Почему пора избавиться от любимой машины

«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В детстве трудно было понять вторую часть знаменитой цитаты из фильма «Берегись автомобиля». Мол, что за чепуха — как же можно мечтать избавиться от машины? Однако с годами начинаешь мыслить иначе.

Этим двоим машина, похоже, больше не нужна…
Этим двоим машина, похоже, больше не нужна…

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В романе Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг Солнца» описаны вечные транспортные средства — вечмобили. Заливай топливо да и езди всю жизнь, а потом завещай детям, внукам и т.п. Так вот, пару лет назад мы провели опрос среди зарулевцев: дескать, а вы хотели бы иметь такую машину? И большая часть опрошенных… отказалась! Причины — разные, а итог — один: народ хочет периодически менять автомобили

А какие причины, побуждающие владельца машины избавиться от нее, можно считать серьезными, а не сиюминутными? Ведь, вообще говоря, на автомобиле можно ездить очень долго — ремонтируй потихоньку да пользуйся дальше. А если пробеги скромные, то и подавно непонятно — зачем менять-то?

Посовещавшись, мы набрали десяток причин, представляющихся нам убедительными. При этом сразу отметим, что мы сознательно не сравниваем одну техническую проблему с другой. Нас гораздо больше интересуют социальные поводы для расставания с автомобилем. Говоря иными словами, попробовали перечислить то, что не поддается рациональному подсчету.

Возраст владельца

«Любви все возрасты покорны; но…» Вот про это «но» почему-то забывают.
«Любви все возрасты покорны; но…» Вот про это «но» почему-то забывают.

Дело вовсе не в том, что вы превратились в немощное дряхлое существо, которому тяжело ездить даже в трамвае. Просто вы — неглупый человек, который осознал, что нынешняя дорожная суета начинает приносить гораздо больше негатива, нежели положительных эмоций. При этом юношеские желания любой ценой дорваться до руля и «дать жару» вам уже кажутся наивными и глупыми: вы давно этим переболели. И если более юное «поколение пепси» готово торчать в любых пробках, рассматривая машину как жизненно необходимый гаджет, то вам всё это совершенно ни к чему. Да и постоянная трата средств на бензины-парковки-осаги-штрафы-обслуживания вам представляется неоправданной.

Если вы разделяете такие доводы, то с машиной лучше распрощаться. Без скандалов, а по-доброму. Чтобы помнилось только хорошее…

Возраст машины и куда вывезет кривая?

Люди с техническим образованием прекрасно знают, как выглядит кривая отказов на графике. Впрочем, ее смысл простой: если в изделии нет скрытого дефекта, который проявит себя в самом начале работы, то оно будет служить долго. Но затем все равно наступает старость — как говорят в таких случаях, изделие «посыпалось»… Спокойной жизни больше не будет.
Люди с техническим образованием прекрасно знают, как выглядит кривая отказов на графике. Впрочем, ее смысл простой: если в изделии нет скрытого дефекта, который проявит себя в самом начале работы, то оно будет служить долго. Но затем все равно наступает старость — как говорят в таких случаях, изделие «посыпалось»… Спокойной жизни больше не будет.

Байки про бэушные автомобили, которые без устали обнуляют свои одометры, мы развенчивать не будем. Но любой инженер понимает: если автомобиль по всем расчетам отслужил заложенный в него ресурс, то кривая отказов резко устремляется кверху. Сегодня задурила поршневая, завтра выпускная, послезавтра тормозная… И конца этому уже не будет. А потому, если вы не любитель тратить все свое время и средства на латание перелатанного, то избавляйтесь от такой машины без сожаления.

Маловато будет!

Вдвоем или втроем можно без особых проблем ездить практически в любом автомобиле — если не брать в расчет какие-нибудь двухместные суперкары. А вот с ростом числа детей, колясок и прочих проблем ситуация меняется.
Вдвоем или втроем можно без особых проблем ездить практически в любом автомобиле — если не брать в расчет какие-нибудь двухместные суперкары. А вот с ростом числа детей, колясок и прочих проблем ситуация меняется.

