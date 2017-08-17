Почему пора избавиться от любимой машины

«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В детстве трудно было понять вторую часть знаменитой цитаты из фильма «Берегись автомобиля». Мол, что за чепуха — как же можно мечтать избавиться от машины? Однако с годами начинаешь мыслить иначе.

Этим двоим машина, похоже, больше не нужна…

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В романе Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг Солнца» описаны вечные транспортные средства — вечмобили. Заливай топливо да и езди всю жизнь, а потом завещай детям, внукам и т.п. Так вот, пару лет назад мы провели опрос среди зарулевцев: дескать, а вы хотели бы иметь такую машину? И большая часть опрошенных… отказалась! Причины — разные, а итог — один: народ хочет периодически менять автомобили!

А какие причины, побуждающие владельца машины избавиться от нее, можно считать серьезными, а не сиюминутными? Ведь, вообще говоря, на автомобиле можно ездить очень долго — ремонтируй потихоньку да пользуйся дальше. А если пробеги скромные, то и подавно непонятно — зачем менять-то?

Посовещавшись, мы набрали десяток причин, представляющихся нам убедительными. При этом сразу отметим, что мы сознательно не сравниваем одну техническую проблему с другой. Нас гораздо больше интересуют социальные поводы для расставания с автомобилем. Говоря иными словами, попробовали перечислить то, что не поддается рациональному подсчету.

Возраст владельца

«Любви все возрасты покорны; но…» Вот про это «но» почему-то забывают.

Дело вовсе не в том, что вы превратились в немощное дряхлое существо, которому тяжело ездить даже в трамвае. Просто вы — неглупый человек, который осознал, что нынешняя дорожная суета начинает приносить гораздо больше негатива, нежели положительных эмоций. При этом юношеские желания любой ценой дорваться до руля и «дать жару» вам уже кажутся наивными и глупыми: вы давно этим переболели. И если более юное «поколение пепси» готово торчать в любых пробках, рассматривая машину как жизненно необходимый гаджет, то вам всё это совершенно ни к чему. Да и постоянная трата средств на бензины-парковки-осаги-штрафы-обслуживания вам представляется неоправданной.

Если вы разделяете такие доводы, то с машиной лучше распрощаться. Без скандалов, а по-доброму. Чтобы помнилось только хорошее…

Возраст машины и куда вывезет кривая?

Люди с техническим образованием прекрасно знают, как выглядит кривая отказов на графике. Впрочем, ее смысл простой: если в изделии нет скрытого дефекта, который проявит себя в самом начале работы, то оно будет служить долго. Но затем все равно наступает старость — как говорят в таких случаях, изделие «посыпалось»… Спокойной жизни больше не будет.

Байки про бэушные автомобили, которые без устали обнуляют свои одометры, мы развенчивать не будем. Но любой инженер понимает: если автомобиль по всем расчетам отслужил заложенный в него ресурс, то кривая отказов резко устремляется кверху. Сегодня задурила поршневая, завтра выпускная, послезавтра тормозная… И конца этому уже не будет. А потому, если вы не любитель тратить все свое время и средства на латание перелатанного, то избавляйтесь от такой машины без сожаления.

Маловато будет!

Вдвоем или втроем можно без особых проблем ездить практически в любом автомобиле — если не брать в расчет какие-нибудь двухместные суперкары. А вот с ростом числа детей, колясок и прочих проблем ситуация меняется.

Действительно: что делать, если семейство перестает нормально умещаться в машине, которая еще совсем недавно казалась вполне просторной? Тут, надо полагать, вариантов нет — имеем полную аналогию с одеждой, из которой ребенок вырос… Если, конечно, вам действительно необходимо совершать вояжи всем семейством, да еще и со скарбом — плюс всяческие кошечки и собачки…

Непрестижно!

В большой заокеанской стране любой собеседник мгновенно оценивает три атрибута твоей внешности: очки, часы и, конечно же, автомобиль. И делает выводы.

Можно бесконечно писать про эксцентричных миллиардеров, разъезжающих на дешевых машинах. Но основная масса обывателей этого не понимает и никогда не поймет. Как говорил один Начальник, все «должны видеть, на каком автомобиле мы приехали»! А потому от машины, не соответствующей твоему возросшему социальному статусу, лучше избавиться. Вы, может быть, и понимаете, что это мальчишество, но что подумают другие?

