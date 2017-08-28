Какой клей лучше? Экспертиза ЗР

Подопытным материалом выбрали пластмассу, ведь в автомобиле полным-полно всяческих ручек, крючков и накладок, сделанных из этого материала. Для экспериментов выбрали пластмассовые рамки номерных знаков и изготовили из них тестовые пластины одинаковой конфигурации.
В тесте участвовало более десятка составов с различными названиями, но схожими характеристиками. Рекомендуемый алгоритм использования практически одинаков у всех: нанести клей, плотно прижать и подождать несколько секунд. Последующие рекомендации разнятся: кто-то из производителей утверждает, что пользоваться склеенным изделием можно сразу, более осторожные рекомендуют выдержать определенное время перед применением. Оказалось, что при недостаточной выдержке некоторые препараты не работают: склеенные заготовки рассыпаются. Хотели влепить им неуд, но решили повторно прижать детали и выждать требуемое время. Решение оказалось верным: все составы вполне работоспособны.
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Для обеспечения равных условий все склеиваемые образцы сжимали с фиксированным усилием.
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Тарированный динамометр всякий раз запоминал усилие, при котором происходил разрыв соединения.
Провалов мы не зафиксировали, однако разнобой в полученных данных значительный (см. наши аннотации к препаратам). Разумеется, данные измерений не претендуют на абсолютность, они лишь показывают, насколько одно средство отличается от другого.
Один из выводов таков: при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ воздуха.
Все наши результаты относятся к конкретной выборке товаров. Участники теста расположены в алфавитном порядке.
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Alteco 110 Cупер-клей, Сингапур
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 30 руб.
Про время склеивания в инструкции ничего не сказано, но клей оказался хорошим: выдержал на разрыв аж 160 Н. К сожалению, тюбик почему-то оказался полупустым.
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Alteco Super Glue Gel, Сингапур
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 40 руб.
Время выдержки в инструкции не оговаривается. Тюбик явно полупустой. Усилие разрыва довольно высокое: 111 Н.
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DoneDeal DD6594 Супер Клей, США
Заявленная масса 2 г
Примерная цена 95 руб.
Требуется сжать на 30 секунд, после чего склеенным предметом можно пользоваться. Склейка разошлась при нагрузке 80 Н — низкий результат.
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DoneDeal DD6601 Супер Клей Гель, США
Заявленная масса 2 г
Примерная цена 105 руб.
Инструкция требует прижать детали друг к другу на 30 секунд. Усилие разрыва составило 108 Н — средний результат.
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DoneDeal DD6612 Супер Адгезив Гель, США
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 105 руб.
Инструкция предлагает сжать детали на 15 секунд, при этом дополнительная выдержка не требуется. Соединение разрушилось при усилии всего 60 Н.
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Felix Супер-клей, Россия
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 45 руб.
Рекомендуется прижать на 10–60 секунд, а пользоваться склеенным изделием можно через 2–5 минут. Но прочность на разрыв соединения — лишь 54 Н.
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Permatex Super Glue 82190, Тайвань
Заявленная масса 2 г
Примерная цена 110 руб.
Эксплуатировать предмет рекомендуется через час-два после склеивания. Выдержка того стоит: соединение удалось разрушить только усилием 245 Н. Лучший результат — и наш выбор!
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Permatex Super Glue Gel 82191, Тайвань
Заявленная масса 2 г
Примерная цена 140 руб.
Рекомендация: сжать на 15–30 секунд, а затем выждать 1–2 часа. Увы, соединение развалилось при усилии всего 54 Н.
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Сила Супер-клей, КНР
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 30 руб.
Инструкция просит сжать детали на 3–20 секунд, а потом подождать 10–15 минут. Результат очень хороший: 175 Н!
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Сила Супер-клей Гель, КНР
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 50 руб.
Нужно сжимать детали 20–60 секунд, а потом выждать 20–30 минут. Итог средний: 102 Н.
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Супер Момент Идеал Универсальный секундный клей-гель, Ирландия
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 120 руб.
Сжимаем в течение 10–60 секунд, и сразу можно пользоваться, если верить инструкции. Но полученные 50 Н на разрыв — низкий результат.
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Супер Момент Супер Универсальный секундный клей, Ирландия
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 75 руб.
Время сжатия — 5–60 секунд. Выдержка не требуется. Итог неважный: 65 Н.
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Экон Express Универсальный секундный клей, КНР
Заявленная масса 3 г
Примерная цена 35 руб.
Инструкция предлагает сжать детали на 5–60 секунд. Необходимость последующей выдержки не оговаривается. Результат один из лучших: 210 Н!