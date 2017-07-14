«За рулем.РФ» продолжает серию сравнительных тестов автомобильных «черных ящиков». В прошлый раз мы тестировали бюджетные видеорегистраторы до 7 тыс. руб. Теперь же посмотрим, стоят ли своих денег топовые однокамерные видеорегистраторы из числа тех, что представлены на российском рынке. Нам даже не пришлось подолгу выбирать среди популярных моделей на «Яндекс.Маркете», ведь устройств дороже 15 тысяч набралось всего-то полдесятка.

Часто автомобилисты недоумевают: как регистратор даже не с двумя, а всего с одной камерой может стоить аж 20 тысяч! Может быть, уровень качества записи позволяет снимать блокбастеры уровня «Аватара»? Или в этих моделях реализованы неочевидные на первый взгляд суперфункции? Что ж, давайте разбираться. А чтобы добавить интриги, наравне с люксовыми регистраторами в тестировании примет участие победитель нашего сравнительного теста бюджетных моделей. Посмотрим, что Mio MiVue C330 за 6990 руб. противопоставит вдвое, а то и втрое более дорогим конкурентам. А в разделе сравнения качества съемки добавим еще и бюджетный AdvoCam FD—One за 3740 руб., ведь именно эта модель в прошлый раз стала лидером по уровню записи.

Участники теста

Комплектация

Комплектация Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Регистратор + + (с внешним GPS-приемником) + + + Поляризационный CPL-фильтр — + (магнитный) + («блендофильтр» — совмещен с блендой) — — Карта памяти / кардридер / SD—адаптер — / — / — microSD, 32 Гб / — / — — / — / — microSD, 16 Гб / + / — microSD, 16 Гб / + / + Кронштейн на скотче 3М / с вакуумной присоской / для вертикальных стекол + / — / — + / + / + + / + / — + / — / — + / — / — Запасной скотч 3М — + + + + Адаптер питания + + (дополнительно — удлинитель с Г-образным штекером) + + + Контроллер бесперебойного питания (прямое подключение в электросеть машины) — + — — — Кабель для подключения к компьютеру — + + — — Инструкция + + + + + Крючки прокладки кабеля в салоне — 9 штук 2 штуки 5 штук 5 штук Салфетка для протирки объектива — — + — — Сумка или мешочек для аксессуаров — + + — — Лопатка для укладки кабеля питания под обшивкой салона — — — + — Фирменные наклейки — — + — —

Флагманские регистраторы подразумевают комплект «под ключ», когда для использования модели ничего дополнительно докупать не нужно. В этом плане порадовали все, за исключением Datakam, для которого microSD придется приобрести отдельно. Причем в силу сверхвысокого битрейта в 40 Мб/с подойдет только надежная высокоскоростная карта. Так что, прибавляем в уме к цене модели минимум 1500 рублей. В случае с Thinkware и BlackVue прилагаются карточки емкостью 16 Гб — microSD меньшего объема корейские регистраторы попросту не поддерживают.

Слева и снизу — фирменные карточки BlackVue DR650S-1CH и Thinkware Dash Cam F770. С моделью TrendVision TDR-719S идет флешка от Samsung.

Явным лидером по богатству комплекта поставки стал TrendVision TDR—719S Ultimate — самый доступный топовый регистратор из теста. Помимо трех креплений и недешевой карточки Samsung EVO на 32 Гб в комплект поставки входит контроллер питания. Он позволяет напрямую запитать камеру от плафона, с защитой от полного разряда аккумулятора машины. К слову, отдельно этот аксессуар стоит 2900 рублей, что на 350 руб. дороже аналогичного гаджета для регистратора BlackVue — Power Magic Pro.

Thinkware Dash Cam F770 контроллер питания ни к чему — здесь он встроен в корпус регистратора, а настройки вольтажа (минимума заряда батареи, при котором камере блокируется доступ к электросети автомобиля) выставляются прямо в мобильном приложении.

Внешний вид, управление

Внешний вид, управление Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Форм-фактор Моноблок Моноблок Моноблок Цилиндр Моноблок с имитацией штатного оборудования машины Габариты (мм) 62 x 51 x 37 95 x 54 x 40 мм 95 x 39 x 48 мм 119 x 36 110 x 32 x 60 Вес (г) 65 86 96 93 123 Материал корпуса Матовый пластик Матовый пластик Матовый пластик, глянцевые вставки Матовый пластик Матовый пластик, глянцевые вставки Маркость корпуса 10 7 8 8 10 Удобство использования 9 8 8 10 10 Возможность выключения одной кнопкой экрана, микрофона, защита файла — / — / + — / — / + + / + / + — / + / — — / + / —

Сравнивать внешность регистраторов дело неблагодарное — настолько разношерстная по дизайну подобралась компания. Вот что бывает, когда за разработкой стоят инженеры, не стесненные итоговой ценой в пять-шесть тысяч рублей и типовыми корпусами. Тем не менее стоит выделить корейские модели. BlackVue в свое время первой в мире представила регистратор в формфакторе цилиндра без экрана и остается верной своей концепции. А внешность Thinkware Dash Cam F770 в марте прошлого года была отмечена на одной из крупнейших и авторитетнейших конкурсов дизайна в мире — IF Design Award 2016.

