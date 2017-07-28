Дешевый Солярис или дорогая Веста — советы ЗР

Сравним седаны Hyundai Solaris и Lada Vesta с одинаковыми ценниками. Что купить выгоднее и разумнее?

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Lada Vesta
Lada Vesta

Со сменой поколения Hyundai Solaris утратил знамя лидерства на нашем рынке. А вот новинка из Тольятти — Lada Vesta, напротив, уверенно подбирается к первому месту. И уже входит в топ-3 по продажам. Недавно оба автомобиля побывали в нашем сравнительном тесте. Итоговые оценки оказались довольно близки. Solaris порадовал отличной управляемостью, бодрым мотором, продуманной эргономикой. Но шумоизоляция и теснота заднего ряда огорчили. А вот Лада предлагает весьма просторный задний ряд. У нее также отличная эргономика, очень достойная управляемость и эластичные двигатели. Правда, нет нормального автомата — лишь строптивый робот, начисто съедающий динамику. Да и список опций у Весты поскромнее. При этом даже самые упакованные версии особым спросом не пользуются. Рынком правят модификации попроще. А что же Солярис?

Подобное обилие хрома и легкосплавные колеса доступны в топовом исполнении Elegance. У версий попроще сплошь черный пластик и штампованные колеса с колпаками.
Подобное обилие хрома и легкосплавные колеса доступны в топовом исполнении Elegance. У версий попроще сплошь черный пластик и штампованные колеса с колпаками.

Панель приборов Supervision с элегантной бело-лунной подсветкой можно увидеть в версии Comfort и более богатых исполнениях. В комплектациях попроще и приборка проще.
Панель приборов Supervision с элегантной бело-лунной подсветкой можно увидеть в версии Comfort и более богатых исполнениях. В комплектациях попроще и приборка проще.

На фото салон самой богатой версии Соляриса. В базовом оснащении Active на месте большого экрана будет заглушка, а вместо блока климат-контроля — три крутилки отопителя. Ни кондиционера, ни электрообогревов сидений. Даже руль не регулируется по вылету.
На фото салон самой богатой версии Соляриса. В базовом оснащении Active на месте большого экрана будет заглушка, а вместо блока климат-контроля — три крутилки отопителя. Ни кондиционера, ни электрообогревов сидений. Даже руль не регулируется по вылету.

Удобство заднего ряда — один из тех параметров, который не зависит от выбранной комплектации. И это не самая сильная сторона Соляриса — у конкурентов, в том числе у Весты, сзади куда просторнее.
Удобство заднего ряда — один из тех параметров, который не зависит от выбранной комплектации. И это не самая сильная сторона Соляриса — у конкурентов, в том числе у Весты, сзади куда просторнее.

Базовая версия

Самый доступный Solaris в комплектации Active оценивается в 624 900 рублей. Под капотом 1,4-литровый мотор в паре с шестиступенчатой механикой. При этом Hyundai Solaris будет гол, как сокол. Лишь небольшой набор оборудования вроде электронного распределения тормозных усилий или антипробуксовочной системы. Ни кондиционера, ни аудиосистемы. Нет даже регулировки руля по вылету. Такой вариант подойдет лишь таксопаркам.

Lada Vesta за эти же деньги выглядит куда интереснее с точки зрения рядового потребителя. За 626 900 рублей вам достанутся электростеклоподъемники всех четырех дверей, легкосплавные 16-дюймовые колеса и обогрев ветрового стекла, а также кондиционер и аудиосистема. Под капотом будет 1,6-литровый мотор, работающий в паре с пятиступенчатым роботом. Если же вы согласны на механику, то сэкономите двадцать тысяч, а в подарок получите еще и мультимедиасистему с 7-дюймовым экраном и навигацией. Проще говоря, за сопоставимые деньги вместо «пустого» Соляриса можно приобрести Весту с полным «фаршем».

Цвет кузова «лайм» в палитре Весты стоит особняком и требует значительной доплаты — 35 000 рублей.
Цвет кузова «лайм» в палитре Весты стоит особняком и требует значительной доплаты — 35 000 рублей.

Комбинация приборов для всех версий одна. Дисплей трип-компьютера мал и имеет тусклую подсветку.
Комбинация приборов для всех версий одна. Дисплей трип-компьютера мал и имеет тусклую подсветку.

На фото интерьер самой дорогой Весты в комплектации Luxe. Но и за цену «пустого» Соляриса Лада предлагает немало. На месте климат-контроля — схожий блок отопителя без кнопки Auto. На руле не будет кнопок круиз-контроля, а на месте 7-дюймового экрана окажется штатная магнитола.
На фото интерьер самой дорогой Весты в комплектации Luxe. Но и за цену «пустого» Соляриса Лада предлагает немало. На месте климат-контроля — схожий блок отопителя без кнопки Auto. На руле не будет кнопок круиз-контроля, а на месте 7-дюймового экрана окажется штатная магнитола.

