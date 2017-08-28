Какой клей лучше? Экспертиза ЗР

Автомобильный пластик имеет свойство ломаться. Лучший выход — купить новую деталь. Но часто можно попытаться починить старую. Подбираем подходящий клей.

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Воспоминания о хорошем клее сохранились у нас с детства — с гэдээровских наборчиков для сборки пластмассовых моделей самолетов, вертолетов и танков. А вот большинство бытовых клеёв славилось полной профнепригодностью. Однако в последнее время появилось множество составов в крошечных тюбиках, обещающих в считаные секунды склеить пластмассу, металл и кожу. И мы решили их проверить.

Подопытным материалом выбрали пластмассу, ведь в автомобиле полным-полно всяческих ручек, крючков и накладок, сделанных из этого материала. Для экспериментов выбрали пластмассовые рамки номерных знаков и изготовили из них тестовые пластины одинаковой конфигурации.

В тесте участвовало более десятка составов с различными названиями, но схожими характеристиками. Рекомендуемый алгоритм использования практически одинаков у всех: нанести клей, плотно прижать и подождать несколько секунд. Последующие рекомендации разнятся: кто-то из производителей утверждает, что пользоваться склеенным изделием можно сразу, более осторожные рекомендуют выдержать определенное время перед применением. Оказалось, что при недостаточной выдержке некоторые препараты не работают: склеенные заготовки рассыпаются. Хотели влепить им неуд, но решили повторно прижать детали и выждать требуемое время. Решение оказалось верным: все составы вполне работоспособны.

Для обеспечения равных условий все склеиваемые образцы сжимали с фиксированным усилием.
Для обеспечения равных условий все склеиваемые образцы сжимали с фиксированным усилием.

Тарированный динамометр всякий раз запоминал усилие, при котором происходил разрыв соединения.
Тарированный динамометр всякий раз запоминал усилие, при котором происходил разрыв соединения.

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Склеив заготовленные пластины узкими торцами толщиной около 3 мм, мы проверяли соединение на разрыв. На наш взгляд, это наиболее чистое испытание, обеспечивающее максимально возможную сходимость результатов. Детали при склеивании мы сжимали с фиксированным усилием 10 Н. На практике склеиваемые детали обычно сжимают руками, но нам было важно обеспечить одинаковые условия для всех препаратов. Время выдержки — два часа. Затем одну тестовую пластину крепили к непо­движной опоре, а вторую тянули калиброванным динамометром с ценой деления 0,25 Н, умеющим запоминать пиковые значения результатов измерения.

Провалов мы не зафиксировали, однако разнобой в полученных данных значительный (см. наши аннотации к препаратам). Разумеется, данные измерений не претендуют на абсолютность, они лишь показывают, насколько одно средство отличается от другого.

Один из выводов таков: при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ ­воздуха.

Все наши результаты относятся к конкретной выборке товаров. Участники теста расположены в алфавитном порядке.

Alteco 110 Cупер-клей, Сингапур
Alteco 110 Cупер-клей, Сингапур

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 30 руб.

Про время склеивания в инструкции ничего не сказано, но клей оказался хорошим: выдержал на разрыв аж 160 Н. К сожалению, тюбик почему-то оказался полупустым.

Alteco Super Glue Gel, Сингапур
Alteco Super Glue Gel, Сингапур

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 40 руб.

Время выдержки в инструкции не оговаривается. Тюбик явно полупустой. Усилие разрыва довольно высокое: 111 Н.

DoneDeal DD6594 Супер Клей, США
DoneDeal DD6594 Супер Клей, США

Заявленная масса 2 г

Примерная цена 95 руб.

Требуется сжать на 30 секунд, после чего склеенным предметом можно пользоваться. Склейка разошлась при нагрузке 80 Н — низкий результат.

DoneDeal DD6601 Супер Клей Гель, США
DoneDeal DD6601 Супер Клей Гель, США

Заявленная масса 2 г

Примерная цена 105 руб.