Даже на фоне участников нынешнего теста наше прежнее мнение о Mio MiVue C330 не изменилось. Основная фишка управления — динамичная панель экрана, когда в зависимости от ситуации напротив каждой кнопки отображается ее текущая функция. По-хорошему это оптимум для любого регистратора с экраном и кнопками.

TrendVision TDR-719S, в отличие от Mio и Datakam, не уложился в четыре кнопки, зато является едва ли не единственным на рынке регистратором с джойстиком. Это серьезно повышает интуитивность навигации по меню. Маленькая ложка дегтя — для остановки съемки нужно несколько секунд жать на центр джойстика с низкой устойчивостью, что при тряске во время езды весьма непростая задача. Хотя отдавать другие команды (наклоняя джойстик с разные стороны) удобно как при движении, так и при стоянке автомобиля.

Реализация джойстика в TrendVision TDR-719S

Только разработчики Datakam MAX 6 не стали прятать все или часть кнопок от взора водителя по торцам, крупные и удобные для нажатия клавиши парами расположены по бокам от экрана. Помня легендарный Datakam G5 — ждем, что рано или поздно в новинке нам также позволят перепрограммировать и назначать на свое усмотрение быстрые функции на левую пару кнопок. Пока этой удобнейшей фишки в Datakam MAX 6, увы, нет. Наверняка, кому-то покажется, что вчитываться в мелкий шрифт на небольшом экране не комильфо, но ничто не мешает снять регистратор и поднести его поближе к глазам. Благо у модели одно из самых быстросъемных креплений: держатель выполнен с применением фирменных неодимовых магнитов. Никаких вам зажимов и защелок! Именно за это чудо-крепление многие пользователи и выбирают модели Datakam.

Контроль BlackVue DR650S-1CH осуществляется со смартфона через Wi-Fi

BlackVue есть за что хвалить, но и для критики поводов достаточно. Хорошая новость — в целом контроль со смартфона через Wi—Fi удобнее и практичнее, чем с экрана. Некоторые пользователи (это не шутка) возят в машине ноутбук, чтобы при случае показать инспектору съемку в спорной ситуации. В случае же с BlackVue DR650S-1CH вы в любой момент времени можете быстро скачать видео и показать его на более крупном экране телефона. Или оперативно увеличить стоп-кадр и выяснить госномер скрывшегося с места ДТП виновника аварии.

Из быстрых функций, связанных с ведущейся съемкой, доступно только включение/выключение микрофона. Но как! На левом боку находится специальный датчик, для остановки или старта записи звука достаточно провести пальцем или всей ладонью напротив него в нескольких сантиметрах. Интересное решение! А главное — необычное, инновационное!

Настройку ракурса съемки Thinkware Dash Cam F770 придется осуществлять при помощи смартфона

Thinkware Dash Cam F770, как и его «земляк», лишен экрана, так что настройка производится со смартфона. С его же помощью можно разглядывать картинку с камеры в режиме реального времени (чтобы установить правильный наклон объектива) и скачивать видео. С точки зрения быстрых функций устройство Thinkware обходит своего визави из Южной Кореи — клавиши расположены в ряд, подписаны или обозначены очевидными пиктограммами. К тому же есть возможность мгновенно вручную остановить и возобновить съемку, а Wi—Fi включается только по желанию водителя.

Установка в автомобиле

Кронштейн Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Форм-фактор Моноблок Моноблок Моноблок Цилиндр Моноблок с имитацией штатного оборудования машины Быстросъемность, 1–10 баллов (больше — быстрее) 8 8 9 6 8 Качество изготовления 1–10 баллов (больше — лучше) 9 9,5 10 9 10 Сквозное питание — + + — — Защита аккумулятора машины от разряда, при питании регистратора от плафона — / — — / —* — / — — / — + / + Возможность разворота камеры на 360 градусов + (затруднена) + + (четкая фиксация с шагом в 90 градусов) — — Высота крепления с камерой (см) 11,5 8,6 4,2 5,5 6,5 Высота крепления (см) 8,5 3,5 4,2 5,5 0,3 Наличие шарнира / регулировка камеры по горизонтали / по вертикали + / + / + + / + / + — / + / + — / — / + — / — / + Встроенный GPS-приемник — — (внешний) — (встроен в регистратор) — (встроен в регистратор) — (встроен в регистратор)

*Преобразователь питания с функцией защиты аккумулятора машины от разряда прилагается в комплекте отдельным аксессуаром

**Настройка параметров функции производится в фирменном мобильном приложении

В той или иной мере ни один из участников первого теста бюджетных моделей регистраторов не подходил для скрытной установки, когда вы могли бы единожды установить регистратор и не снимать его каждый раз при покидании салона, опасаясь навлечь на него воров. Зато корейские регистраторы практически поголовно исповедуют философию «установил и забыл». Почти в прямом смысле — в силу конструкции пользователь не может даже развернуть камеру для съемки вбок (у корейцев не принято снимать диалог с инспектором ДПС).