По части комфорта для задних пассажиров Лада Веста одна из лучших в классе. Это касается как удобства посадки, так и простора внутри.
По части комфорта для задних пассажиров Лада Веста одна из лучших в классе. Это касается как удобства посадки, так и простора внутри.

Добавим 100 000

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А что, если в распоряжении больше средств? Самая дорогая Vesta на сегодняшний день оценивается в 715 900 рублей за версию Luxe с 1,8-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач (АМТ). Если захочется получить автомобиль цвета «лайм», придется отдать еще 35 000 рублей сверху. Помимо электропакета и обогревов всего и вся, вы получите однозонный климат-контроль, круиз-контроль и мультимедиасистему с сенсорным дисплеем, навигацией и камерой заднего вида.

На что стоит рассчитывать при выборе Соляриса? На версию Active Plus с 1,4-литровым мотором и шестиступенчатым автоматом. Последний — главный козырь Hyundai. Но оснащение скудное — кондиционер, простая аудиосистема и обогрев передних сидений. Если же захотите, чтобы под капотом был 1,6-литровый мотор, то придется смириться с механической коробкой передач. Набор благ при этом останется тем же.

Вывод ЗР

На покупку Соляриса с достойным оснащением понадобится не меньше 800 000 рублей. Весты с таким ценником пока просто нет. По крайней мере, пока не появится «псевдовнедорожный» универсал Cross. Неудивительно, что сейчас новый Solaris постепенно сдает позиции Весте.

Дешевый Солярис или дорогая Веста — советы ЗР
Дешевый Солярис или дорогая Веста — советы ЗР
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Комментарии (32)

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«На покупку Соляриса с достойным оснащением понадобится не меньше 800 000 рублей. Весты с таким ценником пока просто нет»

За 800 нет, а за 735 есть. Но без автомата.

«Самая дорогая Vesta на сегодняшний день оценивается в 715 900 рублей. „

Ну вранье же, 735 она стоит, а 715 это „Рекомендованные розничные цены указаны с учетом максимальной выгоды по действующим акциям“.

Опять эти разводы: тут прибавим, там убавим.

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0

Короче, у Киа/Хендая АКПП, а у ВАЗика — *уй, но больше свистоперделок и ниже надежность.
Также на два года меньше гарантия, что снижает цену перепродажи Весты через три года. Итого имеем то же, что и раньше.

Кому нужен автомобиль, берет Рио/Солярис/Поло/Логан.
Единственный вариант, когда можно предпочесть Весту, это глубокая провинция, где большинство дорог — это колея от КамАЗа. Но и тогда Логан/Сандеро предпочтительнее. При аналогичной геометрии они надежнее ВАЗиков и впоследствии ликвиднее.

Одна проблема в этом случае: у жителей подобных мест денег только на 2110 2006 года выпуска, и это При самом лучшем раскладе.

В итоге: жителям больших городов Веста не нужна за отсутствием АКПП и надежности, а жителям маленьких городов и деревень — за отсутствием вменяемого ценника и хоть какого-то качества. Там машину не на два-три года берут, ага.

Остается узнать, кто все те люди, кто купил 100К выпущенных за полтора года Вест.

А ответ прост: во-первых. купили еще не все, а во-воорых — ментам закупили и прочим «государевым людям» большую часть этих «изделий». Меньшая часть разошлась по частникам, негативными отзывами которых полнится Интернет.

Сколько бы тут ВАЗофилитики ни разорялись, а «дешевизна» Весты не искупает ее распилооткатной сущности и отсутствия качества и долговечности.

Отсюда и общий результат:
Веста котопый месяц сливает Рио/Солярису:)

Давайте, начинайте орать, что Рио и Солярис — это что-то очень разное:)))

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-2

Алмера конечно

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0
Тапочкин Леонид

Алмера, Алмера Классик или Самсунг?

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-1

Забавно. Всеведающий товарищ «К» сегодня на сайте в период с 17.26 до 17.35 аж 4 ответных «шедевра» настрочил по теме «Лада Веста — в сотне самых популярных автомобилей Европы!».

А тут у него то ли клавиатура сломалась, то ли пальцы судорогой свело...
Кстати, обещанный галстук был съеден, или он ждет 1-го места в рейтинге продаж?

