вот там, где ускорений не требуется, Terrano хорош. Меня занесло в окрестности Переславля-Залесского, а тамошние дороги бомбили, кажется, только вчера. Все сбавляют скорость, а я легко держу 70–80 км/ч ­и объезжаю только самые крупные выбоины — ­фантастическая подвеска!

Отдельной похвалы заслуживает проходимость. Заблокировав муфту привода задних колес и набравшись наглости, взбираюсь на косогоры и бросаюсь в лужи, напоминающие небольшие пруды. А если подобрать шинки позубастее, можно и без дороги доехать хоть до дачи, хоть до охотничьей заимки.

Nissan Terrano

На Terrano в топовом исполнении появилась камера заднего вида.

По-честному

Terrano идет по пути Дастера — обновления, по сути, те же. Подорожал он лишь на 2% (на 15–17 тысяч рублей), но и они играют роль, поскольку конкуренция обострилась: помимо Дастера, который на 100–150 тысяч дешевле, есть Kaptur, Creta и другие близкие по размерам машины.

Чтобы привлечь покупателей, Terrano должен заметнее отличаться от Дастера. Нужно освежить внешность, подобрать более приятный интерьерный пластик, поднять дисплей мультимедиасистемы, а кнопки задних стеклоподъемников перенести на двери. И коробка нужна поновее! Nissan, года хватит?

Все улучшения — по делу Мало отличий от Дастера

Nissan Terrano 1.6 2WD, М5 1.6 4WD, М6 2.0 4WD, М6 2.0 4WD, А4 Длина/ширина/высота/база 4315/1822/1695/2673 мм Объем багажника (VDA) 408 л Снаряженная/полная масса 1248/1700 кг 1375/1800 кг 1416/1841 кг 1434/1856 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³, 84кВт/114 л.с.

при 5500 об/мин; 156 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³, 105кВт/143 л.с.

при 5750 об/мин; 195 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,9 с 12,5 с 10,7 с 11,5 с Максимальная скорость 167 км/ч 166 км/ч 180 км/ч 174 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92/50 л Расход топлива: смешанный цикл 7,4 л/100 км 7,6 л/100 км 7,8 л/100 км 8,7 л/100 км Трансмиссия передний привод; M5 полный привод; M6 полный привод; M6 полный привод; A4

Terrano и конкуренты

Nissan Terrano 925 000–1 220 000 Renault Duster 639 000–1 019 000 Renault Kaptur 879 000–1 179 990 Hyundai Creta 789 900–1 139 900

Фото: Nissan