В случае BlackVue DR650S-1CH вы не сможете снять камеру с крепления, чтобы с рук направить объектив в нужную сторону. Для этого придется выдернуть кабель питания, после чего устройство сразу выключится. Обратите внимание: специальная крышка не даст пользователю после аварии на адреналине выдернуть карту памяти во время съемки и повредить видеофайл. Доступ к microSD вы получите, только когда будет отключено питание и запись корректно сохранится. Подобная защита «от дурака» есть и в модели Datakam, где слоты прикрыты плотными резиновыми заглушками.

Как модель BlackVue DR650S-1CH, так и Thinkware Dash Cam F770 в полной мере наделены типичными чертами корейских камер. Однако в случае BlackVue модель нельзя назвать универсальной — регистратор сложно спрятать, если стекло полностью прозрачное, без шелкографии или тонированной полоски вверху. И, напротив, Thinkware Dash Cam F770 достаточно установить вплотную к верхнему краю лобового стекла, чтобы в силу почти полностью «распластанного» корпуса камера сошла за некий штатный блок автомобиля.

Thinkware Dash Cam F770 и BlackVue DR650S-1CH

Камеры Mio и TrendVision мы бы не рекомендовали оставлять в машине на парковке — устройства затруднительно установить так, чтобы они были незаметны для прохожих. У Mio MiVue C330 компактность матового корпуса с утопленным объективом оказывается бесполезным из-за большой белой присоски. TrendVision TDR-719S даже в обновленном дизайне с черным цветом как минимум будет бликовать крупным поляризационным фильтром. У Datakam MAX 6 корпус компактный и вытянутый, по высоте сравним с BlackVue DR650S-1CH. При наличии тонировочной полосы или затемненной зоны шелкографии вверху лобового стекла автомобиля модель Datakam можно более-менее неприметно разместить в машине.

Mio и TrendVision (сверху) мы бы не рекомендовали оставлять в машине на парковке — слишком бросаются в глаза снаружи. Жесткое крепление регистратора при развороте каждые 90 градусов в Datakam MAX 6 (снизу) искореняет недостаток типичных шарнирных держателей, когда после разворота вбок, по возвращении «взгляда» камеры на дорогу, вы не получите прежнего положения регистратора — придется настраивать заново.

Крепления Mio, Datakam и TrendVision предусматривают возможность разворота хоть на 360 градусов. Однако в случае с Mio шарнир настолько тугой, что без помощи второй руки вы попросту сорвете камеру вместе с кронштейном со стекла. У TrendVision такой проблемы нет, держатель на скотче 3М обладает «шариком» с ходом средней упругости. Продукт Datakam пошел нестандартным путем, в держателе предусмотрены пазы таким образом, что вы четко фиксируете камеру с шагом в 90 градусов. И снова похвалим фирменное крепление российского регистратора.

По описанным выше причинам быстросъемность вообще не стоит рассматривать как серьезный параметр применительно к корейским камерам. Тем не менее Thinkware смог удивить и уж точно не затерялся среди конкурентов. Банально и эффективно: корпус необходимо насадить на плоскую пластинку с четырьмя крючками, а затем сдвинуть влево на полсантиметра. Обратным движением снимаем камеру. Как говорится, все гениальное просто.

Корпус Thinkware необходимо насадить на плоскую площадку с четырьмя крючками, а затем сдвинуть влево на полсантиметра.

Mio MiVue C330 в тесте бюджетных регистраторов выиграл по скорости демонтажа регистратора, но в нынешнем сравнении уступил Datakam MAX 6. Как уже было сказано выше, фирменный держатель Datakam на неодимовых магнитах — причина, по которой нередко выбирают именно регистраторы Datakam (G5 или 6), даже не глядя на прочие характеристики. При снятии нужно лишь слегка потянуть камеру вниз, при установке обратно — поднести снизу вверх к штырьку. Отличная реализация!

Казалось бы, вслепую вернуть регистратор Datakam на крепление будет сложно, но это не так. Место размещения, сила притяжения, наконец, размеры самих магнитов подобраны так, чтобы уже в двух-трех сантиметрах от штыря отверстие вверху камеры безошибочно притягивалось центром к «шесту».

Быстросъемным без оговорок также можно назвать держатель TrendVision TDR-719S, регистратор буквально за секунду-две извлекается из кронштейна. Здесь, как и у Datakam, используются два неодимовых магнита. Однако притяжение элементов не настолько сильное. Скорее всего, это обусловлено тем, что у TrendVision магниты выполняют роль «защелки» вставленного регистратора, а не основной удерживающей силы.