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+1
Баронин Сергей

Сирожа, я в отпуске в Испании. Вайфай только в ресторанах и гостинице по утрам и вечерам.
Конспиролух вы х..ров:)))
Весту-то купили себе уже? Или будете отмазываться?:)
Не расскажете ли, с каких пор Наша Раша стала членом ЕС?
По моим сведениям в ЕС продано около 400 машин. Это если и первое место в классе, то с конца:)

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-1

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#
-10
ДУРДОМ на колёсах

Говорят у нас(в России) ежей едят) Ведь так, неизлечимый?
Пы.сы. Давно лечащий не был... У гражданина? прогрессия, причём геометрическая)))

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0

Я бы купил Весту жене, если бы не этот УБОГИЙ робот, а на ручке она ездить отказывается. Придется брать Солярис или РИО.

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+3
Егорыч и сыновья

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#
-7

Lada Vesta, напротив, уверенно подбирается к первому месту. И уже входит в топ-3 по продажам — Каклану только не говорите...жаль беднягу

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+2
vprikhoda

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#
-6
vprikhoda

А Доширак тоже входит в топ 3 по продажам:)
ЛаЖа Веста слила Дошираку?:)))

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-1

Илья, где ты?
Вы ему в УАЗе голову оторвали штоле?
ГДЕ СРАЧ???
Попкорн тухнет

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+1

Что за чёрт, а где этот, у которого нет машины, и тот, который однажды видел одну итальянскую? Без них весь пафос статьи пропал — посмотрите на эти скучные комменты!
Где срач, я вас спрашиваю?

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+1
Akopov Mikhail

Опередил

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0
Dictor

:-D

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0
Akopov Mikhail

Так вы зеркало расчехлите, он как раз там:))

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-1

Еще надо учитывать одну особенность, которую обошел автор... Отечественные авто, как ни странно,) постоянно улучшается, и Веста купленная сейчас, будет гораздо лучше и доведеннее до ума, чем, допустим, год назад! Примеров очень много...
И одновременно обратная тенденция с хитропопыми сабакоедами, которые сразу выбрасывают на рынок максимально прокаченную версию, а когда потребитель привык, его начинают потихоньку, как это по русски... [у нас не ругаются]!))
Уже и металл попроще подешевле, плевать, что начинают ржаветь чуть ли не на автовозах... А хуже всего, начинают купировать важнейшие вещи, которые никогда не увидит рядовой потребитель, а именно уменьшают или изымают полностью из силовой структуры дорогие сверхпрочные стали... Вспомните, как Поган, стали выпускать без переднего стаба, чтобы удержать цену?

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+4
Безымянный

Все-таки здесь мы в первую очередь сравнивали оснащение и эксплуатационные качества. Надежность и качество изготовления уже отдельная тема, к которой есть вопросы у обоих производителей.

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+2
Виноградов Александр

Да статья-то хорошая, толковая. Вы уж извините, что мы тут слегка резвимся. Жарко...

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+4

Наличие нормального автомата- главное преимущество Рио/Соляриса, которое сдерживает продажи Весты.

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+14
Евгений

«Наличие нормального автомата- главное преимущество Рио/Соляриса»
И это тоже, в смысле, в том числе)))

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0

Если бы не плавающий рубль (как г..о в проруби) солярис был бы намного дешевле. Спасибо партии родной! Все сми пытаются нас уверить, что все в государстве хорошо. Видимо такое указание. Все забыли, что все иномарки подорожали в 1.5 — 2 раза. Удивляет не это. Удивляет, что всем это нравится, все довольные. Ну-ну. Плавающий рубль будет и дальше плавать...

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-4
Лещенко Назар

А ещё им нравиться, что Российские автомобили стали стоить как иномарки, но так и не догнав их по комфорту и качеству.

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-1

Пока не пришел Каплан напишу-ка я за него. Веста — распилоткатная кака. Гниет, не едет, ломается (пруфы ищите сами). Кто покупает Весту (или любой ВАЗ) — те ничего не понимают в машинах. Из 2-х предложенных машин надо покупать Солярис. Лучше в кредит.
(Чтобы никого не обидеть — все выше написанное стёб)

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+3

забыл еще всех кто здесь отписался назвать вазофилами)

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0

яволь май хенерал, бегим усе за кредитом на 5 лет и берет солярис со всеми прибабахами за лям( не меньше))

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-1
Ivanov Andrei

лучше продаём меняем свою палату на меньшую и  вырученую разницу вносим первым кредитным взносом за лажу весту а потом шоб расплатица с кредитом продаём оставшуюся палату поменьше и живем в лаже весте
зато теперь все пациенты видят шо у нас новенькая суперпуперкучка фекалий с названием лажа и мы гордимся этим перед всеми

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-2
Ivanov Andrei

А вы уверены, что все кто берёт продукцию АвтоВАЗа платит наличными?

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+3
Безымянный

Конечно они уверены! У них в методичке так написано:)

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0

Не похоже)). Где выражения ВАЗофил и т.п?

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+1