Действительно: что делать, если семейство перестает нормально умещаться в машине, которая еще совсем недавно казалась вполне просторной? Тут, надо полагать, вариантов нет — имеем полную аналогию с одеждой, из которой ребенок вырос… Если, конечно, вам действительно необходимо совершать вояжи всем семейством, да еще и со скарбом — плюс всяческие кошечки и собачки…

Непрестижно!

В большой заокеанской стране любой собеседник мгновенно оценивает три атрибута твоей внешности: очки, часы и, конечно же, автомобиль. И делает выводы.
В большой заокеанской стране любой собеседник мгновенно оценивает три атрибута твоей внешности: очки, часы и, конечно же, автомобиль. И делает выводы.

Можно бесконечно писать про эксцентричных миллиардеров, разъезжающих на дешевых машинах. Но основная масса обывателей этого не понимает и никогда не поймет. Как говорил один Начальник, все «должны видеть, на каком автомобиле мы приехали»! А потому от машины, не соответствующей твоему возросшему социальному статусу, лучше избавиться. Вы, может быть, и понимаете, что это мальчишество, но что подумают другие?

Захотелось попробовать кардинально другое

Хочется сидеть повыше и видеть чуть дальше? И еще иногда съезжать с асфальта? Тогда вместо привычного седана нужен «проходимец»
Хочется сидеть повыше и видеть чуть дальше? И еще иногда съезжать с асфальта? Тогда вместо привычного седана нужен «проходимец»

Порой появляется желание какой-то кардинальной перемены. Сменить к чертям работу, уехать в деревню — кому что… На этом фоне самым безобидным выглядит желание сменить тип автомобиля. Нашемарку — на иномарку, седан — на внедорожник, Гелендваген — на Патриот. Во всяком случае, это не будет похоже на сжигание мостов.

Предложение, от которого нельзя отказаться

— Ты серьезно? За полцены? Слушай, я… я мигом!
— Ты серьезно? За полцены? Слушай, я… я мигом!

Иногда такое случается. Скажем, преуспевающие знакомые уезжают на пару лет в страну кенгуру, и в спешке продают за гроши свой мерседесик. А у тебя такого нет, да и не будет никогда… Ну как тут не потерять голову и не вцепиться в такое предложение? А ни в чем не виноватую старушку — в монастырь. На продажу, в общем.

Новая модель

Человек, «подсевший» на определенную марку машины, обычно внимательно следит за ее рестайлингами и фейслифтингами, не говоря уже о серьезных модернизациях.
Человек, «подсевший» на определенную марку машины, обычно внимательно следит за ее рестайлингами и фейслифтингами, не говоря уже о серьезных модернизациях.

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Помните, как шеф в «Бриллиантовой руке» хвастается приобретением новой модели Москвича? Кстати говоря, на тот момент новой моделью был 412-й, а шефу в итоге подсунули 408-й: в кадре это видно по воздухоочистителю. Зато — экспортный вариант: четырехфарный! Значит, 408Э.

В советские времена любой автолюбитель с завистью смотрел на любые новые модели той же марки — будь то ВАЗ-2103 после 2101 или даже 2106 после 2103. Про ГАЗ-24 после ГАЗ-21 и говорить нечего. Что-то похожее наблюдается и сегодня. И если средства позволяют, то он меняет машину вне зависимости от реального состояния предыдущей.

Где гарантии?

Многие современники искренно не понимают, зачем оставлять себе машину по окончании гарантии. Мол, сдал в трейд-ин, доплатил за новую — и все дела… Впрочем, если средства позволяют, то почему бы и нет?
Многие современники искренно не понимают, зачем оставлять себе машину по окончании гарантии. Мол, сдал в трейд-ин, доплатил за новую — и все дела… Впрочем, если средства позволяют, то почему бы и нет?

Как известно, гарантия покрывает далеко не все возможные неполадки. Скажем, на агрегаты, подверженные естественному износу, гарантия распространяется частично, а то и вовсе отсутствует. Список известен: тормозные диски и барабаны, амортизаторы, АКБ, сальники и прокладки различных типов. Однако в любом случае с гарантией, конечно же, спокойнее. Поэтому желание многих владельцев не играть в лотерею после ее окончания вполне понятно. Да и на новые шины тратиться не придется.