Принцип фиксации видеорегистратора TrendVision TDR-719S

Сквозное питание организовано в аппаратах Datakam и TrendVision. То есть ток подается в кронштейн, непосредственно корпус регистратора свободен от проводов. Это критично, если вы намерены всегда забирать с собой камеру, когда оставляете машину на парковке. У Mio подобный комфорт недоступен — кабель вставляется в разъем на корпусе регистратора. Зато производитель предусмотрел, чтобы при изъятой камере мы не получили беспорядочно болтающийся провод. Как раз во избежание этого «шнурок» фиксируется пазом в держателе.

У Mio кабель вставляется в разъем на корпусе регистратора, а сам кабель фиксируется в специальной прорези в кронштейне.

Адаптер питания от прикуривателя Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Форм-фактор Моноблок Моноблок Моноблок Цилиндр Моноблок с имитацией штатного оборудования машины Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Размеры адаптера (см) 8,5 8 4,9 7,2 7,2 Г-образный штекер + + (дополнительный кабель) + + + Длина кабеля (м) 3,5 3,4 3,9 3,9 4,4 Наличие USB-разъема — — + — —

В прошлом сравнении популярных недорогих регистраторов так и не нашлось места адаптеру питания с дополнительным разъемом USB — чтобы при занятом прикуривателе все равно удалось бы зарядить планшет или смартфон. Увы, во флагманах ситуация практически не изменилась. В корейских моделях используется одинаковый внешне адаптер, который еще в 2011 году (!) использовался в одной из первых моделей BlackVue — DR400G-HD.

И напротив, Datakam в очередной раз доказал способность предлагать разработки, которые опережают свое время и с годами остаются востребованными. Миниатюрный адаптер обладает USB—разъемом, а суммарная сила тока равняется 2,1 А. Для понимания: чаще всего в регистраторах до 12 тыс. руб. используется адаптер с USB, где и камере, и заряжаемому устройству (смартфону или планшету) на двоих доступен лишь 1 А. В результате на реальную зарядку гаджета остается в лучшем случае пол-ампера. У Datakam подключенный девайс получает по меньшей мере честный ампер, чего хватит хоть для зарядки iPad.

Миниатюрный адаптер Datakam оснащен USB-разъемом с суммарной силой тока в 2,1 А.

Во всех пяти регистраторах используются Г-образные штекеры для подключения питания. В теории это позволяет избежать залома кабеля при заведении под обшивку вверх и далее вбок по краю стекла. На практике традиционное назначение наблюдается только у Datakam, Mio и BlackVue.

Дополнительные возможности

Дополнительные возможности Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. GPS (запись маршрута, штамп скорости) + + + + + Функция спидкам (радар-детектор) + + + —* + Частота обновления баз спидкам Не менее раза в месяц Два раза в день (в 11:00 и 15:00) Вместе с прошивкой, раз в один-два месяца — Не менее раза в месяц Территориальный охват баз спидкам Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения Основная база: Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Финляндия Полная база, дополнительно: Украина, Армения, Азербайджан, Грузия СНГ ЕС США — Только в рамках одной страны: США Канада Россия Великобритания Австралия Сингапур ЕС Новая Зеландия Бразилия Кувейт Мексика Италия G-сенсор + + + + + Предупреждение о съезде с полосы / начале движения машины впереди / опасном сокращении дистанции с машиной впереди — / — / — + / — / + — / — / — — / — / — + / + / + Доступ к камере по интернету / противоугонные функции — — — + — Поддержка Wi-Fi — — — + +

*Датакам предлагает отдельное спидкам-приложение для смартфонов на Android — «Датакам Антирадар». Версия для iOS находится в разработке.

В отличие от бюджетников из прошлого сравнения, ни один регистратор в данном материале не умеет превращаться в веб-камеру при подключении к компьютеру (в первом сводном тесте такой возможностью обладал Neoline Wide S35). Закономерности по поддерживаемым дополнительным функциям среди участников нынешнего теста выявить не удалось. Например, BlackVue напрочь отрицает системы безопасности типа предупреждения о съезде с полосы и не поддерживает даже простейший вариант спидкам. Козырь модели — впервые реализованное в регистраторах постоянное интернет-подключение и противоугонные функции. А именно: пользователь из любой точки мира может подключиться к BlackVue DR650S-1CH и посмотреть live—трансляцию, покопаться в настройках, увидеть на карте местоположение и скорость движения машины.

В случае с BlackVue DR650S-1CH пользователь из любой точки мира может посмотреть live-трансляцию с устройства прямо на своем смартфоне, покопаться в настройках, увидеть на карте местоположение и скорость движения машины.

У BlackVue при похожих на угон автомобиля действиях (например, заведенная без вашего ведома машина) на смартфон пользователя через фирменное приложение компании приходит push—уведомление. Это также будет полезно, чтобы предотвратить эвакуацию автомобиля в ваше отсутствие. Или, например, если машина находится у вашего частного домовладения, то сигнал о движении в кадре недвусмысленно сигнализирует о непрошенном госте. Кроме того, BlackVue DR650S-1CH позволяет устанавливать двухстороннюю голосовую связь владельца с регистратором, так что вы даже можете удаленно припугнуть воришку внезапным «А ну, брысь отсюда!».

