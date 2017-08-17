Почему пора избавиться от любимой машины

В романе Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг Солнца» описаны вечные транспортные средства — вечмобили. Заливай топливо да и езди всю жизнь, а потом завещай детям, внукам и т.п. Так вот, пару лет назад мы провели опрос среди зарулевцев: дескать, а вы хотели бы иметь такую машину? И большая часть опрошенных… отказалась! Причины — разные, а итог — один: народ хочет периодически менять автомобили!
А какие причины, побуждающие владельца машины избавиться от нее, можно считать серьезными, а не сиюминутными? Ведь, вообще говоря, на автомобиле можно ездить очень долго — ремонтируй потихоньку да пользуйся дальше. А если пробеги скромные, то и подавно непонятно — зачем менять-то?
Посовещавшись, мы набрали десяток причин, представляющихся нам убедительными. При этом сразу отметим, что мы сознательно не сравниваем одну техническую проблему с другой. Нас гораздо больше интересуют социальные поводы для расставания с автомобилем. Говоря иными словами, попробовали перечислить то, что не поддается рациональному подсчету.
Возраст владельца
Дело вовсе не в том, что вы превратились в немощное дряхлое существо, которому тяжело ездить даже в трамвае. Просто вы — неглупый человек, который осознал, что нынешняя дорожная суета начинает приносить гораздо больше негатива, нежели положительных эмоций. При этом юношеские желания любой ценой дорваться до руля и «дать жару» вам уже кажутся наивными и глупыми: вы давно этим переболели. И если более юное «поколение пепси» готово торчать в любых пробках, рассматривая машину как жизненно необходимый гаджет, то вам всё это совершенно ни к чему. Да и постоянная трата средств на бензины-парковки-осаги-штрафы-обслуживания вам представляется неоправданной.
Если вы разделяете такие доводы, то с машиной лучше распрощаться. Без скандалов, а по-доброму. Чтобы помнилось только хорошее…
Возраст машины и куда вывезет кривая?
Байки про бэушные автомобили, которые без устали обнуляют свои одометры, мы развенчивать не будем. Но любой инженер понимает: если автомобиль по всем расчетам отслужил заложенный в него ресурс, то кривая отказов резко устремляется кверху. Сегодня задурила поршневая, завтра выпускная, послезавтра тормозная… И конца этому уже не будет. А потому, если вы не любитель тратить все свое время и средства на латание перелатанного, то избавляйтесь от такой машины без сожаления.
Маловато будет!
Действительно: что делать, если семейство перестает нормально умещаться в машине, которая еще совсем недавно казалась вполне просторной? Тут, надо полагать, вариантов нет — имеем полную аналогию с одеждой, из которой ребенок вырос… Если, конечно, вам действительно необходимо совершать вояжи всем семейством, да еще и со скарбом — плюс всяческие кошечки и собачки…
Непрестижно!
Можно бесконечно писать про эксцентричных миллиардеров, разъезжающих на дешевых машинах. Но основная масса обывателей этого не понимает и никогда не поймет. Как говорил один Начальник, все «должны видеть, на каком автомобиле мы приехали»! А потому от машины, не соответствующей твоему возросшему социальному статусу, лучше избавиться. Вы, может быть, и понимаете, что это мальчишество, но что подумают другие?
Захотелось попробовать кардинально другое
Порой появляется желание какой-то кардинальной перемены. Сменить к чертям работу, уехать в деревню — кому что… На этом фоне самым безобидным выглядит желание сменить тип автомобиля. Нашемарку — на иномарку, седан — на внедорожник, Гелендваген — на Патриот. Во всяком случае, это не будет похоже на сжигание мостов.
Предложение, от которого нельзя отказаться
Иногда такое случается. Скажем, преуспевающие знакомые уезжают на пару лет в страну кенгуру, и в спешке продают за гроши свой мерседесик. А у тебя такого нет, да и не будет никогда… Ну как тут не потерять голову и не вцепиться в такое предложение? А ни в чем не виноватую старушку — в монастырь. На продажу, в общем.
Новая модель
В советские времена любой автолюбитель с завистью смотрел на любые новые модели той же марки — будь то ВАЗ-2103 после 2101 или даже 2106 после 2103. Про ГАЗ-24 после ГАЗ-21 и говорить нечего. Что-то похожее наблюдается и сегодня. И если средства позволяют, то он меняет машину вне зависимости от реального состояния предыдущей.
Где гарантии?
Как известно, гарантия покрывает далеко не все возможные неполадки. Скажем, на агрегаты, подверженные естественному износу, гарантия распространяется частично, а то и вовсе отсутствует. Список известен: тормозные диски и барабаны, амортизаторы, АКБ, сальники и прокладки различных типов. Однако в любом случае с гарантией, конечно же, спокойнее. Поэтому желание многих владельцев не играть в лотерею после ее окончания вполне понятно. Да и на новые шины тратиться не придется.
Скрытая угроза
Кузовной ремонт — это всегда неприятно. Однако только опытный глаз мгновенно определит, побывала машинка в ремонте или нет — снаружи, как правило, ничего не заметно. А уж определить, насколько точно восстановлена исходная геометрия, можно только на специальном стапеле. Однако идеальный ремонт обычно и не требуется: хозяева предпочитают избавляться от битых машин. Логика в этом есть: к примеру, помятый в аварии лонжерон после ремонта может ускорить износ шин, а также тащить машину в сторону. Любой вытянутый металл теряет исходные механические свойства, а потому автомобиль утрачивает исходную безопасность. А там, где поработал сварщик, жди коррозию. В общем, лучший способ решить проблемы разом — кардинальный: распрощаться навсегда.
Без вариантов
Бывают такие аварии, после которых трудно разобрать, как называлась машина при жизни… В любом случае такой автомобиль вряд ли будет приносить вам в дальнейшем положительные эмоции. Починка же обойдется дороже приобретения нового. Поэтому раздумывать нечего — продать за любые деньги. Если, конечно, желающий найдется.
Всех, кто захочет дополнить наш перечень, приглашает присылать свои соображения. Удачи!