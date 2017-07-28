Сравним седаны Hyundai Solaris и Lada Vesta с одинаковыми ценниками. Что купить выгоднее и разумнее?

Hyundai Solaris Lada Vesta

Со сменой поколения Hyundai Solaris утратил знамя лидерства на нашем рынке. А вот новинка из Тольятти — Lada Vesta, напротив, уверенно подбирается к первому месту. И уже входит в топ-3 по продажам. Недавно оба автомобиля побывали в нашем сравнительном тесте. Итоговые оценки оказались довольно близки. Solaris порадовал отличной управляемостью, бодрым мотором, продуманной эргономикой. Но шумоизоляция и теснота заднего ряда огорчили. А вот Лада предлагает весьма просторный задний ряд. У нее также отличная эргономика, очень достойная управляемость и эластичные двигатели. Правда, нет нормального автомата — лишь строптивый робот, начисто съедающий динамику. Да и список опций у Весты поскромнее. При этом даже самые упакованные версии особым спросом не пользуются. Рынком правят модификации попроще. А что же Солярис?

Подобное обилие хрома и легкосплавные колеса доступны в топовом исполнении Elegance. У версий попроще сплошь черный пластик и штампованные колеса с колпаками. Панель приборов Supervision с элегантной бело-лунной подсветкой можно увидеть в версии Comfort и более богатых исполнениях. В комплектациях попроще и приборка проще. На фото салон самой богатой версии Соляриса. В базовом оснащении Active на месте большого экрана будет заглушка, а вместо блока климат-контроля — три крутилки отопителя. Ни кондиционера, ни электрообогревов сидений. Даже руль не регулируется по вылету. Удобство заднего ряда — один из тех параметров, который не зависит от выбранной комплектации. И это не самая сильная сторона Соляриса — у конкурентов, в том числе у Весты, сзади куда просторнее.

Базовая версия

Самый доступный Solaris в комплектации Active оценивается в 624 900 рублей. Под капотом 1,4-литровый мотор в паре с шестиступенчатой механикой. При этом Hyundai Solaris будет гол, как сокол. Лишь небольшой набор оборудования вроде электронного распределения тормозных усилий или антипробуксовочной системы. Ни кондиционера, ни аудиосистемы. Нет даже регулировки руля по вылету. Такой вариант подойдет лишь таксопаркам.

Lada Vesta за эти же деньги выглядит куда интереснее с точки зрения рядового потребителя. За 626 900 рублей вам достанутся электростеклоподъемники всех четырех дверей, легкосплавные 16-дюймовые колеса и обогрев ветрового стекла, а также кондиционер и аудиосистема. Под капотом будет 1,6-литровый мотор, работающий в паре с пятиступенчатым роботом. Если же вы согласны на механику, то сэкономите двадцать тысяч, а в подарок получите еще и мультимедиасистему с 7-дюймовым экраном и навигацией. Проще говоря, за сопоставимые деньги вместо «пустого» Соляриса можно приобрести Весту с полным «фаршем».

Цвет кузова «лайм» в палитре Весты стоит особняком и требует значительной доплаты — 35 000 рублей. Комбинация приборов для всех версий одна. Дисплей трип-компьютера мал и имеет тусклую подсветку. На фото интерьер самой дорогой Весты в комплектации Luxe. Но и за цену «пустого» Соляриса Лада предлагает немало. На месте климат-контроля — схожий блок отопителя без кнопки Auto. На руле не будет кнопок круиз-контроля, а на месте 7-дюймового экрана окажется штатная магнитола. По части комфорта для задних пассажиров Лада Веста одна из лучших в классе. Это касается как удобства посадки, так и простора внутри.

Добавим 100 000

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А что, если в распоряжении больше средств? Самая дорогая Vesta на сегодняшний день оценивается в 715 900 рублей за версию Luxe с 1,8-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач (АМТ). Если захочется получить автомобиль цвета «лайм», придется отдать еще 35 000 рублей сверху. Помимо электропакета и обогревов всего и вся, вы получите однозонный климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиасистему с сенсорным дисплеем, навигацией и камерой заднего вида.

На что стоит рассчитывать при выборе Соляриса? На версию Active Plus с 1,4-литровым мотором и шестиступенчатым автоматом. Последний — главный козырь Hyundai. Но оснащение скудное — кондиционер, простая аудиосистема и обогрев передних сидений. Если же захотите, чтобы под капотом был 1,6-литровый мотор, то придется смириться с механической коробкой передач. Набор благ при этом останется тем же.

Вывод ЗР

На покупку Соляриса с достойным оснащением понадобится не меньше 800 000 рублей. Весты с таким ценником пока просто нет. По крайней мере, пока не появится «псевдовнедорожный» универсал Cross. Неудивительно, что сейчас новый Solaris постепенно сдает позиции Весте.