Скриншоты мобильного приложения BlackVue DR650S-1CH, Cloud-режим. Слева направо: диалог Live-просмотра картинки с камеры и демонстрации местоположения машины; полный список уведомлений; пример push-уведомления.

Thinkware Dash Cam F770 может похвастаться тем, что помимо систем предупреждения о покидании полосы (LDWS) и быстром приближении к впереди идущему автомобилю (FCWS) этот регистратор умеет сообщать о начале движения машины перед вами (FVDW). Последнее пригодится в монотонной пробке в мегаполисах. Однако стоит помнить, что каждая из технологий требует хорошее, в идеале дневное освещение, а LDWS к тому же необходима четкая дорожная разметка. В дождь и в распутицу, снежной зимой эта функция работать не будет.

Видеосъемка

Модель AdvoCam-FD One Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam 6 MAX BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 4000 руб. 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Количество слотов для карт памяти 1 1 2 (SD + microSD*) 2 (microSD + microSD**) 1 1 Объектив — материал, количество линз Стекло, 5 линз Стекло, 5 линз Стекло, 7 линз Стекло, 5 линз Стекло, не уточняется Стекло, не уточняется Диафрагма, F (меньше — лучше) 2.0 2.0 1.8 1.2 Не уточняется Не уточняется Процессор Generalplus 2159 AIT 8328 Ambarella A7LA50 Ambarella A7LA50 HiSilicon Hi3516 Ambarella A7LA85 Матрица SOI JX-F02 SOI JX-F02 OmniVision 4689 Sony Exmor Sony Exmor Sony Exmor Мегапикселей 2 2 4 2,1 2,1 2,1 Физический размер матрицы 1/2.7" 1/2.7" 1/3" Не уточняется Не уточняется Не уточняется Размер пикселя (мкм) 3х3 3х3 2х2 Не уточняется Не уточняется Не уточняется Угол обзора по диагонали 150 130 130–160*** 170 129 140 Битрейт (Мбит/с) 16,2 8 До 36 Мб/с До 45 Мб/с 10 Мб/с 10 Мб/с Формат видео MOV MP4 MP4 MP4 MP4 MP4 Разрешение видео 1920x1080, 30 к/с 1920x1080, 30 к/с 2304х1296, 30 к/с 2506х1080, 30 к/с 1290х1080, 45 к/с 1920x1080, 30 к/с 1920x1080, 30 к/с 1920x1080, 30 к/с Датчик движения (парковочная съемка) + + + — + + Поддержка WDR + + + + — +

*При установке двух карт запись производится только(!) на microSD. Доступно резервное копирование файлов между картами.

**Доступна последовательная циклическая запись — когда место на одной карте заканчивается, далее съемка сохраняется на второй карточке microSD.

***В настройках доступен выбор из двух вариантов: широкий угол (160 градусов) или узкий (130 градусов).

На этот раз система оценок была скорректирована. Все-таки мы рассматриваем не бытовые видеокамеры, а специализированные устройства для получения максимально четкой и информативной картинки на дороге. А потому в зависимости от приоритета тех или иных параметров оценки была изменена их доля в сумме баллов. Так, в каждой отдельной ситуации максимальные 18 баллов складывались из 10 баллов за четкость записи, 5 баллов за оптимальную яркость и 3 баллов за правильную цветопередачу видео.

Оценка видеосъемки в баллах (больше — лучше) AdvoCam-FD One Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam 6 MAX BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 4000 руб. 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Цветопередача (баланс белого, правильность цветов), до 3 баллов Ситуация №1 1 2 3 2 2 2 Ситуация №2 1 3 3 2 2 2 Ситуация №3 2 2 3 2 2 2 Ситуация №4 2 2 2 2 3 2 Ситуация №5 3 2 2 3 3 2 Сумма баллов 9 11 13 11 12 10 Яркость (1 — слишком темный или пересвеченный, 5 — нормальная яркость) Ситуация №1 2 3 3 2 2 4 Ситуация №2 3 3 2 3 3 4 Ситуация №3 3 3 2 3 4 4 Ситуация №4 3 2 3 4 5 4 Ситуация №5 2 3 3 4 5 4 Сумма баллов 13 14 13 16 19 20 Четкость изображения (1 — низкая четкость, 10 — высокая четкость) Ситуация №1 7 5 8 8 10 9 Ситуация №2 7 6 9 10 9 9 Ситуация №3 6 6 7 7 10 9 Ситуация №4 7 6 8 9 10 8 Ситуация №5 без оценки без оценки без оценки без оценки без оценки без оценки Сумма баллов 27 23 32 34 39 35 Равномерность освещения Ситуация №5 7 7 8 9 6 9 Итого 56 55 66 70 76 74

Как видим, все топовые регистраторы показали серьезное превосходство перед конкурентами низкого ценового диапазона по основному параметру качества видео — четкости картинки. Отрыв составил до весьма серьезных 45%. Единственное, в чем бюджетный Mio MiVue C330 чувствует себя уверенно — цветопередача, с ней у модели меньше всего проблем. Однако мы помним, что главная задача камеры в автомобиле — все-таки высокая четкость, а красивое художественное изображение с яркими насыщенными цветами лучше оставить для домашнего видео. AdvoCam-FD One на этот раз в сравнении с бюджетным конкурентом незначительно уступил по оптимальной яркости кадра и цветовой палитре, но опередил по четкости и точности передачи деталей.