Скрытая угроза

Отремонтировать белую машинку, конечно же, можно. А вот что с ней делать потом?
Отремонтировать белую машинку, конечно же, можно. А вот что с ней делать потом?

Кузовной ремонт — это всегда неприятно. Однако только опытный глаз мгновенно определит, побывала машинка в ремонте или нет — снаружи, как правило, ничего не заметно. А уж определить, насколько точно восстановлена исходная геометрия, можно только на специальном стапеле. Однако идеальный ремонт обычно и не требуется: хозяева предпочитают избавляться от битых машин. Логика в этом есть: к примеру, помятый в аварии лонжерон после ремонта может ускорить износ шин, а также тащить машину в сторону. Любой вытянутый металл теряет исходные механические свойства, а потому автомобиль утрачивает исходную безопасность. А там, где поработал сварщик, жди коррозию. В общем, лучший способ решить проблемы разом — кардинальный: распрощаться навсегда.

Без вариантов

Взялся бы кто-нибудь во времена дефицита восстанавливать вот такое авто? Или — сразу в утиль?
Взялся бы кто-нибудь во времена дефицита восстанавливать вот такое авто? Или — сразу в утиль?

Бывают такие аварии, после которых трудно разобрать, как называлась машина при жизни… В любом случае такой автомобиль вряд ли будет приносить вам в дальнейшем положительные эмоции. Починка же обойдется дороже приобретения нового. Поэтому раздумывать нечего — продать за любые деньги. Если, конечно, желающий найдется.

Всех, кто захочет дополнить наш перечень, приглашает присылать свои соображения. Удачи!

Почему пора избавиться от любимой машины
Фото: из архива авторов
Почему пора избавиться от любимой машины
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Комментарии (45)

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[у нас не ругаются] мне ваши новые вёдра? Вы лучше скажите, где взять кузовные элементы на «волгу» из нержавейки.
В штатах можно на «детройтской барокко» РАМУ из нержи взять.

Про «сыпучесть»: это к нынешним тачкам относится — у них все узлы рассчитаны на то, чтоб отработать гарантийный период, а там хоть трава не расти. Раньше автомобили ломались стабильно, и «кончались» когда сгнивали силовые элементы кузова, и то не всегда.

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0

Статья опять о покупке новых авто. Дела, видимо, в автопроме России совсем плохи если журналисты постоянно выполняют задание о продажах авто. Вспомните славные старые времена, когда писали о ремонте и улучшении подержанных автомобилей. Кризис будет большой и на долго, пишите об актуальных простому человеку темах.

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+1

Еще не перечислили группу,возможно самую распространённую — это «алени»,которыми управляют «пельмени».Бабам всегда кажется,что в руках у подруг ... толще.Друг-другу завидуют,соревнуются — существа-то стадные,завистливые и глуповатые.Наседают, и «алени» сдаются — «лишь бы не было войны».Конечно,сами «алени» в этом никогда не сознаются,но если внимательно присмотреться,то выявится их очень большое количество.А сами мужики склонны к разным заменам намного меньше,т.к. гораздо консервативнее,действуют куда чаще по народной пословице: «х на х менять — только время терять»

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0
Огнев Игорь

Да, пожалуй...

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0

Ещё если прав лишат на пару лет, тоже можно

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+1
ВАЗофил

Да, наверное

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0
ВАЗофил

Сплюнул и постучал

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0

Были сомнения насчёт «москвича» из «Бриллиантовой руки»  — как мог лохануться Шеф. А ведь и правда: «412» начали выпускать в 67-м, а фильм на следующий год вышел...

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0
derutro

А я проконсультировался у того, кто называет себя Матиас Шандор:) Он спец по москвичам.

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0
Колодочкин Михаил

Ну, спец, не спец, но кое-что знаю. Ибо всю жизнь этим интересовался. В кадре явно видно и воздухоочиститель, и трамблёр, установленный сверху. Можно и ещё кое-что разглядеть. Я пытался рассмотреть задние стойки, но их полностью не показывают. Но вроде они гладкие, без погон. Погоны, насколько я знаю, в 1966 году появились. Т.е. этот Москвич несвежий даже.

