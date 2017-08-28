Какой клей лучше? Экспертиза ЗР

Автомобильный пластик имеет свойство ломаться. Лучший выход — купить новую деталь. Но часто можно попытаться починить старую. Подбираем подходящий клей.

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Воспоминания о хорошем клее сохранились у нас с детства — с гэдээровских наборчиков для сборки пластмассовых моделей самолетов, вертолетов и танков. А вот большинство бытовых клеёв славилось полной профнепригодностью. Однако в последнее время появилось множество составов в крошечных тюбиках, обещающих в считаные секунды склеить пластмассу, металл и кожу. И мы решили их проверить.

Подопытным материалом выбрали пластмассу, ведь в автомобиле полным-полно всяческих ручек, крючков и накладок, сделанных из этого материала. Для экспериментов выбрали пластмассовые рамки номерных знаков и изготовили из них тестовые пластины одинаковой конфигурации.

В тесте участвовало более десятка составов с различными названиями, но схожими характеристиками. Рекомендуемый алгоритм использования практически одинаков у всех: нанести клей, плотно прижать и подождать несколько секунд. Последующие рекомендации разнятся: кто-то из производителей утверждает, что пользоваться склеенным изделием можно сразу, более осторожные рекомендуют выдержать определенное время перед применением. Оказалось, что при недостаточной выдержке некоторые препараты не работают: склеенные заготовки рассыпаются. Хотели влепить им неуд, но решили повторно прижать детали и выждать требуемое время. Решение оказалось верным: все составы вполне работоспособны.

Для обеспечения равных условий все склеиваемые образцы сжимали с фиксированным усилием. Тарированный динамометр всякий раз запоминал усилие, при котором происходил разрыв соединения.

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Склеив заготовленные пластины узкими торцами толщиной около 3 мм, мы проверяли соединение на разрыв. На наш взгляд, это наиболее чистое испытание, обеспечивающее максимально возможную сходимость результатов. Детали при склеивании мы сжимали с фиксированным усилием 10 Н. На практике склеиваемые детали обычно сжимают руками, но нам было важно обеспечить одинаковые условия для всех препаратов. Время выдержки — два часа. Затем одну тестовую пластину крепили к непо­движной опоре, а вторую тянули калиброванным динамометром с ценой деления 0,25 Н, умеющим запоминать пиковые значения результатов измерения.

Провалов мы не зафиксировали, однако разнобой в полученных данных значительный (см. наши аннотации к препаратам). Разумеется, данные измерений не претендуют на абсолютность, они лишь показывают, насколько одно средство отличается от другого.

Один из выводов таков: при прочих равных условиях имеет смысл покупать именно клей, а не гель: он гораздо быстрее застывает и не требует значительной выдержки после сжатия деталей. Это объясняется тем, что слой клея на границе склеиваемых элементов тонкий, а гель образует валик, затрудняющий доступ ­воздуха.

Все наши результаты относятся к конкретной выборке товаров. Участники теста расположены в алфавитном порядке.