Особняком стоит пятая ситуация, которую затруднительно оценивать однозначно. BlackVue DR650S-1CH в характерной для этого регистратора агрессивной манере обработал сложный кадр, в результате ни один другой регистратор не сравнился с данной моделью по общей ясности изображения. Однако в освещенной части помещения безвозвратно утеряно до 40% картинки, на дороге это было бы белое пятно на месте госномера встречной или попутной машины. С другой стороны, посмотрите на область, к примеру, слева от входной двери магазина — наиболее четкой и информативной она получилась именно у BlackVue. А как бы вы оценили такой случай?

Автономность

Автономность Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S—1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Емкость аккумулятора (мАч) 240 500 н/д суперконденсатор суперконденсатор Заявленное производителем время автономной работы, минут н/д 40 н/д — — Протестированное время автономной работы, минут 22 79 42 — —

В корейских регистраторах традиционно отсутствуют литий-ионные батареи, используется только суперконденсатор. Этот внешне похожий на пальчиковые батарейки элемент вообще не позволяет вести автономную съемку. Его преимущество — гарантированный старт и нормальная работа регистратора при сильных морозах. В случае с BlackVue и Thinkware — до —20 С°, тогда как другие регистраторы, особенно при разряженном аккумуляторе, при «минусе» зачастую отказываются даже включаться до прогрева салона.

Впрочем, в TrendVision TDR-719S официально заявляют рабочий диапазон вплоть до —30 С°, в модели установлен дорогой морозостойкий аккумулятор. В отличие от обычных «коллег», такая батарейка точно не вздуется и не выйдет из строя за одну-две зимы. Модель установила абсолютный рекорд автономности — без десяти минут полтора часа! Ближайший преследователь от Datakam отстал почти в два раза, хотя и его 42 минуты впечатляют. Предлагаем обсудить в комментариях общетеоретический, скорее даже философский вопрос: что лучше — суперконденсатор или аккумулятор? И если второе — какое время автономной съемки вы считаете достаточным?

Качество внутренней сборки

Практически никто из обозревателей не предпринимает попыток разобрать видеорегистратор и оценить «убранство» модели изнутри. И совершенно напрасно! Ведь уровень и культура внутренней сборки напрямую влияют на долговечность устройства и вероятность выхода из строя в процессе эксплуатации.

Качество внутренней сборки Модель Mio MiVue C330 TrendVision TDR-719S ULTIMATE Datakam MAX 6 BlackVue DR650S-1CH Thinkware Dash Cam F770 Цена 6990 руб. 17 500 руб. 18 800 руб. 20 990 руб. 21 900 руб. Аккуратность пайки (больше — лучше) 9 10 10 10 10 Наличие потеков клея, пятен олова, следов неотмытого флюса и другие элементы, указывающие на низкую культуру производства) — — — — — Прочие проблемы Вылезла изоляция в трех близко расположенных кабелях, возможно замыкание. Микрофон без ветрозащиты Дисплей вместо ровной площадки изолирован от платы только поролоновыми ножками После удаления «шляпки» не зашлифован штырек контрвинта объектива — — Общая оценка (больше — лучше) 8 9 9 10 10

Сборка Mio MiVue C330 внимательно была изучена в прошлом тесте, так что ограничимся выдержками из того материала. В нынешнем сравнении участвовал тот же экземпляр устройства.

На плате есть множество мелочей, говорящих о продуманной сборке: от экранирования шлейфа экрана металлической проклейкой до поджатого поролоном динамика во избежание болтания элемента. Но в нашем экземпляре почему-то обнаружилась вылезшая изоляция, рядом были установлены три кабеля с оголенными участками. Черный провод отвечает за термодатчик аккумулятора, и если кабель закоротит, батарея выйдет из строя. Здесь же выполнена «холодная пайка» — операция произведена при недостаточной температуре нагрева, поэтому припой не растекся, а скомкался.

Меньше всего замечаний заслуживают модели BlackVue и Thinkware — обе являют собой эталон высочайшего качества и культуры внутренней сборки регистратора. Во всяком случае, для своих формфакторов. Никаких потеков, разводов, плохой пайки и незакрепленных элементов. По ряду моментов складывается впечатление, что кто-то из двух конкурентов внимательно подсматривал за другим в процессе разработки. Но в целом — отличнейшая корейская сборка!