Инструкция требует прижать детали друг к другу на 30 секунд. Усилие разрыва составило 108 Н — средний результат.

DoneDeal DD6612 Супер Адгезив Гель, США
DoneDeal DD6612 Супер Адгезив Гель, США

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 105 руб.

Инструкция предлагает сжать детали на 15 секунд, при этом дополнительная выдержка не требуется. Соединение разрушилось при усилии всего 60 Н.

Felix Супер-клей, Россия
Felix Супер-клей, Россия

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 45 руб.

Рекомендуется прижать на 10–60 секунд, а пользоваться склеенным изделием можно через 2–5 минут. Но прочность на разрыв соединения — лишь 54 Н.

Permatex Super Glue 82190, Тайвань
Permatex Super Glue 82190, Тайвань

Заявленная масса 2 г

Примерная цена 110 руб.

Эксплуатировать предмет рекомендуется через час-два после склеивания. Выдержка того стоит: соединение удалось разрушить только усилием 245 Н. Лучший результат — и наш выбор!

Permatex Super Glue Gel 82191, Тайвань
Permatex Super Glue Gel 82191, Тайвань

Заявленная масса 2 г

Примерная цена 140 руб.

Рекомендация: сжать на 15–30 секунд, а затем выждать 1–2 часа. Увы, соединение развалилось при усилии всего 54 Н.

Сила Супер-клей, КНР
Сила Супер-клей, КНР

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 30 руб.

Инструкция просит сжать детали на 3–20 секунд, а потом подождать 10–15 минут. Результат очень хороший: 175 Н!

Сила Супер-клей Гель, КНР
Сила Супер-клей Гель, КНР

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 50 руб.

Нужно сжимать детали 20–60 секунд, а потом выждать 20–30 минут. Итог средний: 102 Н.

Супер Момент Идеал Универсальный секундный клей-гель, Ирландия
Супер Момент Идеал Универсальный секундный клей-гель, Ирландия

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 120 руб.

Сжимаем в течение 10–60 секунд, и сразу можно пользоваться, если верить инструкции. Но полученные 50 Н на разрыв — низкий результат.

Супер Момент Супер Универсальный секундный клей, Ирландия
Супер Момент Супер Универсальный секундный клей, Ирландия

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 75 руб.

Время сжатия — 5–60 секунд. Выдержка не требуется. Итог неважный: 65 Н.

Экон Express Универсальный секундный клей, КНР
Экон Express Универсальный секундный клей, КНР

Заявленная масса 3 г

Примерная цена 35 руб.

Инструкция предлагает сжать детали на 5–60 секунд. Необходимость последующей выдержки не оговаривается. Результат один из лучших: 210 Н!

Какой клей лучше? Экспертиза ЗР
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Комментарии (2)

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1. «клей» из детства, который держал — не клей, а растворитель. Соединение больше было похоже на сварку, потому и держало.

2. надо было бы тип пластика указать, на другом типе могут быть другие результаты. Например, АBS такими клеями клеится, а полипропилен — [у нас так ругаются]. Это можно использовать, чтобы избежать потёков клея и порчи внешнего вида — заклеиваете поверхности, которые нужно сберечь, синей изолентой, и — вуаля. К ней не прихватывается клей, так что излишки спокойно удаляются без ущерба внешнему виду.

3. тестировались именно и только цианакрилатные клеи? А припорошить содой перед использованием — пробовали? Разогрев при реакции заметно улучшает схватывание с поверхностью. И время схватывания сокращается до секунд.

4. испарения цианакрилата весьма ядовиты, а испаряется он легко (потому и «полтюбики»). Так что предупреждение вписать надо бы.

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и чо в этих всех клеях тока один сплошной цианакрилат по разному разбавленый

а не пробовали расширительный бачок каким то из этих клеев склеить тогда все эти клеи улетели бы в помойку

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