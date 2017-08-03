Этот ковбой во втором поколении не только потрудился над своим внешним видом, но и старательно подготовился к осенне-зимнему сезону в России: полный привод и автомат уже в базе.

Compass среди одноклассников — ковбой, заявившийся на вечеринку студентов‑ботаников.

Поговорки — кладезь житейской мудрости. Одна из самых лаконичных — о том, что встречают по одежке, и она прекрасно характеризует Compass первого поколения, который вышел в 2006 году. Он больше напоминал хомяка на колесах, нежели достойного наследника славной семьи внедорожников, за что был одарен массой едких эпитетов. В моем шорт-листе машин с самой спорной внешностью Compass занимал одно из «призовых» мест. И я не удивился рыночному провалу. А ведь ехал Compass неплохо! Да и салон для своего времени весьма достойный. Увы, не помог даже запоздалый рестайлинг — реноме автомобиля было безнадежно испорчено.

Перевод стрелки

— На проработку внешнего облика мы потратили много сил — и довольны результатом! Трудились по старинке, создали немало пластилиновых макетов. Объемная форма позволяет лучше прочувствовать машину, нежели мертвая картинка на мониторе компьютера.

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Невысокий бородач Крис Писцителли буквально сияет. Это его день, дизайнерский. На фоне одноклассников Compass второго поколения — эдакий ковбой, заявившийся на вечеринку студентов‑ботаников. Крепко сбитый, каким и должен быть Jeep. В некоторых ракурсах его запросто можно спутать с Grand Cherokee. Стрелка компаса отклонилась в нужном направлении!

А вот рассуждения Писцителли об интерьере я пропустил мимо ушей, ибо тут всё предельно понятно: салон с минимальными изменениями взят у Cherokee. И это не лучшее решение, в чем я убедился, прыгнув в Compass в дорогом исполнении Limited.

Салон уже сейчас выглядит старомодным. Эргономических проблем — масса. Это и по-дастеровски отлогая центральная консоль с расположенным в самом низу — попробуй дотянись! — блоком управления климат-контролем, и сильно бликующая панель приборов. Позабавил махонький бардачок, в котором тетрадный лист помещается с трудом. Но со всем этим еще можно мириться, а вот с неудобными сиденьями — нет. Плоские, с невнятной боковой поддержкой и очень скользкой кожей. Спинка была бы широка даже Шварценеггеру в его лучшие годы. Регулировка поясничного упора тоже не спасает. Хорошо, что в придачу к обогреву есть вентиляция — в жарком Лиссабоне, где состоялось знакомство с Компасом, я пользовался ею постоянно.

Приборы симпатичные. И читаются легко — но только в пасмурную погоду. На солнце они нещадно бликуют. Как и в Grand Cherokee, на экран можно вывести «силовой» расклад в режиме реального времени. Бардачок настолько узок, что напоминает школьный пенал. Интерьер выполнен по мотивам Cherokee образца 2013 года. Система Selec-Terrain обычного Компаса предлагает четыре варианта пакетных настроек. Возможности Трейлхока шире: добавлен внедорожный режим Rock, есть система помощи спуска с горы и «понижа­ющая» ­первая передача.

Передние сиденья с тканевой серединой уютнее и лучше держат в поворотах. Удобные подголовники настраиваются не только по высоте, но и по углу наклона.

Кожа на сиденьях совсем уж простенькая, двери обтянуты кожзамом. Пластик разнофактурный и не красит интерьер. Упомянутые американцами в качестве главных конкурентов Volkswagen Tiguan и Mazda СХ‑5 отделаны существенно лучше.

Вот с оснащением всё хорошо: самопарковщик, электромеханический привод ручника, активный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, функция автоматического торможения. Мультимедиасистема почему-то не русифицирована, но дружит с CarPlay и Android Auto и шикарно звучит благодаря модной в хипстерской среде акустике американской марки Beats.

Панорамная крыша подпортила впечатление от задних мест, поскольку сократила расстояние от макушки до потолка до минимума. При этом в длину-ширину мéста вдоволь. Есть верхние дефлекторы обдува, розетка на 220 В и силовой USB-разъем. Неплохо. Но почему сиденье не имеет продольной регулировки? Как-то не в ногу со временем.

Лиссабон — столица не только португальская, но и мировая трамвайная: весь город изрезан рельсами. Jeep перед ними не пасует, благо шасси мягкое и энергоемкое. Кстати, не только спереди, но и сзади работают стойки McPherson — достаточно редкое решение, позаимствованное у компактного собрата Renegade.

Машина небольшая, даже по узким улочкам петляю без проблем. А вот обзорность не ахти: огромные подголовники второго ряда перекрывают половину стекла, широкие передние стойки крыши заслоняют полтрамвая.

А еще Лиссабон на редкость холмистый город. С малахольными моторами тут ездить сложно. Compass с флагманским 170‑сильным двухлитровым дизелем Multijet II проблем с тягой не знает: 380 Н·м позволяют бойко ускоряться даже на крутых подъемах. Удивительно, но в машине неожиданно тихо, а вибрации сведены к минимуму. Для рынка России дизель дефорсируют до 140 л.с. и 350 Н·м — посмотрим, каким он будет в деле.

В городе трудно прочувствовать работу полноприводной трансмиссии. На ровной сухой дороге к задним колесам тяга не идет вовсе, причем «отрубается» не только задняя ось, но и кардан (с помощью шлицевой муфты в коробке отбора мощности), что сокращает потери и экономит топливо. Но при пробуксовке передних колес он оживает, передавая назад до половины всей тяги.