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0
Шандор Матиас

Задние фонари хорошо видно в конце фильма — когда Семён Семёныч выпал из багажника — их ни с чем не спутаешь.

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0
Обыватель

Фонари-то тут при чём? В 1968 году иных и быть не могло. И к типу двигателя, 408 и 412, это не имеет никакого отношения.

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0
Колодочкин Михаил

«Матиас Шандор» (фр. Mathias Sandorf) — фантастический роман Жюля Верна, написанный в 1885 году. Роман повествует о приключениях главного героя, борца за независимость родной Венгрии графа Матиаса Шандора.ссылкассылка

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0
derutro

А это можно по-разному объяснить. Например, планировал купить 412-й, но не смог по каким-то причинам. Он же не сказал, что я уже купил, а сказал, решил приобрести. Или ещё вариант. Тогда ещё все называли Москвичи с новыми кузовами, независимо от двигателя, новыми. В отличие от старых, с кузовами 425 (402, 407, 403). Даже в За рулём так писали.

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0
Шандор Матиас

Точно! Был «Новый Москвич» и «Старый Москвич», «Новая Волга» и «Старая Волга». И даже Чайки с появлением ГАЗ-14 стали делиться на «Новые» и «Старые».

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0

Авторам спасибо за статью, добавлю своих соображений по поводу «соответствия машины твоему возросшему социальному статусу». Тут главное не переборщить, и не купить машину лучше, чем у твоего начальника. Маловероятно, что он, увидев свою ущербность, тоже кинется менять авто на более престижный, скорее сожрёт тебя и вынудит уволиться.
Да и другим подчинённым неповадно будет.

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0
Евгений Новик

:) Спасибо!

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+1

Первая причина — это ВАЗ,
И вторая — это тоже ВАЗ,
Следующие три не скажешь вслух,
Да, в принципе, и хватит первых двух....

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-6
Каплан Илья

Это стихи?

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0
Колодочкин Михаил

Это песня. По мотивам творчества Игоря Николаева:)

А по сути в статье все верно.
Просто будущее за модульными вечмобилями.

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-3
Каплан Илья

болезнь развивается все быстрее))

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0

Я со своим холодильником, прослужившим 52 года, с трудом расстался. Мотор так и работал, исправно. И тихо. Просто мастер почему-то не смог его в этот раз газом нормально заправить. Всё валил на фреон, мол, он сейчас другой, и эти холодильники на нём не могут работать. В итоге забрал мой старый холодильник себе.

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+2
Шандор Матиас

А фреон после этого смог заправить?

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+5
Колодочкин Михаил

Не знаю, я больше не интересовался. Забрал — и всё. А то так бы я с него деньги не вытряс. Ладно, пусть этот вечный мотор ещё кому-то послужит.

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+1

Знаю человека который взял очень дёшево настоящий, достаточно свежий и очень ухоженный 600-й примерно в той же ситуации, что описана в статье — люди уезжали в страну, правда не кенгуру, а гризли. Вот только не учёл покупатель, что обслуживание такого авто, а так-же налог и ОСАГО влетают в суммы которые он себе позволить не мог. Продал через полгода. Вот вам ещё одна из причин продаж автомобиля.
Я раньше считал, что раз в три года автомобиль надо менять, а сейчас пришёл к мнению, что пока автомобиль не доставляет головняков с обслуживанием и ремонтом на нём нужно ездить самому.

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+13
Зимин Влад

Осаго не сильно отличается в цене на разных авто. А вот каско действительно может разорить, но его оформлять необязательно. А так выход всегда есть, если очень хочется — чтоб налог не платить можно либо авто где-нибудь в чечне зарегистрировать, которая налогов почти не платит, либо на предприятие и тогда налог будет меньше в 2 раза. Насчет расхода топлива — поставить газ. По запчастям — расходники обычно есть китайские недорогие заменители, если потребуется более серьезный ремонт — есть рынок б/у.