Качество сборки топовых видеорегистраторов BlackVue DR650S-1CH и Thinkware Dash Cam F770

Модель Datakam MAX 6 внутренне мало отличается от предшественника, Datakam G5, который неоднократно по инициативе производителя разбирали и публично сравнивали с конкурентами. Резон в этом есть — перед нами пример аккуратного и с умом сделанного регистратора. Особенно приятно, что сборка отечественная, хоть и из импортных комплектующих. Автор неоднократно лично присутствовал на производстве «Датакам» в Москве и видел, как происходит сборка устройств компании. Что и говорить — прямо гордость берет за отечественного производителя!

Datakam MAX 6. На плате модели указано «DATAKAM G5-SONY». Возможно, вместо новой линейки инженеры готовили улучшенную версию Datakam G5, но в последний момент, уже после печати плат, изменили решение. В итоге же получилось забавное подчеркивание преемственности Datakam 6 MAX.

Вопросы вызвал только торчащий из объектива штырек — это контрвинт, который предотвращает дальнейшее вращение «глазка» после настройки фокуса. Не совсем понятно, для чего была удалена шляпка винта. В любом случае «бугорок» явно можно было зашлифовать.

У TrendVision TDR—719S Ultimate сборка попроще, без изысков и визуально не столь впечатляющая в сравнении с Datakam. Однако за исключением пары придирок все в полном порядке. Пайка качественная, кнопки даже дополнительно усилены клеем — чтобы не отломались при сильном нажатии.

TrendVision TDR-719S Ultimate TrendVision TDR-719S Ultimate. Дисплей поджат по углам поролоновыми кусочками, это решение скорее из мира бюджетных регистраторов. По-хорошему лучше использовать металлическую или ровную пластиковую площадку.

С инженерной точки зрения компоненты на материнской плате со стороны процессора расставлены не самым логичным образом. К примеру, занимавшийся трассировкой платы специалист мог не разбрасывать по всей плате дросселя для источников питания. А сгруппировать их где-либо отдельно для уменьшения наводок на другую электронику на плате. По всей видимости, это стало следствием занимающего едва ли не треть поверхности с обратной стороны слота для полноформатной SD—карты.

И еще. В характеристиках модели упомянуто наличие суперконденсатора, но даже по указанной в характеристиках емкости элемента явно видно, что здесь закралась ошибка. Речь идет лишь о перезаряжаемой батарейке, которая служит только для сохранения даты и времени при выключенном регистраторе. Даже на плате элемент обозначен как «Bat.» — батарейка. Емкость компонента составляет 0,22 фарада, для сравнения, в аппарате BlackVue у настоящего ионистора — 7,5 фарада (в 34 раза больше).

Итог теста

Mio MiVue C 330, 6 990 руб. Чуда не произошло, победитель теста бюджетных регистраторов не смог выступить на равных с дорогими флагманами-конкурентам. Это же касается и получившего ранее «золото» за качество съемки AdvoCam — FD One . Что ничуть не мешает рекомендовать обе модели к покупке, ведь это по-прежнему добротные недорогие камеры — Mio может похвастать наличием спидкама, тогда как AdvoCam — FD One за 3740 руб. предлагает чуть более четкую картинку с лучшей передачей деталей, рекордную для бюджетников автономность до 40 минут и дополнительную функцию веб-камеры.

Чуда не произошло, победитель теста бюджетных регистраторов не смог выступить на равных с дорогими флагманами-конкурентам. Это же касается и получившего ранее «золото» за качество съемки — . Что ничуть не мешает рекомендовать обе модели к покупке, ведь это по-прежнему добротные недорогие камеры — может похвастать наличием спидкама, тогда как — за 3740 руб. предлагает чуть более четкую картинку с лучшей передачей деталей, рекордную для бюджетников автономность до 40 минут и дополнительную функцию веб-камеры. TrendVision TDR-719S Ultimate, 17 500 руб . Самая сбалансированная (цена-качество-функциональность) модель — один из лидеров по уровню записи (правда, главным образом, лишь за счет правильной цветопередачи) запомнился множеством интересных, а то и уникальных решений вроде автосмены режимов записи днем/ночью, магнитного «полярика» и оригинального крепления. И самое главное — эта же модель в урезанной комплектации обойдется всего в 12 500 руб.

Самая сбалансированная (цена-качество-функциональность) модель — один из лидеров по уровню записи (правда, главным образом, лишь за счет правильной цветопередачи) запомнился множеством интересных, а то и уникальных решений вроде автосмены режимов записи днем/ночью, магнитного «полярика» и оригинального крепления. И самое главное — эта же модель в урезанной комплектации обойдется всего в 12 500 руб. Datakam MAX 6, 18 800 руб. Единственное, что помешало модели стать лидером теста — периодические проблемы с цветопередачей и балансом белого. Но, как уже было сказано, главное в регистраторе — четкость передачи деталей картинки. А вот по четкости записи (точности передачи деталей), даже в полной темноте, российская разработка обошла большинство соперников. Модель во многом интересна оригинальными конструкционными решениями своего предшественника, Datakam G 5. Вдвойне приятно осознавать, что столь инновационный продукт высокого уровня — это наша, отечественная разработка. И не только разработка — сборка также осуществляется в России. Из оригинальных конструктивных фишек в первую очередь стоит отметить отличное фирменное крепление на неодимовых магнитах. Ждем, когда «шестерка» порадует столь же функциональной прошивкой.