Захотелось попробовать кардинально другое

Хочется сидеть повыше и видеть чуть дальше? И еще иногда съезжать с асфальта? Тогда вместо привычного седана нужен «проходимец»

Порой появляется желание какой-то кардинальной перемены. Сменить к чертям работу, уехать в деревню — кому что… На этом фоне самым безобидным выглядит желание сменить тип автомобиля. Нашемарку — на иномарку, седан — на внедорожник, Гелендваген — на Патриот. Во всяком случае, это не будет похоже на сжигание мостов.

Предложение, от которого нельзя отказаться

— Ты серьезно? За полцены? Слушай, я… я мигом!

Иногда такое случается. Скажем, преуспевающие знакомые уезжают на пару лет в страну кенгуру, и в спешке продают за гроши свой мерседесик. А у тебя такого нет, да и не будет никогда… Ну как тут не потерять голову и не вцепиться в такое предложение? А ни в чем не виноватую старушку — в монастырь. На продажу, в общем.

Новая модель

Человек, «подсевший» на определенную марку машины, обычно внимательно следит за ее рестайлингами и фейслифтингами, не говоря уже о серьезных модернизациях.

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Помните, как шеф в «Бриллиантовой руке» хвастается приобретением новой модели Москвича? Кстати говоря, на тот момент новой моделью был 412-й , а шефу в итоге подсунули 408-й: в кадре это видно по воздухоочистителю. Зато — экспортный вариант: четырехфарный! Значит, 408Э.

В советские времена любой автолюбитель с завистью смотрел на любые новые модели той же марки — будь то ВАЗ-2103 после 2101 или даже 2106 после 2103. Про ГАЗ-24 после ГАЗ-21 и говорить нечего. Что-то похожее наблюдается и сегодня. И если средства позволяют, то он меняет машину вне зависимости от реального состояния предыдущей.

Где гарантии?

Многие современники искренно не понимают, зачем оставлять себе машину по окончании гарантии. Мол, сдал в трейд-ин, доплатил за новую — и все дела… Впрочем, если средства позволяют, то почему бы и нет?

Как известно, гарантия покрывает далеко не все возможные неполадки. Скажем, на агрегаты, подверженные естественному износу, гарантия распространяется частично, а то и вовсе отсутствует. Список известен: тормозные диски и барабаны, амортизаторы, АКБ, сальники и прокладки различных типов. Однако в любом случае с гарантией, конечно же, спокойнее. Поэтому желание многих владельцев не играть в лотерею после ее окончания вполне понятно. Да и на новые шины тратиться не придется.

Скрытая угроза

Отремонтировать белую машинку, конечно же, можно. А вот что с ней делать потом?

Кузовной ремонт — это всегда неприятно. Однако только опытный глаз мгновенно определит, побывала машинка в ремонте или нет — снаружи, как правило, ничего не заметно. А уж определить, насколько точно восстановлена исходная геометрия, можно только на специальном стапеле. Однако идеальный ремонт обычно и не требуется: хозяева предпочитают избавляться от битых машин. Логика в этом есть: к примеру, помятый в аварии лонжерон после ремонта может ускорить износ шин, а также тащить машину в сторону. Любой вытянутый металл теряет исходные механические свойства, а потому автомобиль утрачивает исходную безопасность. А там, где поработал сварщик, жди коррозию. В общем, лучший способ решить проблемы разом — кардинальный: распрощаться навсегда.

Без вариантов

Взялся бы кто-нибудь во времена дефицита восстанавливать вот такое авто? Или — сразу в утиль?

Бывают такие аварии, после которых трудно разобрать, как называлась машина при жизни… В любом случае такой автомобиль вряд ли будет приносить вам в дальнейшем положительные эмоции. Починка же обойдется дороже приобретения нового. Поэтому раздумывать нечего — продать за любые деньги. Если, конечно, желающий найдется.

Всех, кто захочет дополнить наш перечень, приглашает присылать свои соображения. Удачи!

Фото: из архива авторов