На Компасе точно такой же 9-ступенчатый автомат ZF, что и на малыше Renegade, но благодаря перепрошивке он стал расторопнее. Подрулевых лепестков нет, так что любителям переключать передачи вручную селектор в руки: от себя — вниз, к себе — вверх. Гоночная схема! Вот только ощущения отнюдь не гоночные. Если переборщить со скоростью в повороте, Compass начинает плавно и предсказуемо скользить наружу всеми колесами, давая время на ответные действия, - вполне воспитанный ковбой! Но обратной связи рулевого управления явно недостает. В поворотах усилие нарастает, однако информативнее баранка не становится.

Два полюса

Вот и конечная цель — джиповский бивуак близ мыса Рока, самой западной точки Евразии. Пересаживаюсь на внедорожную версию Trailhawk: мотор и коробка те же, но скошенный передний бампер обеспечивает угол въезда 30 градусов (у обычной версии всего 17 градусов), а развитая защита прикрывает не только моторный отсек, но и топливный бак. Клиренс увеличен с 198 до 216 мм — рекорд в классе!

Trailhawk легко узнать по скошенному переднему бамперу и черной накладке на капоте.

Я посоветовал янки вовсе отказаться от стандартного бампера — с ним и геометрическая проходимость хуже, и облик менее ершистый. Всё равно что ковбой без кольта и шляпы-стетсона.

И салон у Трейлхока задиристее. Дело не в красных акцентах, а в сиденьях. Их спинки поуже, центральный сегмент обшит тканью, поэтому они надежно держат в поворотах. А мéста над головой побольше — крыша-то обычная.

У «городских» модификаций бампер низкий. Угол въезда составляет всего 17 градусов. У машин версии Trailhawk угол въезда — 30 градусов. Лучший показатель в классе!

Расширенная защита днища — еще одно выгодное отличие Трейлхока.

По хорошей дороге Compass Trailhawk едет чуть менее ловко, чем версия Limited. Увеличенный клиренс обернулся глубокими кренами в поворотах. Зато руль мне показался более «общительным», информативным.

Перед съездом на просеку перевожу систему настройки ездовой электроники Selec-Terrain в положение Rock (у стандартных машин этого «пресета» нет — только Auto, Mud, Sand и Snow). Дорога пошла разбитая, но вполне проездная — у нас не к каждой даче ведет такая. Я пришпорил коней и погнал в раллийном стиле. Неплохая подвесочка!

Но вот дорога уперлась в крутой подъем. Навскидку — градусов тридцать. У подножия тусуются внедорожные инструкторы: «Сынок, включи-ка ты постоянный полный привод и задействуй понижающую передачу. Впереди серьезные препятствия».

Старт! Капот взмывает вверх, и Compass карабкается к небу, переваливая через каменюки размером с футбольный мяч. Неплохо, очень неплохо! Даже на больших валунах, чуть поднатужившись и допуская короткие пробуксовки, Compass не останавливался, а полз вперед. Залог успеха — «зубастые» шины и «понижайка»: по сути, это сверхкороткая первая передача (передаточное соотношение 20,4), которая в прочих режимах не используется. Заменить полноценный демультипликатор такая схема не может, но это лучше, чем ничего.

Compass демонстрирует незаурядную для своего сегмента проходимость. Конкуренты нервно курят в сторонке.

В Европе Jeep Compass идет с ремкомплектом, полноразмерной запаской снабжаются только машины версии Trailhawk. В России все Компасы должны быть с запаской. Красные буксировочные крюки давно стали отличительной особенностью версии Trailhawk.

Благодаря длинноходной подвеске (170 мм спереди и 200 мм сзади) колёса долго сохраняют зацеп. А при диагональном вывешивании система стабилизации успешно имитирует межколесные блокировки. По проходимости Trailhawk — один из лучших кроссоверов в сегменте, если не лучший. Настоящий Jeep! После него на обычные версии даже смотреть не хочется.

Жаль, не удалось попробовать в деле бензиновые машины. Интересно, что в Европе Compass будет предлагаться с фиатовскими 1,4‑литровыми турбомоторами, а у нас вместо них предложат атмосферник серии Tigershark, который в зависимости от степени форсировки развивает 150 либо 180 л.с.

В российском представительстве Compass видят бестселлером марки. Старт продаж запланирован на ноябрь-декабрь.

Цены? Удалось лишь выяснить, что в базе Compass будет не дороже двух миллионов рублей, а всего планируется три варианта комплектации. Соперники во входных модификациях подешевле будут. Но ведь «вход» у Джипа совсем другой: полный привод ­ и автомат!

Конечно, выбирать Compass будут не умом, а сердцем. За мужественный облик, за харизму. За неотесанность, в конце концов. И я этому рад. От слащавых и немощных кроссоверов уже тошнит.

Мужской имидж и высокая проходимость Интерьеру не хватает лоска

Jeep Compass 2.0 Multijet II Jeep Compass 2.0 Multijet II Jeep Compass 2.4 Tigershark Длина / ширина / высота / база 4394 / 1819 / 1644 / 2636 мм Объем багажника (VDA) 438–1251 л Снаряженная масса 1615 кг 1615 кг 1509 кг (1648 кг)* Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1956 см³; 103 кВт / 140 л.с. при 4000 об/мин; 350 Н·м при 1750 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1956 см³; 125 кВт / 170 л.с. при 3750 об/мин; 380 Н·м при 1750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2360 см³; 134 кВт / 180 л.с. при 6400 об/мин; 237 Н·м при 3900 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с 9,5 с н.д. Максимальная скорость 190 км/ч 196 км/ч н.д. Топливо/запас топлива ДТ/60 л ДТ / 60 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 6,6 / 5,1 / 5,7 л / 100 км н.д. 10,7 / 7,8 / 9,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А9 *В скобках — данные для модификации Trailhawk.

Фото: Юрий Тимкин и Jeep