Единственное, что помешало модели стать лидером теста — периодические проблемы с цветопередачей и балансом белого. Но, как уже было сказано, главное в регистраторе — четкость передачи деталей картинки. А вот по четкости записи (точности передачи деталей), даже в полной темноте, российская разработка обошла большинство соперников. Модель во многом интересна оригинальными конструкционными решениями своего предшественника, 5. Вдвойне приятно осознавать, что столь инновационный продукт высокого уровня — это наша, отечественная разработка. И не только разработка — сборка также осуществляется в России. Из оригинальных конструктивных фишек в первую очередь стоит отметить отличное фирменное крепление на неодимовых магнитах. Ждем, когда «шестерка» порадует столь же функциональной прошивкой. BlackVue DR 650 S —1 CH , 20 990 руб. Модель получила заслуженное «золото» как по сумме баллов, так и по четкости картинки. Показать еще более высокие баллы устройству помешала слишком агрессивная обработка сложных сцен при съемке, что нередко приводило к пересветам. Если говорить о функционале, по части инноваций в виде интернет-подключения и противоугонных функций этой модели пока нет равных. Подкупает и забота о водителе в стрессовой ситуации — извлечь карту памяти вы сможете, только когда отключите питание и регистратор корректно сохранит записывавшийся ролик. Единственное, что расстраивает в BlackVue — это не просто высокий, а запредельно высокий ценник — больше 20 000 руб.

Модель получила заслуженное «золото» как по сумме баллов, так и по четкости картинки. Показать еще более высокие баллы устройству помешала слишком агрессивная обработка сложных сцен при съемке, что нередко приводило к пересветам. Если говорить о функционале, по части инноваций в виде интернет-подключения и противоугонных функций этой модели пока нет равных. Подкупает и забота о водителе в стрессовой ситуации — извлечь карту памяти вы сможете, только когда отключите питание и регистратор корректно сохранит записывавшийся ролик. Единственное, что расстраивает в — это не просто высокий, а запредельно высокий ценник — больше 20 000 руб. Thinkware Dash Cam F770, 21 900 руб . Данный регистратор не был очевидным претендентом на лидерство, но в итоге достоин «серебра» с заметным золотым отливом — отставание от победителя составило всего два балла. Аргументы в пользу устройства — ведущие позиции по качеству записи, эталонная сборка (и, как следствие, надежность), приправленные высокой морозостойкостью, управлением по Wi — Fi и нестандартным дизайном с маскировкой под штатное оборудование машины. Кроме того, только Dash Cam F770 среди рассмотренных моделей предложил встроенную защиту автомобильного аккумулятора от разряда, а также сразу три системы безопасности — FCWS , LDWS и FVDW . Из явных недостатков, также как у лидера теста, можно и нужно отметить ценник — в отличие от других участников сравнения прайс «улетел» за 20 000 рублей. Далеко не каждый даже не стесненный в средствах автомобилист осмелится отдать столь солидную сумму даже за самый передовой и технологичный прибор.

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Вопрос. Получается, бюджетники, в общем, снимают видео лишь немногим хуже дорогих флагманов, а разрыв в цене достигает 4–5 раз. Какой тогда смысл переплачивать?

Ответ. Действительно, топовые регистраторы показали превосходство по четкости съемки около 45% по сумме баллов. Адекватна ли при этом переплата до 500%? Во-первых, рынок премиум-товаров давно не апеллирует строгими пропорциями цены и возможностей/результата. Ведь факт в том, что превосходство все же есть. А значит, всегда найдется пусть и малочисленная группа потребителей, желающих получить все лучшее, что только может предложить рынок в определенный момент времени. Во-вторых, как показало наглядное сравнение, топовые регистраторы более продуманы по различным техническим и конструкционным моментам.

Проводя аналогии: Lada Vesta точно так же, как и Mercedes—Benz S—класса, «всего лишь» перевозит вас из пункта «А» в пункт «Б». Но вряд ли читатель будет возмущаться тем, что один автомобиль стоит 516 000 рублей, а другой 6 000 000 рублей, на 1162% дороже.

Александр Шуб, эксперт по автомобильным регистраторам. Автор приглашает к обсуждению в комментариях и обмену опытом покупки и использования флагманских (и не только) видеорегистраторов. По выбору или иным вопросам, связанным с автомобильными регистраторами, обращайтесь также на его электронную почту schub.alexandr@yandex.ru.