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0
. Николас

Про ОСАГО пожалуй соглашусь, но про регистрацию авто в Чечне, установку ГБО на 600-й Мерседес, китайские расходники на него же и ремонт подешевле реально посмешили.
Представьте себе 600-й с клапаном для заправки газом. Это реально смешнее шильдика Мерседес на древней «классике»

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0
Зимин Влад

Менять раз в три года на новый точно не выгодно. За новый всегда переплачиваешь, покупая б/у всегда рискуешь. Б/у, котором ездил 3 года сам — эталон по соотношению качество/цена.

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+1
Зимин Влад

Тут от доходов сильно зависит ситуация... Если можешь позволить легко менять машины, так чего ж не менять-то? Впрочем, у меня такого никогда в жизни не было, да и не будет:) Ас 600-м все верно —- всегда так думал. Мало жениться на фотомодели —- надо умудриться ее содержать...

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+9
Колодочкин Михаил

Это уже от человека зависит. Лично знаком с таким который может позволить себе пяток Гелендвагенов и пару шестисотых на сдачу, но ездит на Камри и не парится.

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0
Зимин Влад

Молодец, если не комплексует

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-1
Колодочкин Михаил

Мало получить средневековый замок в наследство, надо где-то наскрести денег на внезапно пришедший налог на недвижимость, чтобы остаться совсем без штанов.

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0
робот

Так давно отдельные страны предлагают замок за 1 доллар...

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0

Возраст владельца
70-летний в Ferrari — еще молод, 20-летний в Toyota — уже старик.
«Вы, может быть, и понимаете, что это мальчишество, но что подумают другие?»

Мои соображения.
Живите по средствам и думайте своей головой.

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+8
робот

Не много не так, 70-летний в ferrari — старый дурак, 20-летний в Toyota — мудр не по годам!

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+1
Бородач Александр

80-летний дурак Фердинанд Пьех, прямой наследник клана Порше, на Феррари катается.
Этого старого дурака, поднявшего концерн Фольксваген на невиданные высоты, молодые сосуны сейчас раскулачить хотят, называют Сталиным и обвиняют в культе личности — слишком мудры не по годам.
ссылкассылка

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0
робот

вбей в гугл: «[у нас не ругаются] на феррари» и увидишь кто на самом деле ездит на феррари

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0
Бородач Александр

Подделки хорошо расходятся. Дураков хватает.
Некоторые Феррари не каждому и продадут. Ещё на рожу посмотрят.
В Америке одному толстосуму отказали. Сказали: «ПНХ...»
Он думал, что он «основной», а оказалось всё проще.

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0
Бородач Александр

Только вот ваш дурак смог заработать на Ferrari, а мудрый катает какое-то корыто.

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0
Lumi

Однако, почему же Тойота — «корыто», Люмичка?
Или у вас все, что не овноВАЗ, — «корыто»?:)))
А Феррари — тоже «корыто»?

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-2
Каплан Илья

В сравнении с Ferrari, Toyota- корыто. Да и вообще, интерьер Toyota нависает мысли о совке и колхозе.

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0
Lumi

По нашим дорогам намного лучше ездить на кукурузере чем на феррари. Да и вообще спорткары — авто выходного дня, они выматывают при продолжительных поездках. Представьте, что вы ходите в спортзал — позаниматься пол часика-часик приятно. А когда целый день штангу ворочаешь — можно и надорваться. Другое дело диван — на нем хоть пол часа, хоть весь день можно просидеть.

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0
. Николас

Человек у которого хватает денег на Ferrari, хватит денег и на Mercedes-Benz.
Ferrari покупают как не первую и не единственную машину в гараж и эксплуатируют ее так, что пробеги там просто смешные.

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0
Lumi

Когда феррари будет стоять в гараже, а владелец ехать на повседневной тойота ленд крузер — Lumi скажет, что этот чел едет на корыте))

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0
. Николас

Ну вы и сказочник... Владелец Ferrari на крузаке! Не, в России это может и случится, ибо у нас колхозный джип- это круто, но не в остальном мире.

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0
робот

С последним предложением трудно спорить —- лично я согласен.

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+2